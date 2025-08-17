Διπλωματικός «πυρετός»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα συνοδεύσει τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, όπου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ, η φον ντερ Λάιεν θα υποδεχθεί το απόγευμα της Κυριακής και τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχουν μαζί στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των προθύμων» και μαζί θα μεταβούν αύριο, Δευτέρα, στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

«Κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο αύριο», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν στο Χ.

Την ίδια ώρα, την παρουσία τους στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, επιβεβαιώνουν ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Σταμπ.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της, θα συμμετάσχει και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Επίσης, στην Ουάσινγκτον θα μεταβεί και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε για τη συνάντηση με τον Τραμπ, ανακοίνωσε η ομάδα του.

Παράλληλα, η Downing Street ανακοίνωσε και την παρουσία του Βρετανού πρωθυπουργού, Κρι Στάρμερ στη συνάντηση στην Ουάσινγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα βιντεοδιάσκεψη ηγετών των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε χθες το Ελιζέ.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες, οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν να αποτρέψουν τυχόν αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι, μετά την «εκρηκτική» τους συνάντηση τον περασμένο Μάρτιο.

«Κόκκινη γραμμή» για την ευρωπαϊκή πλευρά παραμένει το «όχι στην αλλαγή συνόρων», τη στιγμή που ο Τραμπ θέτει ως προϋπόθεση τις εδαφικές παραχωρήσεις, με τους αναλυτές να συμφωνούν ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση.

Η Ευρώπη θέλει να στέλνει συμμάχους του Τραμπ στην Ουάσιγκτον για να στηρίξει τον Ζελένσκι

Σημειώνεται ότι, η αγαστή σχέση που επέδειξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή έχει ανησυχήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι φοβούνται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα τύχει της ίδιας φιλικής μεταχείρισης.

Όπως αναφέρει το Politico, σχέδια βρίσκονται σε εξέλιξη ώστε να συνοδεύσει τον Ζελένσκι, κατά την επίσκεψή του τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με τον Τραμπ, τουλάχιστον ένας από τους αγαπημένους συνομιλητές του Αμερικανού προέδρου: Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες και ένα ακόμη πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος.

Η ιδέα είναι ότι ο Στουμπ μπορεί να αποτρέψει τυχόν εκρήξεις ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ζελένσκι και να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να συμπεριλάβει την Ευρώπη σε οποιεσδήποτε μελλοντικές συνομιλίες.

Επίσης, το Βερολίνο επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, σύμφωνα με το Reuters

Η Ευρώπη και η Ουκρανία βλέπουν τη σύνοδο της Δευτέρας ως καθοριστική, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Τραμπ δεν θα υποκύψει σε απαιτήσεις του Πούτιν που θεωρούν απαράδεκτες, όπως η παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία, τα οποία η Μόσχα ελέγχει μόνο εν μέρει.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας θέλουν επίσης να αποφύγουν ένα νέο «αιφνιδιασμό» του Ζελένσκι που θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα τις σχέσεις σε αυτή την εύθραυστη συγκυρία. Μια καταστροφική συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι τον Φεβρουάριο είχε ήδη καθυστερήσει για μήνες τη σχέση τους.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε που έχει καλλιεργήσει στενή σχέση με τον Τραμπ, ενδέχεται επίσης να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με άτομο που έχει γνώση του θέματος.

«Είναι σαφές ότι το αποτέλεσμα της συνόδου στην Αλάσκα έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ευρώπη, καθώς ο Τραμπ φαίνεται να υιοθέτησε σε μεγάλο βαθμό τα επιχειρήματα του Πούτιν», δήλωσε ο Καμίλ Γκραν, πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ που βρίσκεται σε επαφή με Ευρωπαίους αξιωματούχους οι οποίοι συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις.