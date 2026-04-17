Στ. Γκίκας (Υφ. Ναυτιλίας)

Ο υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας, μιλώντας στο Liberal μετά την ανακοίνωση των Ιρανών ότι ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει ότι «η εξέλιξη αυτή ξεμπλοκάρει 99 ελληνόκτητα πλοία που όλο αυτόν τον καιρό βρίσκονταν στην διακεκαυμένη ζώνη».

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Ανάμεσα στα μέλη των πληρωμάτων τους υπάρχουν και 90 Έλληνες ναυτικοί. Τα μισά είχαν εγκλωβιστεί σε λιμάνια του Περσικού Κόλπου όταν το Ιράν έκλεισε τα Στενά και οι αμερικανικές δυνάμεις επέβαλαν πλήρη αποκλεισμό της περιοχής. Ο ελληνικός Θάλαμος Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα πληρώματα και τις διαχειρίστριες εταιρείες ενώ το υπουργείο Εξωτερικών μιλά συνεχώς με τις διπλωματικές αρχές των χωρών, στη δικαιοδοσία των οποίων βρίσκονται τα πλοία αυτά». Ο ίδιος προσθέτει ότι «περίπου 50 πλοία του ελληνόκτητα του στόλου είχαν προλάβει να φορτώσουν πριν η κρίση κλείσει τα Στενά».

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας εκτιμά ότι «αν αυτή η εξέλιξη διαρκέσει για όσο διάστημα οι Ιρανοί δεσμεύονται, τότε θα αποτελέσει σημαντικά «ανάσα» για την ενεργειακή ανακούφιση ειδικά της Ευρώπης, η οποία έβλεπε τα αποθέματά της να εξαντλούνται μέρα με τη μέρα. «Εμείς ως 1η δύναμη έναν επιπλέον ρόλο στη ναυτιλία, έχουμε θέσει από την αρχή το θέμα στον ΟΗΕ, παρακολουθούμε και σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό με πολύ μεγάλη προσοχή, με επαφές που έχουμε από όλες τις χώρες. Παρακολουθούμε συνεχώς τις διαδικασίες, όπως φάνηκε και το προηγούμενο διάστημα».

Πέφτει το πετρέλαιο πάνω από 13% - Κλίμα ευφορίας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Aραγτσί, δήλωσε πριν από λίγο ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει πλήρως ανοικτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, σε ευθυγράμμιση με την εκεχειρία στον Λίβανο.

Ακόμα, διευκρίνισε ότι η ναυσιπλοΐα θα πραγματοποιείται μέσω προκαθορισμένων, συντονισμένων διαδρομών, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

Προ ολίγου, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε την Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον απόηχο της εξέλιξης, το brent σημειώνει πτώση πάνω από 10%, στα 89 δολάρια, ενώ το WTI σημειώνει μείωση 11,13% στα 84,15 δολάρια το βαρέλι.

Ακόμα, το ΧΑ έχει γυρίσει το θετικό με τον ΓΔ να είναι στο +1,6% στις 2.312 μονάδες. Tην ίδια ώρα, τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στον ολλανδικό κόμβο TTF καταγράφουν απώλειες 8,7% στα 38,7 ευρώ/MWh.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 κινήθηκε έντονα ανοδικά, με τα περισσότερα χρηματιστήρια και κλάδους να περνούν σε θετικό έδαφος. Η άνοδος δεν περιορίστηκε εκεί, αλλά επεκτάθηκε στο σύνολο των μεγάλων αγορών της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη στροφή του επενδυτικού κλίματος μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Στο Παρίσι, ο CAC 40 ενισχύθηκε κατά 1,82%, φτάνοντας τις 8.412,95 μονάδες, ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB σημείωσε άνοδο 1,78% στις 48.883,35 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κατέγραψε πιο συγκρατημένα κέρδη της τάξης του 0,45%, στις 10.637,94 μονάδες, αντανακλώντας και τη μεγαλύτερη έκθεση της βρετανικής αγοράς στον ενεργειακό κλάδο, ο οποίος δέχθηκε πιέσεις. Ισχυρή ήταν η εικόνα στη Φρανκφούρτη, με τον DAX να καταγράφει άνοδο 2,07% στις 24.653,93 μονάδες, ενώ στη Μαδρίτη ο IBEX 35 κινήθηκε υψηλότερα κατά 1,83%, φτάνοντας τις 18.421,20 μονάδες.

Οι αντιδράσεις αναλυτών και ναυτιλιακών

Οι εξελίξεις αυτές φαίνεται να αναδιαμορφώνουν τις προσδοκίες των επενδυτών σηματοδοτώντας πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και σταδιακή αποκατάσταση των ροών ενέργειας.

Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Παρά το άνοιγμα των Στενών, η φυσική αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει στενότητες, καθώς οι ροές δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Υπολογίζεται ότι έως και 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έχουν επηρεαστεί το τελευταίο διάστημα, γεγονός που διατηρεί έναν υποβόσκοντα κίνδυνο νέας ανόδου των τιμών.

Από την πλευρά τους, οι ναυτιλιακές εταιρείες φαίνεται να τηρούν προς το παρόν στάση αναμονής σε ό,τι αφορά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Ενδεικτικά, η Hapag-Lloyd ξεκαθάρισε ότι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο πέρασμα. Αντίστοιχα, ο αρχισυντάκτης του Lloyd's List, Richard Meade, σημείωσε σε δηλώσεις του στο Bloomberg ότι, παρότι υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια, η εικόνα δεν είναι ακόμη αρκετά ξεκάθαρη ώστε να ληφθούν ασφαλείς επιχειρησιακές αποφάσεις.

«Τα σχόλια του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν δείχνουν αποκλιμάκωση, εφόσον τηρηθεί η εκεχειρία. Τώρα μένει να δούμε αν ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων που διασχίζουν τα Στενά θα αυξηθεί σημαντικά», ανέφερε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Στην πράξη, οι εταιρείες αξιολογούν κατά πόσο τα Στενά λειτουργούν πράγματι χωρίς περιορισμούς ή αν εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς που επιβάλλει η Τεχεράνη, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται πληρωμές για τη διέλευση μέσω συγκεκριμένου διαδρόμου.

Στην περίπτωση που παραμένουν τέτοιου είδους όροι, η κατάσταση δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά σε σχέση με πριν, διατηρώντας το ρίσκο σε υψηλά επίπεδα.