Live όλες οι εξελίξεις

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να πάρει τις αποφάσεις το Ισραήλ για τη μορφή της απάντησης που θα δώσει στο Ιράν, όπως συζητήθηκε στο Πολεμικό Συμβούλιο. Το Ιράν ανέφερε στον ΟΗΕ πως ολοκλήρωσε την επίθεση του, ενώ οι ΗΠΑ ζητούν αυτοσυγκράτηση. Διπλωματικός μαραθώνιος για να αποφευχθεί μια γενικευμένη σύρραξη.

Τα σενάρια

Την ίδια ώρα με ανάλυσή του το BBC επιχείρησε να σκιαγραφήσει τα επόμενα βήματα του Ισραήλ και ποια θα είναι η εξέλιξη σε περίπτωση που το Τελ Αβίβ αποφασίσει να απαντήσει στην επίθεση του Ιράν.

Σε κείμενο που υπογράφει ο Frank Garner, ειδικός ανταποκριτής για θέματα ασφάλειας του βρετανικού δικτύου. Όπως γράφει χαρακτηριστικά, η επόμενη ημέρα θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη από όσα ζήσαμε τις τελευταίες ώρες. «Το Ισραήλ υποσχέθηκε "σημαντική απάντηση" στην ολονύκτια πυραυλική επίθεση του Ιράν. Αλλά ποια μορφή θα πάρει αυτή; Ο στρατός του Ισραήλ και το πολεμικό του υπουργικό συμβούλιο συζητούν ακριβώς αυτό», σημειώνει.

Όπως διευκρινίζει, οι πιο πιθανοί στόχοι θα είναι οι ιρανικές βάσεις που εκτόξευσαν αυτούς τους πυραύλους, ωστόσο αναφέρει ότι «το Ισραήλ θα μπορούσε κάλλιστα να αποφασίσει να προχωρήσει παραπέρα και να πλήξει μεγάλες ιρανικές στρατιωτικές βάσεις και κέντρα εκπαίδευσης του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε όλη τη χώρα, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες καθώς και υλικές ζημιές».

«Το Ιράν τότε, αναμφίβολα, θα απαντούσε και πάλι, όπως έχει ορκιστεί να κάνει» τονίζει, συμπληρώνοντας πως «βρισκόμαστε τώρα στο "μεσαίο σκαλοπάτι", όπως λέγεται, μιας πολύ επικίνδυνης κλιμάκωσης». Οι κυβερνήσεις στη Μέση Ανατολή θα κρατούν την αναπνοή τους καθώς περιμένουν να δουν την έκταση και τη σφοδρότητα της υποσχόμενης απάντησης του Ισραήλ.

Είχαμε ενημερώσει τις ΗΠΑ από πριν, αποκάλυψε το Ιράν

Λίγες ώρες μετά τη νυχτερινή επίθεση που πραγματοποιήσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ με drones και πυραύλους η Τεχεράνη ξεκαθάρισε πως είχε ενημερώσει την Ουάσινγκτον για τις κινήσεις της.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμίρ Αμπντουλαχιάν δήλωσε ότι η χώρα του ενημέρωσε εκ των προτέρων τις ΗΠΑ ότι οι επιθέσεις της χώρας του κατά του Ισραήλ θα είναι «περιορισμένες» και για λόγους αυτοάμυνας.

Το Ιράν ενημέρωσε τους γείτονές του για την επίθεσή του στο Ισραήλ 72 ώρες πριν, λέει ο υπουργός Εξωτερικών. «Περίπου 72 ώρες πριν από τις επιχειρήσεις μας, ενημερώσαμε τους φίλους και τους γείτονές μας στην περιοχή ότι η απάντηση του Ιράν κατά του Ισραήλ ήταν βέβαιη, νόμιμη και αμετάκλητη», είπε.

Νωρίτερα, την πρώτη του δήλωση μετά την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ έκανε ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι με την οποία χαιρέτησε τους «γενναίους άνδρες» των Φρουρών της Επανάστασης που «έδωσαν ένα μάθημα στο σιωνιστικό καθεστώς».

«Η τιμωρία του επιτιθέμενου ήταν μια αληθινή υπόσχεση του ανώτατου ηγέτη, που εκπληρώθηκε», πρόσθεσε ο Ιρανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι η επιχείρηση «True Promise» (Αληθινή Υπόσχεση) έγινε «στο πλαίσιο των δικαιωμάτων για νόμιμη αυτοάμυνα» ως απάντηση στις επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ.

Ο Ραΐσι δήλωσε επίσης ότι το Ιράν τους τελευταίους έξι μήνες, καθώς και τις τελευταίες εβδομάδες, χρησιμοποίησε όλα τα εργαλεία για να δείξει «τις φρικτές επιπτώσεις» της αδράνειας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ όσον αφορά την παραβίαση των διεθνών νόμων από το Ισραήλ. «Συνιστούμε στους υποστηρικτές του κατοχικού καθεστώτος να εκτιμήσουν αυτή την υπεύθυνη και κατάλληλη δράση που πραγματοποίησε η Ισλαμική Δημοκρατία και να σταματήσουν την τυφλή υποστήριξη αυτού του επιθετικού καθεστώτος», πρόσθεσε.

Η πολύωρη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου πολέμου του Ισραήλ έληξε το βράδυ της Κυριακής χωρίς να ληφθεί απόφαση για το πώς θα απαντήσει το Ισραήλ στην επίθεση του Ιράν, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Το υπουργικό συμβούλιο είναι αποφασισμένο να απαντήσει - αλλά δεν έχει ακόμη αποφασίσει για το χρονοδιάγραμμα και το εύρος της επίθεσης.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει αναλάβει να καταλήξει σε πρόσθετες επιλογές για μια απάντηση.

Tην ίδια στιγμή, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν επιδιώκει να κλιμακώσει σημαντικά την αναμέτρηση με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters, το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο είναι υπέρ των αντιποίνων εναντίον του Ιράν για τη μαζική επίθεση με drone και πυραύλους, αλλά είναι διχασμένο ως προς το χρονοδιάγραμμα και την κλίμακα της απάντησης, δήλωσαν ισραηλινοί αξιωματούχοι την Κυριακή.

Μια γρήγορη ανακεφαλαίωση των κυριότερων στιγμών το τελευταίο 24ωρο:

Το Ισραήλ δέχτηκε επίθεση από ένα κύμα drones και πυραύλων στις πρώτες απευθείας επιθέσεις του Ιράν στο έδαφός του

Η επίθεση περιελάμβανε περισσότερα από 300 drones και πυραύλους - η συντριπτική πλειοψηφία αναχαιτίστηκε, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός

Ένας βαλλιστικός πύραυλος έπληξε την αεροπορική βάση Nevatim στα νότια της χώρας, προκαλώντας μικρές ζημιές, δήλωσαν αξιωματούχοι

Το Ιράν είπε ότι η επίθεση ήταν μια απάντηση σε μια θανατηφόρα επίθεση σε ιρανικό διπλωματικό συγκρότημα στη Συρία νωρίτερα αυτόν τον μήνα

Η Τεχεράνη προειδοποίησε επίσης εάν το Ισραήλ ανταπαντούσε η επόμενη απάντησή της θα ήταν μεγαλύτερη.

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε πολεμικό υπουργικό συμβούλιο για να συζητήσει την επίθεση, η οποία καταδικάστηκε ξεχωριστά από παγκόσμιους ηγέτες συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σουνάκ και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φιλοξένησε μια διαδικτυακή συνάντηση των ηγετών της G7, ενώ ο Λευκός Οίκος επέμεινε ότι δεν θέλει να δει την κρίση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται

Καταδίκη από G7

Ομόφωνη ήταν η καταδίκη της συνόδου των G7 που έγινε την Κυριακή, απέναντι στο Ιράν. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της Ιρανίκης επίθεσης κατά του Ισραήλ με drones αλλά και πυραύλους κρουζ το βράδυ του Σαββάτου. Την ίδια στιγμή ολοκληρώθηκε μετά από πολύωρη συνεδρίαση το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ που δεν πήρε κάποια απόφαση για το πώς θα απαντήσει στην επίθεση του Ιράν.

Εντωμεταξύ, «φουντώνουν» οι διπλωματικές διαβουλεύσεις εντός και εκτός Ισραήλ μετά την άνευ προηγουμένου μαζική επίθεση του Ιράν και των συμμάχων του εναντίον των Ισραηλινών.

«Όλα τα μέρη πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Θα συνεχίσουμε όλες τις προσπάθειές μας για την αποκλιμάκωση. Ο τερματισμός της κρίσης στη Γάζα το συντομότερο δυνατό, ιδίως μέσω μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός, θα κάνει τη διαφορά», ανέφερε ο Μισέλ.

Ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του τόνισε πως «οι ηγέτες καταδίκασαν την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ και επιβεβαίωσαν τη δέσμευση της G7 για την ασφάλεια του Ισραήλ».

Στο μεταξύ, η μαζική επίθεση του Ιράν και των συμμάχων του εναντίον του Ισραήλ, με πάνω από 300 drones και πυραύλους άναψε για τα καλά τη θρυαλλίδα της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, καθώς είναι η πρώτη φορά που υπάρχει απευθείας χτύπημα από την Τεχεράνη επί ισραηλινού εδάφους. «Αναχαιτίσαμε, απωθήσαμε, μαζί θα κερδίσουμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στις 15:30 έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση του Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ, η χώρα εξουδετέρωσε το 99% των επιθέσεων που δέχθηκε από το Ιράν.

Το γεγονός ότι η προσβολή πολιτικών και στρατιωτικών στόχων έγινε συντονισμένα από Νότο, Βορρά και Ανατολή και ότι συμμετείχαν εκτός από τους γνωστούς «πληρεξούσιους» της Τεχεράνης, δηλαδή Λίβανο και Υεμένη, και το ίδιο το Ιράν, δημιουργεί προϋποθέσεις για μια περιφερειακή σύγκρουση και εκτροχιασμού της Μ. Ανατολής.

Το Ισραήλ κατάφερε με τη βοήθεια των συμμάχων του (ΗΠΑ, Βρετανία και Ιορδανία) να αναχαιτίσει την επίθεση. Η μαζική επίθεση του Ιράν και των «πληρεξουσιών» του στο Ισραήλ, ακόμη και αν είχαν ως αποτέλεσμα ήσσονες υλικές ζημιές όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος των IDF, Ντ. Χαγκάρι, δεν παύει να κρύβει έναν εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο. Την εμπλοκή του Ιράν σε μια απευθείας σύγκρουση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, γεγονός που αποφεύγει τόσα χρόνια γνωρίζοντας ότι οι συνέπειες θα είναι δραματικές.

Αν τελικά το Ισραήλ επιλέξει να δώσει μια συντριπτική απάντηση, οι καταστροφές που θα υποστεί το Ιράν και το πλήγμα στην οικονομία του θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη απονομιμοποίηση του θεοκρατικού καθεστώτος, το οποίο ήδη δοκιμάζεται από το κύμα αμφισβήτησης που διογκώνεται τα τελευταία δυο χρόνια.

Ειδικά όταν η χθεσινή επίθεση έγινε ως απάντηση για το θάνατο των δύο στρατηγών - μελών των Φρουρών της Επανάστασης, ένα σώμα καθόλου δημοφιλές στην ιρανική κοινωνία.

300+ launches.

99% interception rate.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν είχε νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις εξελίξεις μετά την επίθεση που δέχθηκε το Ισραήλ από το Ιράν, χωρίς να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες, ενώ το βράδυ της Κυριακής (14/04), συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο κίνδυνος μιας γενικευμένης πάντως ανάφλεξης στην περιοχή είναι πιο κοντά παρά ποτέ, με το Τελ Αβίβ να έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει «σημαντική απάντηση», το δε, Ιράν να προειδοποιεί με «σθεναρή απάντηση» όσες χώρες ανοίξουν τον εναέριο χώρο τους για ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Σε αυτό το κλίμα, η Αίγυπτος έχει θέσει την αντιαεροπορική της άμυνα σε κατάσταση υψίστου συναγερμού, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία, η Ιορδανία που συνέβαλε με μαχητικά στην κατάρριψη drones βρίσκεται στη διακεκαυμένη ζώνη και ο περαιτέρω εκτροχιασμός της Μ. Ανατολής κρέμεται από μια κλωστή.

Τις πρώτες πρωινές ώρες ο ισραηλινός στρατός κήρυξε τη λήξη του συναγερμού, μιλώντας παράλληλα για ήσσονος μόνο σημασίας υλικές ζημιές σε στρατιωτικούς στόχους, χωρίς να αναφερθούν ανθρώπινες απώλειες.

Η ιρανική επίθεση εγείρει σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, το «τζίνι βγήκε από το μπουκάλι» και το τοπίο στη Μ. Ανατολή δεν μπορεί να είναι το ίδιο με πριν.

Live όλες οι εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

23:30 Γκαλάντ σε Όστιν: Να δημιουργηθεί μια στρατηγική συμμαχία για την αντιμετώπιση της απειλής του Ιράν

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ μίλησε με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν την Κυριακή για να του παράσχει μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με τα «προκαταρκτικά συμπεράσματα» των «αμυντικών επιχειρήσεων» του ισραηλινού στρατού μετά την επίθεση του Ιράν.

Ο Γκαλάντ εξέφρασε τη «βαθιά εκτίμησή του» προς τον Όστιν για την «ηγεσία του και την απαράμιλλη συνεργασία και συντονισμό που επιδεικνύεται από τα αμυντικά ιδρύματα και τους στρατούς των δύο χωρών, μαζί με διεθνείς εταίρους».

22:38 IDF: Κατέρριψαν πύραυλο από την Ερυθρά Θάλασσα στην Εϊλάτ (vid)

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι ένας «ύποπτος εναέριος στόχος» - που πιστεύεται ότι ήταν ένα drone που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη - καταρρίφθηκε από ένα σύστημα Iron Dome που ήταν τοποθετημένο στο πλοίο, γνωστό ως C-Dome, στην περιοχή Eilat.

21:00 Πολεμικό Συμβούλιο Ισραήλ: Καμία απόφαση για το πώς θα απαντήσει στο Ιράν

Η πολύωρη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου πολέμου του Ισραήλ έληξε το βράδυ της Κυριακής χωρίς να ληφθεί απόφαση για το πώς θα απαντήσει το Ισραήλ στην επίθεση του Ιράν, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

20:10 ΥΠΕΞ Τουρκία: Επικοινωνήσαμε με Ιράν και ΗΠΑ - «Αυτοσυγκράτηση» ζητά η Άγκυρα

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι πριν από την ιρανική επίθεση η Τουρκία επικοινώνησε με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και οι αντιδράσεις να είναι «αναλογικές».

Στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «πριν από το περιστατικό» -την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ- «μιλήσαμε με τις ιρανικές και αμερικανικές αρχές και ζητήσαμε αυτοσυγκράτηση. Οι αμοιβαίες προσδοκίες και τα μηνύματα των μερών μεταφέρθηκαν επίσης από την Τουρκία και αναλήφθηκαν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για να διασφαλιστεί ότι οι αντιδράσεις θα είναι αναλογικές».

19:45 G7: Σφοδρή καταδίκη της επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ - «Θα προσπαθήσουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση»

Ομόφωνη ήταν η καταδίκη της συνόδου των G7 που έγινε την Κυριακή, απέναντι στο Ιράν. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της Ιρανίκης επίθεσης κατά του Ισραήλ με drones αλλά και πυραύλους κρουζ το βράδυ του Σαββάτου.

19:24 Σαρλ Μισέλ: Σύνοδος Κορυφής για τη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, θα συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής την επόμενη εβδομάδα, αναφέρει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «x».

Όπως επισημαίνει, μαζί με τους ηγέτες της G7 καταδίκασαν «ομόφωνα την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ».

18:52 Ιράν για Ισραήλ: Είχαμε γνωστοποιήσει στις ΗΠΑ την πρόθεση διεξαγωγής «περιορισμένης επιχείρησης»

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι είχε κάνει γνωστή στις Ηνωμένες Πολιτείες την πρόθεσή του να διεξαγάγει «περιορισμένη» επιχείρηση κατά του Ισραήλ ως αντίποινα στην επίθεση κατά του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό.

«Ανακοινώσαμε με μήνυμα στον Λευκό Οίκο ότι η επιχείρησή μας θα ήταν περιορισμένη και ελάσσων και θα είχε στόχο την τιμωρία του ισραηλινού καθεστώτος», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των ξένων διπλωματών στην Τεχεράνη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν.

18:38 Μπορέλ σε ΥΠΕΞ Ιράν: Μην κλιμακώσετε παραπάνω την ένταση

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, ανακοίνωσε ότι εξ' ονόματος των κρατών μελών της ΕΕ συνομίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Χουσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν, για να καταδικάσει τις ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ και να καλέσει όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση.

17:10 Γκαντζ: Θα απαντήσουμε στο Ιράν όπως και όποτε μας βολεύει

«Αντιμέτωποι με την απειλή του Ιράν - θα οικοδομήσουμε έναν περιφερειακό συνασπισμό και θα απαιτήσουμε το τίμημα από το Ιράν, με τον τρόπο και τη στιγμή που μας βολεύει. Και το πιο σημαντικό - μπροστά στην επιθυμία των εχθρών μας να μας βλάψουν, θα ενωθούμε και θα γίνουμε ισχυρότεροι», πρόσθεσε ο Γκαντζ.

16:45 Κίρμπι: Ο Μπάιντεν δεν πιστεύει ότι η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ πρέπει να κλιμακωθεί

πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν πιστεύει ότι η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ πρέπει να κλιμακωθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο ABC, ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του ΣυμβουλίουΑσφαλείας, ρωτήθηκε για το αν είναι πιθανή η περαιτέρω κλιμάκωση.

16:34 NYT: Ο Μπάιντεν απέτρεψε τον Νετανιάχου από άμεση απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν απέτρεψε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου από το να δώσει το «πράσινο» φως για ένα άμεσο χτύπημα ως αντίποινα κατά του Ιράν, αναφέρουν οι New York Times.

16:18 ΥΠΕΞ Ισραήλ: Το Ιράν αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια τάξη

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιμένει ότι η χώρα έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα μετά τη μαζική αεροπορική επίθεση του Ιράν το βράδυ του Σαββάτου σημειώνοντας ότι «το Ιράν πρέπει να πληρώσει το τίμημα για την επιθετικότητά του».

Σε εξέλιξη βρίσκεται συνεδρίαση του Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ, εξουσιοδοτημένου να αποφασίσει για την απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση της Τεχεράνης στο Ισραήλ που έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος στο CNN.

Οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να μετέχουν σε καμία επιθετική επιχείρηση κατά του Ιράν, ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας την υπεροχή του Ισραήλ στην επίθεση που του εξαπέλυσε το Ιράν.

Τους δύο πόλους που επικρατούν στο εσωτερικό του Ισραήλ, στον απόηχο της ιρανικής επίθεσης με drones και πυραύλους αλλά και την επόμενη μέρα στην κρίση που σοβεί στη Μέση Ανατολή, αναλύει ο καθηγητής Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), Σπύρος Λίτσας, σε συνέντευξή του στο Liberal και τον Χρήστο Θ. Παναγόπουλο.

Την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή από το Ιράν καταδικάζει με ανακοίνωσή του το ΝΑΤΟ μετά την επίθεση της Τεχεράνης τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή στο Ισραήλ. Το ΝΑΤΟ «καλεί σε αυτοσυγκράτηση» ώστε «η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να μην γίνει ανεξέλεγκτη», όπως δήλωσε την Κυριακή (14/4) εκπρόσωπος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

«Καταδικάζουμε την κλιμάκωση από το Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και παρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξη της κατάστασης. Είναι βασικό η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να μην γίνει ανεξέλεγκτη», δήλωσε η εκπρόσωπος Φάραχ Νταχλάλα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

13:21 Προειδοποίηση Ραϊσί σε Ισραήλ: Θα αντιδράσουμε πιο ισχυρά

Ο πρόεδρος του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί, προειδοποίησε την Κυριακή, ότι η αντίδραση της χώρας του θα είναι «πιο ισχυρή» σε περίπτωση που υπάρξει «απρόσεκτη συμπεριφορά» από το Ισραήλ, μετά την πρωτόγνωρη ιρανική επίθεση που έλαβε χώρα τη νύχτα του Σαββάτου.

«Η τιμωρία του επιτιθέμενου πραγματοποιήθηκε. Eάν το σιωνιστικό καθεστώς ή οι υποστηρικτές του επιδείξουν απρόσεκτη συμπεριφορά, θα λάβουν αποφασιστική και πολύ πιο ισχυρή απάντηση», δήλωσε ο Ραϊσί σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η επίθεση της Τεχεράνης στο Ισραήλ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του δικαιώματος στην αυτοάμυνα μετά το πλήγμα του Ισραήλ στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, πλήγμα το οποίο η Μόσχα καταδίκασε. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με τις ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ, και σημειώνει: «εκφράζουμε την εξαιρετική ανησυχία μας για άλλη μια επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή. Καλούμε όλα τα ενεχόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

Πλάνα μίας πυρκαγιάς στη Χιλή έδειχνε βίντεο που προβλήθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν με την ένδειξη ότι παρουσιάζει πύρινες καταστροφές στο Ισραήλ λόγω της μαζικής επίθεσης με πυραύλους και drone.

Έντονη καταδίκη από το Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, στο Ιράν για την επίθεσή του στο Ισραήλ. «Με αυτή την ανεύθυνη και παντελώς αδικαιολόγητη επίθεση, το Ιράν ριψοκινδυνεύει την πρόκληση μιας πυρκαγιάς στην περιοχή. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, η Γερμανία είναι στενά στο πλευρό του Ισραήλ. Τις περαιτέρω αντιδράσεις θα τις συζητήσουμε από κοινού με τους εταίρους της ομάδας G-7», αναφέρει σε ανακοίνωση που δημοσίευσε αφότου έφτασε στο Πεκίνο.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες ακύρωσαν τις πτήσεις τους προς το Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή, στον απόηχο της ιρανικής επίθεσης με εκατοντάδες drones και πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας. Από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» ακυρώθηκαν οι πρωινές πτήσεις για το Τελ Αβίβ.

Συνεδρίαση των ηγετών της ομάδας χωρών των G7 συγκάλεσε την Κυριακή (14/4) η Ιταλία, προκειμένου να συζητηθούν η επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, όπως έγινε γνωστό από πηγές του πρωθυπουργικού γραφείου στη Ρώμη. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω βιντεοκλήσης, τις πρώτες απογευματινές ώρες (ευρωπαϊκή ώρα).

Απειλές κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε την Κυριακή (14/4) το Ιράν, προειδοποιώντας να μην προχωρήσει σε στρατιωτική αντίδραση μετά την πρωτοφανή επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ πραγματοποιείται σήμερα, Κυριακή (14/4, στις 23:00 ώρα Ελλάδος), για να αξιολογηθεί το αίτημα του Ισραήλ να καταδικάσει την επίθεση του Ιράν στο έδφαός του και να χαρακτηρίσει το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση.

Με εκτενή δημοσιεύματα και ρεπορτάζ, ο διεθνής Τύπος καλύπτει την επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, με πάνω από 300 drones και πυραύλους που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων του Ισλάμ, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προειδοποίησε τις ΗΠΑ κατά της υποστήριξης και της συμμετοχής σε οποιαδήποτε ενέργεια που βλάπτει τα ιρανικά συμφέροντα, υποσχόμενο αμοιβαία και ανάλογη απάντηση στις αμερικανικές και ισραηλινές απειλές που προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα.

«Μετά την ανακοίνωση ότι η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ολοκληρώθηκε και ότι μια νέα επίθεση θα είναι πιο σκληρή και το Τελ Αβίβ να ανακοινώνει από την πλευρά του ότι θα δώσει σκληρή απάντηση, το εύλογο ερώτημα που τίθεται, είναι τι ακολουθεί», αναφέρει σε ανάλυσή του το βρετανικό δίκτυο Sky News.

ΗΙαπωνία καταδικάζει με έντονο τρόπο την επίθεση αντιποίνων του Ιράν κατά του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας την ως μία κλιμάκωση των γεγονότων και αναφέροντας ότι ανησυχεί σοβαρά για την κατάσταση, όπως τονίζεται σε μία ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο των Εξωτερικών στο Τόκιο.

Στην απόρριψη των προτάσεων του Ισραήλ για επιστροφή των ισραηλινών ομήρων προχώρησε η Χαμάς. Το Ισραήλ, θα συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους του στη Γάζα «με πλήρη ισχύ», αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στη δήλωση αναφέρεται πως η απόρριψη των προτάσεων δείχνει ότι ο Γιαχία Σινουάρ, ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, δεν θέλει μια συμφωνία και προσπαθεί να εκμεταλλευθεί εντάσεις με το Ιράν και να προκαλέσει περιφερειακή κλιμάκωση.

Τις επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ στηλιτεύει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών. «Η ελληνική Κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις του Ιράν προς το Ισραήλ, που συνιστούν σοβαρή επιδείνωση της ήδη επιβαρυμένης κατάστασης στην περιοχή. Τέτοιες ενέργειες θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια.

Είναι απολύτως αναγκαίο να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω διάχυση των εχθροπραξιών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Την απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης του Ιράν εναντίον του Ισραήλ εξέφρασε σε ανάρτησή της στο X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το πρωί της Κυριακής.

08:49 Ανοικτός και ο εναέριος χώρος της Ιορδανίας

Σύμφωνα με το Reuters, η Ιορδανία άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο της, αφού τον έκλεισε αργά το Σάββατο, μετά τις επιθέσεις του Ιράν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά του Ισραήλ, όπως μετέδωσε την Κυριακή η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τις ιορδανικές αεροπορικές αρχές.

08:40 Άνοιξε ο εναέριος χώρος του Ισραήλ

Το άνοιγμα του εναέριου χώρου του Ισραήλ που είχε κλείσει λόγω της επίθεσης του Ιράν ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας στις 7:30 το πρωί.

«Μέσα σε μια νύχτα, ο κόσμος είδε το πραγματικό πρόσωπο του Ιράν - ένα τρομοκρατικό κράτος που επιτέθηκε στο Ισραήλ με εκατοντάδες πυραύλους και UAV. Ο κόσμος είδε επίσης τη δύναμη των IDF και τη δύναμη ενός συνασπισμού - το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και οι εταίροι, απέτρεψαν αυτή την επίθεση με έναν τρόπο που δεν έχει προηγούμενο», αναφέρει σε μία από τις αναρτήσεις του.

08:01 H επιστροφή των ισραηλινών F-35 μετά την υπεράσπιση του εναέριου χώρου του Ισραήλ

«Αναχαιτίσαμε, απωθήσαμε, μαζί θα κερδίσουμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε σύντομο μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ το πρωί της Κυριακής (14/04), μετά την επίθεση του Ιράν στη χώρα του».

Συγκαλείται εκτάκτως στις 18:00 την Κυριακή (14/04) το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στον απόηχο της ιρανικής επίθεσης με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Λόγω των εξελίξεων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επιστρέφει εσπευσμένα σήμερα Κυριακή από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα.

«Βρισκόμαστε σε μια περιοχή με επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Πρέπει να επιστρέψω στην Αθήνα για να συμμετάσχω στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ» δήλωσε από τις ΗΠΑ ο κ. Δένδιας.

07:23 Κίνα: Να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων

«H Κίνα είναι σοβαρά προβληματισμένη από την κλιμάκωση της έντασης μετά την εκτόξευση ιρανικών drones, αλλά και πυραύλων κατά του Ισραήλ», ανέφερε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου των Εξωτερικών σε δηλώσεις του.

«Η Κίνα καλεί τις εμπλεκόμενες πλευρές να παραμείνουν ήρεμες και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων

Αυτός ο κύκλος των εντάσεων αποτελεί παράπλευρη συνέπεια του πολέμου στην Γάζα και ο κατευνασμός αυτής της πολεμικής διαμάχης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα», ανέφερε.

07:14 Όστιν: Δεν επιδιώκουμε πόλεμο με το Ιράν, αλλά δεν θα διστάσουμε να δράσουμε αν χρειαστεί

Δεν επιδιώκουμε πόλεμο με το Ιράν, αλλά δεν θα διστάσουμε να δράσουμε για να προστατεύσουμε τις δυνάμεις μας και να υποστηρίξουμε την άμυνα του Ισραήλ», είπε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν, τονίζοντας ότι το Ιράν πρέπει να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση.

«Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν δεκάδες πυραύλους και τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύθηκαν από το Ιράν -καθώς και από το Ιράκ, τη Συρία και την Υεμένη- εναντίον του Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής προς Σάββατο

Καταδικάζουμε τις επιθέσεις αυτές από το Ιράν και τους συμμάχους του και καλούμε το Ιράν να σταματήσει αμέσως οποιεσδήποτε περαιτέρω επιθέσεις», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας.

05:05 Λήξη του συναγερμού

Τον συναγερμό που κήρυξαν εξαιτίας της ιρανικής επίθεσης με drones και πυραύλους τερμάτισαν οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (14/04). Ο συναγερμός κηρύχθηκε εξαιτίας των δεκάδων drones που απογειώθηκαν λίγο μετά τις 23:00 το Σάββατο, από βάσεις του Ιράν με σκοπό να πλήξουν στόχους στο Ισραήλ.

04:47 Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Ν. Δένδιας

Λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας επιστρέφει στην Ελλάδα και δεν θα παραστεί στην παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της εθνικής παλιγγενεσίας του 1821 που θα πραγματοποιηθεί στην 5η Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

04:40 Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκλήθηκε και πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως την Κυριακή για να συζητήσει την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας του κορυφαίου οργάνου του διεθνούς οργανισμού.

Η συνεδρίαση αναμένεται να γίνει στις 23:00 ώρα Ελλάδας.

Νωρίτερα, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, ο Γκιλάντ Ερντάν, ανακοίνωνε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X πως ζήτησε τη σύγκληση του ΣΑ καθώς, «η ιρανική επίθεση εγείρει σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια» και «αναμένω να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και να αναλάβει σθεναρή δράση εναντίον του Ιράν».

04:30 Επικοινωνία Νετανιάχου και Μπάιντεν μετά το πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο

Την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ ότι θα συνεχίζουν να στηρίζουν την ασφάλεια του Ισραήλ, μετέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν στον πρόεδρο του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου στο τηλεφώνημα που είχαν νωρίτερα τα ξημερώματα της Κυριακής (14/04), σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Σημειώνεται, ότι αυτή είναι η πρώτη επικοινωνία των δύο ηγετών μετά από την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στο Ισραήλ με δεκάδες drones και πυραύλους.

«Το Ισραήλ επέδειξε μια αξιοθαύμαστη ικανότητα να αντιμετωπίσει και να υπερνικήσει ακόμα και τις πιο απροσδόκητες επιθέσεις στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους εχθρούς του ότι δεν μπορούν να απειλήσουν αποτελεσματικά την ασφάλεια του Ισραήλ», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Νετανιάχου.

03:56 Σολτς: Ανεύθυνη και αδικαιολόγητη η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Η αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε απόψε το Ιράν εναντίον ισραηλινού εδάφους είναι ανεύθυνη και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με οποιονδήποτε τρόπο», τόνισε ο καγκελάριος, Όλαφ Σολτς και προειδοποίησε ότι, «το Ιράν διακινδυνεύει ανάφλεξη».

«Είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ και θα συζητήσουμε τώρα τα περαιτέρω με τους συμμάχους μας», πρόσθεσε ο Σολτς.

Κυβερνητικές πηγές δήλωσαν, ότι ο καγκελάριος ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις κατά την πτήση του προς την Κίνα και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις γερμανικές δυνάμεις ασφαλείας.

03:38 Γκουτέρες: Πραγματικός κίνδυνος μια καταστροφική κλιμάκωση σε ολόκληρη την περιοχή

Την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ καταδίκασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και άμεση παύση των εχθροπραξιών.

«Είμαι βαθιά ανήσυχος για τον πολύ πραγματικό κίνδυνο μιας καταστροφικής κλιμάκωσης σε ολόκληρη την περιοχή. Καλώ όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση για να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλες στρατιωτικές αντιπαραθέσεις σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο Γκουτέρες σε ανακοίνωσή του.

03:28 ΗΠΑ: Την ψηφοφορία νομοσχεδίου υποστήριξης του Ισραήλ επισπεύδει η Βουλή των Αντιπροσώπων

Νομοσχέδιο προς εξέταση θα φέρει η Βουλή των Αντιπροσώπων την ερχόμενη εβδομάδα, με το οποίο θα υποστηριχθεί το Ισραήλ και θα καθίσταται υπεύθυνο το Ιράν για την επίθεση που εξαπέλυσε, δήλωσε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικάνων, ο Στιβ Σκαλίς.

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων στέκεται σθεναρά στο πλευρό του Ισραήλ και πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για αυτήν την απρόκλητη επίθεση (του Ιράν)», αναφέρει σε δήλωσή του.

03:22 Ντ. Χαγκάρι (IDF): Πάνω από 200 drones και πύραυλοι κατά του Ισραήλ - Αναχαιτίζουμε τα περισσότερα - Η επίθεση του Ιράν είναι σε εξέλιξη

Κύματα επιθέσεων δέχεται το Ισραήλ από το Ιράν και τους συμμάχους του με πάνω από 200 drones και πυραύλους κρουζ. Η απειλή δεν έχει τελειώσει, δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF, Ντανιέλ Χαγκάρι, εξηγώντας ότι καταρρίφθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των ιρανικών drones και πυραύλων. Σύμφωνα με τον ίδιο, μικρές ζημιές έχει υποστεί μια αεροπορική βάση των IDF στο νότιο Ισραήλ.

«Πριν από λίγο, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους από το έδαφός του προς το έδαφος του Ισραήλ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Η διάταξη αεράμυνας είναι πλήρως λειτουργική και αναχαιτίζει απειλές όπου απαιτείται, ακόμη και αυτή τη στιγμή. Παράλληλα τα μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονται στον αέρα, έτοιμα να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή».

03:05 «Φρουροί της Επανάστασης»: Θα απαντήσουμε σε όποια επίθεση από Ισραήλ και ΗΠΑ

Οποιαδήποτε απειλή προερχόμενη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ θα λάβει αμοιβαία απάντηση από την Τεχεράνη», δήλωσαν οι «Φρουροί της Επανάστασης», σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση, λίγες ώρες μετά την εκδήλωση της ιρανικής επίθεσης κατά του Ισραήλ.

02:50 Μπάιντεν μετά την επίθεση του Ιράν: Η στήριξή μας προς το Ισραήλ παραμένει ακλόνητη

μια ανάρτηση στον λογαριασμό του προέδρου των ΗΠΑ τοποθετήθηκε για πρώτη φορά από την στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ο Τζο Μπάιντεν λίγο πριν τις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στην ανάρτησή του η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία από την αίθουσα διαχειρίσης κρίσεων του Λευκού Οίκου, ο Τζο Μπάιντεν διαμηνύει ότι η στήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ είναι «ακλόνητη».

«Μόλις συναντήθηκα με την ομάδα εθνικής ασφαλείας για μια ενημέρωση σχετικά με την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Η δέσμευσή μας για την ασφάλεια του Ισραήλ απέναντι στις απειλές από το Ιράν και τους συν αυτώ είναι ακλόνητη» γράφει ο Μπάιντεν στην ανάρτησή του.

02:00 Πιθανή επίθεση κατά πολεμικού αεροσκάφους των ΗΠΑ

Πιθανή επίθεση κατά αεροσκάφους ανεφοδιασμού καυσίμων KC-135R της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ φαίνεται να εξαπολύθηκε, καθώς το αμερικανικό αεροσκάφος αναμεταδίδει τώρα σήμα «7700» υποδεικνύοντας πιθανώς κάποιο είδος «έκτακτης ανάγκης». Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

01:51 Iρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ: Ολοκληρώθηκε η απάντηση προς το Ισραήλ, εάν συνεχίσει η αντίδραση θα είναι πολύ χειρότερη

Σε δημοσίευση μέσω Τwitter προχώρησε η Iρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ, λέγοντας πως ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αντίδρασης του Ιράν κατά του Ισραήλ, προειδοποιώντας ωστόσο πως η επόμενη απάντηση θα είναι πολύ σοβαρή, εάν το Ισραήλ κάνει κάποιο «λάθος».

01:39 Ζάιμπερτ: Απευθείας επίθεση άνευ προηγουμένου

Να υπακούσουν στις οδηγίες των ισραηλινών Αρχών και να παραμείνουν ασφαλείς, παρότρυνε όλους τους συμπατριώτες του, ο πρεσβευτής της Γερμανίας στο Ισραήλ, ο Στέφεν Ζάιμπερτ, με την επίθεση του Ιράν ενάντια στο Ισραήλ να βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Απευθείας επίθεση άνευ προηγουμένου: ιρανικά drones πλησιάζουν το Ισραήλ και μπορεί να έρχονται κι άλλα», τόνισε ο Ζάιμπερτ, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, καλώντας όλους τους Γερμανούς που βρίσκονται στο Ισραήλ να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών Ασφαλείας.

01:30 Iρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ: Ολοκληρώθηκε η απάντηση προς το Ισραήλ

Σε δημοσίευση μέσω Τwitter προχώρησε η Iρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ, λέγοντας πως ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αντίδρασης του Ιράν κατά του Ισραήλ, προειδοποιώντας ωστόσο πως η επόμενη απάντηση θα είναι πολύ σοβαρή, εάν το Ισραήλ κάνει κάποιο «λάθος».

01:25 Αλί Χαμενεΐ: Το διεστραμμένο καθεστώς του Ισραήλ θα τιμωρηθεί

Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε εκ νέου απόψε ότι το Ισραήλ θα «τιμωρηθεί», σε βίντεο που διανεμήθηκε από τις υπηρεσίες του μέσω X.

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε δεκάδες drones και πυραύλους κρουζ εναντίον του Ισραήλ.

«Το διεστραμμένο καθεστώς θα τιμωρηθεί», ανέφερε ο Αλί Χαμενεΐ στο βίντεο που διαρκεί ενάμισι λεπτό και είναι εμφανώς απόσπασμα της ομιλίας την οποία εκφώνησε την Τετάρτη.

01:19 Πύραυλοι της Χεζμπολάχ κατά του Γκολάν

Η λιβανική φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους κατά του κατεχόμενου από το Ισραήλ τομέα των Υψιπέδων του Γκολάν.

01:17 Οι Χούθι εξαπέλυσαν drones κατά του Ισραήλ

Η Ambrey, εταιρεία αξιολόγησης κινδύνου και ναυτικής ασφάλισης, ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν drones κατά του Ισραήλ.

01:10 Η Τουρκία δεν επιτρέπει στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ να πετάξει πάνω από το έδαφος της

Η Τουρκία ενημέρωσε την Ουάσιγκτον ότι δεν θα επιτρέψει στην αμερικανική Πολεμική Αεροπορία να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της εναντίον του Ιράν.

00:57 Αίγυπτος: Η αντιαεροπορική άμυνα σε κατάσταση υψίστου συναγερμού

Η αντιαεροπορική αεράμυνα της Αιγύπτου βρίσκεται σε κατάσταση υψίστου συναγερμού, όπως μεταδίδει το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Qahera News, επικαλούμενο υψηλόβαθμο αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας.

00:47 Σούνακ: Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο την απερίσκεπτη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο την απερίσκεπτη επίθεση του ιρανικού καθεστώτος κατά του Ισραήλ», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ, για την επίθεση των δεκάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που απογειώθηκαν πριν από λίγο από το Ιράν, με σκοπό να πλήξουν στόχους στο Ισραήλ.

«Το Ιράν απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι αποφασισμένο να σπείρει το χάος στην ίδια του την πατρίδα», τόνισε ο Σούνακ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την ασφάλεια του Ισραήλ και όλων των περιφερειακών εταίρων μας, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας και του Ιράκ.

Μαζί με τους συμμάχους μας, εργαζόμαστε εντατικά για να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση και να αποτρέψουμε περαιτέρω κλιμάκωση. Κανείς δεν θέλει να δει περισσότερη αιματοχυσία», συμπλήρωσε.

00:41 Ο Νετανιάχου συγκαλεί το ισραηλινό πολεμικό υπουργικό συμβούλιο στο στρατιωτικό αρχηγείο του Τελ Αβίβ

Ο Νετανιάχου συγκαλεί το ισραηλινό πολεμικό υπουργικό συμβούλιο στο στρατιωτικό αρχηγείο του Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε το γραφείο του νωρίς την Κυριακή, μετά την επίθεση των ιρανικών drones κατά του Ισραήλ.

Ξεκίνησε η αναμενόμενη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Ισραηλινοί και Αμερικανοί επιβεβαιώνουν ότι δεκάδες ιρανικά drones κατευθύνονται προς το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό ενώ έχουν κλείσει οι εναέριοι χώροι στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έχουν εκτοξεύσει δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη αλλά και πυραύλους εναντίον συγκεκριμένων στόχων στο Ισραήλ. Απειλούν ακόμη ότι η επιχείρηση «Αληθινή υπόσχεση» αποτελεί μέρος της τιμωρίας για τα ισραηλινά εγκλήματα.



Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, ο χρόνος πτήσης των μη επανδρωμένων αεροσκοφών μπορεί να διαρκέσει ώρες. Ειδικός που έδωσε συνέντευξη στο Channel12, ο στρατηγός εν αποστρατεία Amos Yadlin, λέει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι εξοπλισμένα με 20 κιλά εκρηκτικών το καθένα και ότι η αεράμυνα του Ισραήλ είναι έτοιμη να τα καταρρίψει.

00:27 Τεχεράνη: «σθεναρή απάντηση» στις χώρες που θα ανοίξουν τον εναέριο χώρο τους για ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν

Ο υπουργός Αμυνας του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε χώρα ανοίξει τον εναέριο χώρος της ή το έδαφός της για επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν, «θα λάβει την σθεναρή απάντηση της Τεχεράνης», μετέδωσε το ιρανικό ειδήσεων πρακτορείο Mehr.

00:15 Ισραήλ: Η επίθεση του Ιράν συνιστά «σοβαρή και επικίνδυνη κλιμάκωση

Η επίθεση με drones και πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ συνιστά «σοβαρή και επικίνδυνη κλιμάκωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Το Ιράν εξαπέλυσε απευθείας επίθεση κατά του κράτους του Ισραήλ από το ιρανικό έδαφος. Παρακολουθούμε από κοντά τα φονικά drones που εστάλησαν από το Ιράν και κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Πρόκειται για μία σοβαρή και επικίνδυνη κλιμάκωση», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος.

00:13 Έτοιμος ο Νετανιάχου για τα αντίποινα: Συναγερμός στο Ιράν

Σε συναγερμό βρίσκεται το Ιράν, αναμένοντας τα αντίποινα του Ισραήλ, καθώς νωρίτερα το εξαπέλυσε επίθεση με δεκάδες drones που απογειώθηκαν λίγο μετά τις 23:00 από βάσεις του, με σκοπό να πλήξουν στόχους στο Ισραήλ.

23:55 Αναχαιτίζεται το πρώτο «κύμα» των drones

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο κύμα των drones που εξαπέλυσε το Ιράν, αναχαιτίστηκε στην πλειονότητά του από τις δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

23:49 Νετανιάχου: Είμαστε έτοιμοι και θα απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο στην επίθεση του Ιράν

τοιμο το Ισραήλ για μια άμεση επίθεση από το Ιράν», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ενώ τόνισε ότι θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, την ώρα που το Ιράν εκτόξευσε drones προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, ο χρόνος πτήσης των μη επανδρωμένων αεροσκοφών μπορεί να διαρκέσει ώρες.

«Πολίτες του Ισραήλ, τα τελευταία χρόνια, και ακόμη περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες, το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας άμεσης επίθεσης από το Ιράν», αναφέρει σε δήλωση με βίντεο.

«Τα αμυντικά μας συστήματα έχουν αναπτυχθεί και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Το κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό, οι IDF είναι ισχυρές».

23:31 Μπάιντεν: Έκτακτη συνάντηση με στελέχη εθνικής ασφάλειας και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Με στελέχη της εθνικής ασφάλειας και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου θα συναντηθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο το Σάββατο (13/04), για να συζητήσουν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, καθώς το Ισραήλ ανέφερε ότι το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

23:21 Νετανιάχου: Είμαστε έτοιμοι και θα απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο

Ο Ισρηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για μια άμεση επίθεση από το Ιράν και θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, την ώρα που το Ιράν εκτόξευσε drones προς το Ισραήλ. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, ο χρόνος πτήσης των μη επανδρωμένων αεροσκοφών μπορεί να διαρκέσει ώρες.

«Πολίτες του Ισραήλ, τα τελευταία χρόνια, και ακόμη περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες, το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας άμεσης επίθεσης από το Ιράν», αναφέρει σε δήλωση με βίντεο.

«Τα αμυντικά μας συστήματα έχουν αναπτυχθεί και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Το κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό, οι IDF είναι ισχυρές».

«Εκτιμούμε τις ΗΠΑ που στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ, καθώς και την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και πολλών άλλων χωρών».

«Καθιέρωσα μια ξεκάθαρη αρχή – όποιος μας βλάψει, θα τον βλάψουμε κι εμείς. Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας από κάθε απειλή και θα το κάνουμε με ηρεμία και αποφασιστικότητα».

«Γνωρίζω ότι και εσείς, οι πολίτες του Ισραήλ, διατηρείτε την ψυχραιμία σας. Σας προτρέπω να ακούσετε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου».

«Μαζί στεκόμαστε και με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα νικήσουμε όλους τους εχθρούς μας», λέει ο Νετανιάχου.

23:20 Κλειστός ο εναέριος χώρος

Λόγω του πυρκατωμένου κλίματος, το Ισραήλ δρομολογεί το κλείσιμο του εναέριου χώρου του κάτι που τόσο το Ιράν όσο και η Ιορδανία και το Ιράκ το έχουν πράξει.

Σε διάγγελμά του εν μέσω των εκρηκτικών εξελίξεων, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για απάντηση στην Τεχεράνη.

«Πολίτες του Ισραήλ, τα τελευταία χρόνια, και ακόμη περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες, το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας άμεσης επίθεσης από το Ιράν» τονίζει ειδικότερα.

«Τα αμυντικά μας συστήματα έχουν αναπτυχθεί και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Το κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό, οι IDF είναι ισχυρές» προσθέτει.

«Εκτιμούμε τις ΗΠΑ που στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ, καθώς και την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και πολλών άλλων χωρών» συμπληρώνει.

«Καθιέρωσα μια ξεκάθαρη αρχή – όποιος μας βλάψει, θα τον βλάψουμε κι εμείς. Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας από κάθε απειλή και θα το κάνουμε με ηρεμία και αποφασιστικότητα» επισημαίνει δε.

«Γνωρίζω ότι και εσείς, οι πολίτες του Ισραήλ, διατηρείτε την ψυχραιμία σας. Σας προτρέπω να ακούσετε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου» τονίζει.

«Μαζί στεκόμαστε και με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα νικήσουμε όλους τους εχθρούς μας», καταλήγει ο Νετανιάχου.

Σαν προαναγγελία της επικίνδυνης όξυνσης έμοιαζε η προ ολίγων ωρών ανακοίνωση από το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας για σημαντική συσπείρωση δυνάμεων όπως και η ξαφνική ακύρωση του ταξιδιού του Τζο Μπάιντεν που έσπευσε να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο για να συνεδριάσει με αξιωματούχους του συμβουλίου ασφαλείας τους.

Το Ισραήλ «παρακολουθεί στενά σχεδιαζόμενη επίθεση» εναντίον του από το Ιράν και τους συμμάχους της Τεχεράνης στην περιοχή, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, χωρίς να δώσει στοιχεία για την απειλή.

Στην ανακοίνωσή του ο Γκάλαντ δηλώνει ότι οι Ισραηλινοί θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαταγές που ενδεχομένως θα δοθούν από την Διοίκηση Πολιτικής Προστασίας του ισραηλινού στρατού (Homefront Command), η οποία εντοπίζει εισερχόμενους πυραύλους ή από αέρος απειλές κατά της χώρας ώστε να ειδοποιηθεί ο πληθυσμός και να σπεύσει στα καταφύγια.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι ανακοίνωσε την ματαίωση όλων των σχολικών εκδρομών και εκδηλώσεων για τις επόμενες ημέρες και δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Ανακοινώνοντας τα μέτρα από τηλεοράσεως, ο Χαγκάρι δήλωσε ότι δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονται στο αέρα στο πλαίσιο της κατάστασης συναγερμού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναδιατύπωσαν δε προς το Ισραήλ την «ακλόνητη δέσμευσή τους» μετά την κατάληψη από το Ιράν φορτηγού πλοίου, το οποίο, σύμφωνα με την Τεχεράνη, συνδέεται με το Ισραήλ, σε ένα πλαίσιο κλιμάκωσης της έντασης στην Μέση Ανατολή, δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

«Σήμερα το πρωί συνομίλησα με τον ισραηλινό ομόλογό μου (...) για τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή», έγραψε στο Χ ο Τζέικ Σάλιβαν. Κατά την διάρκεια του τηλεφωνήματος αυτού, επανέλαβα την ακλόνητη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην ασφάλεια του Ισραήλ».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα έγινε γνωστό πως ο Μπάιντεν θα επιστρέψει στην Ουάσινγκτον από το Ντελαγουέρ όπου βρισκόταν.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο πρόδρος των ΗΠΑ θα έχει εντατικές συνομιλίες με τους αξιωματούχους του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

23:10 Φρουροί της Επανάστασης: Εξαπολύσαμε δεκάδες drones και Πυραύλους

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δεκάδες drones και πυραύλους με στόχο συγκεκριμένα σημεία στο Ισραήλ, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας πλήγματα με drones κατά στόχων στο Ισραήλ, μετέδωσε το ιρανικό αγγλόφωνο δίκτυο Press TV επικλαούμενο ιρανικές πηγές.

Σύμφωνα με αναφορές Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων, η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με τουλάχιστον 50 drones τα οποία αναμένεται να φτάσουν εντός ορισμένων ωρών στο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, δεκάδες drones εθεάθησαν να πετούν με κατεύθυνση από το Ιράν και επάνω από το Ιράκ προς το Ισραήλ, δήλωσαν στο Reuters ιρακινές πηγές ασφαλείας.

Drones με κατεύθυνση το Ισραήλ πέρασαν επάνω από την επαρχία Σουλεϊμανίγια του Ιράκ.

Το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 TV μετέδωσε ότι δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) απογειώθηκαν από το Ιράν και κατευθύνονται προς στόχους στο Ισραήλ. Η πτήση τους θα διαρκέσει ώρες.

Ο απόστρατος στρατηγός Αμος Γιαντλίν δήλωσε στο Channel 12 TV ότι τα drones φέρουν το καθένα εκρηκτικά 20 κιλών και ότι η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ είναι έτοιμη για να τα καταρρίψει.



