Απώλειες στις ασιατικές αγορές - Επιφυλάξεις των επενδυτών για την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Απώλειες κατέγραψαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές για την Παρασκευή, εν μέσω της στάσης αναμονής που διατηρούν οι επενδυτές για τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε τα ξημερώματα της Πέμπτης την αισιοδοξία του για το ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τελειώσει πολύ σύντομα, λέγοντας παράλληλα πως ο νέος γύρος συζητήσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη πως εφόσον δεν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις οι στρατιωτικές επιθέσεις θα επανεκκινήσουν, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη λήγει η εκεχειρία δύο εβδομάδων που έχει επιτευχθεί μεταξύ των δύο χωρών.

Σημειώνεται πως ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, είπε την Παρασκευή πως θα χρειαστούν περίπου 2 χρόνια για να ανακτηθεί η ενεργειακή παραγωγή που χάθηκε στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι αγορές είχαν υποτιμήσει τις συνέπειες ενός παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, ενώ είπε πως εάν τα Στενά δεν ανοίξουν ξανά «πρέπει να προετοιμαστούμε για σημαντικά υψηλότερες τιμές ενέργειας».

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με απώλειες 1,13% στις 58.584 μονάδες, ο Kospi στη Νότια Κορέα υποχώρησε 0,55% στις 6.191 μονάδες και ο ASX/200 στην Αυστραλία διολίσθησε 0,1% στις 8.946 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite έχανε 0,17% ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχωρούσε 1,2%.

Πετρέλαιο

Οι τιμές του Brent και του αμερικανικού αργού σημείωναν πτώση καθώς οι οι αναλυτές εξετάζουν το κατά πόσο μια ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε να περιορίσει τις ανησυχίες για την ενεργειακή προσφορά.

Χρυσός

Τα συμβόλαια του χρυσού εμφάνιζαν άνοδο.

Η ενεργειακή κρίση που προκαλείται από τον πόλεμο έχει ενισχύσει τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες προκειμένου να συγκρατηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις, που κάνουν ήδη αισθητή την παρουσία τους στις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου.

Υπενθυμίζεται πως παραδοσιακά οι τιμές του χρυσού γίνονται λιγότερο ελκυστικές για τους επενδυτές εν μέσω της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Το μέταλλο έχει υποχωρήσει κοντά στο 8% από τις 28 Φεβρουαρίου και την έναρξη του πολέμου.