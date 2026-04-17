Μακρόν: Άμεσο και άνευ όρων άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από όλους

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «ενθαρρυντικές» τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η κατάσταση απαιτεί «ιδιαίτερη προσοχή».

Χαιρέτισε την ανακοίνωση του Ιράν για την επαναλειτουργία του θαλάσσιου διαύλου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για βήμα «προς τη σωστή κατεύθυνση», ενώ υπογράμμισε ότι οι χώρες που συμμετείχαν στη σημερινή σύσκεψη δεν μπορούν να αποδεχθούν καμία μορφή «ιδιωτικοποίησης» του Στενού ούτε την επιβολή διοδίων ή τελών διέλευσης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συγκρότηση μιας «ουδέτερης και ανεξάρτητης αποστολής», με αποστολή τη διασφάλιση του ανοιχτού χαρακτήρα του Στενού του Ορμούζ, ενώ γνωστοποίησε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση στο Λονδίνο για το ίδιο ζήτημα.

Οι δηλώσεις έγιναν σε συνέντευξη Τύπου μετά από συνάντηση περίπου 40 χωρών, που διοργανώθηκε από κοινού από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο –όπως ανέφερε– να σταλεί μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι στενοί σύμμαχοι είναι έτοιμοι να συμβάλουν στην αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

«Όλοι ζητούμε την άμεση, άνευ όρων και πλήρη επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ από όλα τα μέρη. Ζητούμε την αποκατάσταση των συνθηκών ελεύθερης διέλευσης που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο και τον πλήρη σεβασμό του δικαίου της θάλασσας», δήλωσε.

«Αντιτιθέμεθα σε κάθε μορφή περιορισμών ή σε συστήματα συμφωνιών που στην πράξη θα ισοδυναμούσαν με απόπειρα ιδιωτικοποίησης του Στενού, καθώς και σε οποιοδήποτε καθεστώς διοδίων», πρόσθεσ