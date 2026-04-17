Ιρανικό ΥΠΕΞ: Εμείς καθορίζουμε τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ

Δήλωση Ιρανού αξιωματούχου για τα Στενά του Ορμούζ αναδεικνύει ότι η δυνατότητα παρεμπόδισης ή αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στο συγκεκριμένο στρατηγικό πέρασμα δεν αντιμετωπίζεται ως μια τυπική ή τεχνική διαδικασία, αλλά ως έκφραση πραγματικής γεωπολιτικής ισχύος επί του πεδίου. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ο καθοριστικός ρόλος του Ιράν στις εξελίξεις που διαμορφώνονται γύρω από το συγκεκριμένο θαλάσσιο σημείο υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, η διαχείριση της ροής της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ - είτε πρόκειται για άνοιγμα είτε για κλείσιμο - δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως θεωρητική προσέγγιση ή ως μια διαδικασία που εξελίσσεται σε ψηφιακό ή αφηρημένο επίπεδο.

Αντιθέτως, όπως διευκρινίζεται, συνδέεται άμεσα με τις υφιστάμενες στρατιωτικές ισορροπίες και τις γεωπολιτικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή. Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι το Ιράν αποτελεί τον κεντρικό παράγοντα που επηρεάζει καθοριστικά τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, λόγω της γεωγραφικής και στρατηγικής του θέσης.

Τα Στενά του Ορμούζ καταγράφονται διεθνώς ως ένα από τα πλέον νευραλγικά ενεργειακά «σημεία συμφόρησης» παγκοσμίως. Μέσω αυτού του στενού θαλάσσιου διαδρόμου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, γεγονός που αποδίδει στο πέρασμα αυτό κομβικό ρόλο τόσο για τη λειτουργία της διεθνούς οικονομίας όσο και για τη διασφάλιση της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας.

Γεωγραφικά, τα Στενά του Ορμούζ εκτείνονται μεταξύ Ιράν και Ομάν, με τις θαλάσσιες διαδρομές να περνούν σε σημεία που εμπίπτουν στα χωρικά ύδατα των δύο κρατών. Το νομικό καθεστώς της ναυσιπλοΐας διέπεται από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα διέλευσης για τα πλοία που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο θαλάσσιο διάδρομο.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση και οι διαθέσιμες στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν του επιτρέπουν να επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία του περάσματος. Η επιρροή αυτή αποδίδεται είτε στην παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή είτε σε ενέργειες και δηλώσεις που αυξάνουν το επίπεδο κινδύνου για τη ναυσιπλοΐα και επηρεάζουν τη ροή της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν υπό στενή παρακολούθηση από τη διεθνή κοινότητα, καθώς οποιαδήποτε διαταραχή στη διέλευση των πλοίων ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές αναταράξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές και να επηρεάσει ευρύτερα τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.