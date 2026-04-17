Στάρμερ: Προγραμματίζουμε διεθνή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι οι διεθνείς ηγέτες χαιρετίζουν την πρόθεση του Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας, ωστόσο, πως απαιτείται μια λύση που να είναι διαρκής και λειτουργική. Υπογράμμισε ότι η κοινή στάση της διεθνούς κοινότητας είναι σαφής: τα Στενά πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς την επιβολή διοδίων ή περιορισμών στη ναυσιπλοΐα.

Ο ίδιος κάλεσε για την άμεση επανέναρξη των θαλάσσιων μεταφορών, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα ηγηθούν μιας διεθνούς αποστολής με στόχο την προστασία της ελευθερίας ναυσιπλοΐας, η οποία θα έχει αυστηρά αμυντικό και ειρηνικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον Στάρμερ, προγραμματίζεται διάσκεψη σχεδιασμού στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα, με τη συμμετοχή περίπου δώδεκα χωρών που είναι έτοιμες να συνεισφέρουν μέσα και πόρους στην αποστολή. Κλείνοντας, επεσήμανε την ανάγκη επιστροφής στην ειρήνη και τη σταθερότητα, υπογραμμίζοντας ότι αυτό είναι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες σε όλο τον κόσμο.