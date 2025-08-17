Σε αντίθεση με την υποδοχή που είχε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα περπατήσει σε κόκκινο χαλί ούτε θα δει πτήσεις επίδειξης κατά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον.

Η πικρή ανάμνηση της τελευταίας του επίσκεψης στον Λευκό Οίκο θα είναι έντονη στις σκέψεις του Ουκρανού προέδρου, σχολιάζει ανάλυση του Sky News.

Τον Φεβρουάριο, είχε γίνει αντικείμενο χλευασμού για το ότι δεν φορούσε κοστούμι και του είπαν ότι δεν «είχε τα χαρτιά» από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πριν τον συνοδέψουν εκτός του Λευκού Οίκου.

Ο Ζελένσκι γνωρίζει ότι ρισκάρει να δεχθεί ξανά παγίδα στο Οβάλ Γραφέιο, αλλά πρέπει να παρουσιαστεί ως πρόθυμος συμμετέχων στις ειρηνευτικές συνομιλίες, φοβούμενος ότι θα εμφανιστεί ως εμπόδιο σε μια λύση.

Αρχικά υπήρχε μετρημένη αισιοδοξία στο Κίεβο μετά τη σύνοδο Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς φαινόταν ότι δεν είχε κλείσει καμία συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Κρεμλίνου χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι, όπως είχε φοβηθεί.

Αλλά αυτή η συγκρατημένη θετικότητα εξαφανίστηκε γρήγορα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Τραμπ το πρωί της επόμενης ημέρας.

Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση με τον Πούτιν, φαινόταν ότι είχε εγκαταλείψει το ένα βασικό σημείο που οι Ευρωπαίοι ηγέτες του είχαν τονίσει – ότι έπρεπε να υπάρξει άνευ όρων εκεχειρία στην Ουκρανία ως απόλυτο σημείο εκκίνησης για μια μόνιμη λύση.

Ωστόσο, τώρα αναφορές υποδηλώνουν ότι ο Τραμπ δίνει βάση στη ρωσική θέση – σε τηλεφωνική κλήση προς τον Ζελένσκι παρουσίασε την πρόταση του Πούτιν, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία θα παραχωρούσε ακόμη περισσότερη γη, σε αντάλλαγμα για το τέλος του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα έχει, χωρίς αμφιβολία, ανησυχήσει βλέποντας τις εικόνες του Πούτιν να υποδέχεται σαν βασιλιά σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση στην Αλάσκα.

Στον κόσμο του Τραμπ, τα πάντα είναι διαγωνισμός προσωπικοτήτων, και ενώ δείχνει σαφή σεβασμό στον Πούτιν, δείχνει περιφρόνηση για τον Ζελένσκι. Αυτό καθιστά τη θέση του Ουκρανού πολύ δύσκολη.