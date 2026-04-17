CENTCOM: Παρακολουθούμε κάθε ιρανικό λιμάνι

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν κάθε ιρανικό λιμάνι».

«Παρακολουθούμε κάθε ιρανικό πλοίο σε κάθε λιμάνι. Τελεία και παύλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την πλήρη επιτήρηση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων του Ιράν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή μπορεί να διατηρηθεί επ’ αόριστον, επισημαίνοντας ότι οι δυνάμεις είναι πλήρως εφοδιασμένες και επανδρωμένες.

«Είμαστε πλήρως εξοπλισμένοι, πλήρως στελεχωμένοι και διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες δυνάμεις για να το διατηρήσουμε αυτό για όσο χρειαστεί», κατέληξε.

Παράλληλα, ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για την απομάκρυνση ναρκών από το Στενό του Ορμούζ, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για την έκταση της επιχείρησης.