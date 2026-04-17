Τραμπ: Διαψεύδει τα περί συμφωνίας $20 δισ. με το Ιράν για το ουράνιο - «Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει ξανά τον Λίβανο»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Axios, το οποίο ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει συμφωνία με το Ιράν για την παράδοση αποθεμάτων υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου με αντάλλαγμα την αποδέσμευση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη οικονομικής ανταλλαγής στο πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «οι ΗΠΑ θα πάρουν όλη την πυρηνική “σκόνη” που δημιουργούν τα υπέροχα βομβαρδιστικά μας B2» και ότι «δεν θα ανταλλαγούν χρήματα με κανέναν τρόπο, μορφή ή μέσο».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε και αναφορές που συνδέουν πιθανές συμφωνίες με εξελίξεις στον Λίβανος, τονίζοντας ότι οι όποιες συνομιλίες με τη χώρα θα διεξαχθούν ξεχωριστά και ότι η κατάσταση με τη Χεζμπολάχ θα αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν θα προχωρήσει σε βομβαρδισμούς στον Λίβανο, σημειώνοντας πως «απαγορεύεται από τις ΗΠΑ», σε μια τοποθέτηση που υπογραμμίζει τις αμερικανικές παρεμβάσεις στις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις.

Νέα «πυρά» κατά ΝΑΤΟ

Νέα «πυρά» κατά του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του ανάρτηση, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «τώρα που η κατάσταση στα Στενά του Ορμού έχει τελειώσει με πήραν τηλέφωνο από το ΝΑΤΟ και με ρώτησαν αν χρειαζόμαστε βοήθεια.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα επ' αόριστον

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα επ' αόριστον και ότι δεν θα λάβει κανένα από τα δεσμευμένα κεφάλαια από τις ΗΠΑ.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Bloomberg υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία θα πραγματοποιηθούν «πιθανώς» αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί» πρόσθεσε.