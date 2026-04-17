Στην αποκάλυψη ότι η διαπραγμάτευση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αφορά σε ένα μνημόνιο κατανόησης τριών σελίδων, στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται προβλέψεις για αποδέσμευση 20 δισ. δολαρίων από τα ιρανικά παγωμένα κεφάλαια τα οποία αφορούν οι Αμερικανικές κυρώσεις, με αντάλλαγμα το Ιράν να παραδώσει το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο, προχώρησε πριν από λίγο η ιστοσελίδα Axios.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι συνομιλίες αυτή την εβδομάδα έχουν σημειώσει σταθερή πρόοδο, όμως οι δύο πλευρές συνεχίζουν να έχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.

Οι θέσεις των δύο πλευρών στις διαπραγματεύσεις

Όπως τονίζεται, μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ είναι να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στο απόθεμα σχεδόν 2.000 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου που βρίσκεται αποθηκευμένο στις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα 450 κιλά ουρανίου που έχουν εμπλουτιστεί σε ποσοστό 60%.

Από την πλευρά του το Ιράν χρειάζεται χρήματα.

Με αυτά τα δεδομένα οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται:

τι θα γίνει με το απόθεμα ουρανίου

πόσα από τα ιρανικά κεφάλαια θα αποδεσμευτούν

υπό ποιους όρους θα μπορεί το Ιράν να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Axios, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε προηγούμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων ήταν έτοιμες να αποδεσμεύσουν 6 δισεκατομμύρια δολάρια, ώστε το Ιράν να αγοράσει τρόφιμα, φάρμακα και άλλες ανθρωπιστικές προμήθειες, όμως οι Ιρανοί ζήτησαν 27 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το τελευταίο ποσό που συζητείται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αυτό ήταν πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ένας άλλος αξιωματούχος περιέγραψε την ιδέα «χρήματα με αντάλλαγμα ουράνιο» ως μία από τις πολλές προτάσεις που συζητούνται.