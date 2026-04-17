Επιφυλακτικά τα διεθνή χρηματιστήρια για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας

Στάση αναμονής καταγράφεται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για την Παρασκευή, με τους επενδυτές να αναμένουν τις διπλωματικές εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή την ώρα που συνεχίζεται η ανησυχία στις αγορές για τις ενεργειακές επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε τα ξημερώματα της Πέμπτης την αισιοδοξία του για το ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τελειώσει πολύ σύντομα, λέγοντας παράλληλα πως ο νέος γύρος συζητήσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη πως εφόσον δεν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις οι στρατιωτικές επιθέσεις θα επανεκκινήσουν, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη λήγει η εκεχειρία δύο εβδομάδων που έχει επιτευχθεί μεταξύ των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, είπε την Παρασκευή πως θα χρειαστούν περίπου 2 χρόνια για να ανακτηθεί η ενεργειακή παραγωγή που χάθηκε στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου.

Οι αναλυτές εξετάζουν κατά πόσο η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μπορεί να οδηγήσει σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής των μεγάλων κεντρικών τραπεζών, ώστε να συγκρατηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγορές αναμένουν πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση των βασικών επιτοκίων της τον Ιούνιο. Η επόμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ θα ανακοινωθεί σε περίπου δύο εβδομάδες (στις 30 Απριλίου) και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα θα ειπωθούν για τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος στην οικονομία της Ευρωζώνης αλλά στα μέτρα που εξετάζει η ευρωτράπεζα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Νωρίτερα, τα ασιατικά χρηματιστήρια εμφάνισαν απώλειες εν αναμονή των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

