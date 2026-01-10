CNN, Reuters

Ο εξόριστος διάδοχος του ιρανικού θρόνου Ρεζά Παχλαβί κάλεσε τους Ιρανούς σε νέα κλιμάκωση διαδηλώσεων και γενική απεργία, ενώ δήλωσε ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει στη χώρα.

Ο Παχλαβί, απηύθυνε το Σάββατο νέο κάλεσμα για πανεθνική κινητοποίηση, ζητώντας από τους Ιρανούς να επιστρέψουν στους δρόμους το Σαββατοκύριακο και να κλιμακώσουν τις διαμαρτυρίες μέσω στοχευμένων απεργιών και συντονισμένων ενεργειών, την ώρα που οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις εντείνονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, την οποία επικαλούνται διεθνή μέσα, ο Παχλαβί εξήρε τους διαδηλωτές επειδή αψήφησαν τις «απειλές» της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν και υποστήριξε ότι οι ανανεωμένες διαδηλώσεις το βράδυ της Παρασκευής προκάλεσαν ισχυρό πλήγμα στο κυβερνών κατεστημένο.

هم‌میهنان عزیزم،



شما با شجاعت و ایستادگی خود، تحسین جهانیان را برانگیخته‌اید. حضور دگرباره و پرشکوه‌تان در خیابان‌های سراسر ایران در شامگاه جمعه، پاسخی دندان‌شکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. یقین دارم که او این تصاویر را از مخفیگاهش دیده و از وحشت لرزیده… pic.twitter.com/MaQDiwkXRL — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 10, 2026

«Να κοπούν οι οικονομικές αρτηρίες του καθεστώτος»

Σύμφωνα με τον Παχλαβί, η διαρκής πίεση στους δρόμους σε συνδυασμό με την οικονομική αποδιοργάνωση θα μπορούσε να οδηγήσει την Ισλαμική Δημοκρατία σε κατάρρευση.

«Με την αποφασιστική σας ανταπόκριση στο πρώτο κάλεσμα, είμαι βέβαιος ότι, αν στοχεύσουμε καλύτερα την παρουσία μας στους δρόμους και ταυτόχρονα διακόψουμε τις οικονομικές αρτηρίες του καθεστώτος, θα φέρουμε την Ισλαμική Δημοκρατία και τον φθαρμένο και εύθραυστο μηχανισμό καταστολής της στα γόνατα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε έκκληση για πανεθνική απεργία σε κρίσιμους τομείς, όπως οι μεταφορές, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και η ενέργεια - μια κίνηση που, όπως σημειώνουν αναλυτές, θα μπορούσε να πλήξει άμεσα τα οικονομικά θεμέλια του καθεστώτος.

Κάλεσμα για μαζική παρουσία στους δρόμους

Παράλληλα, ο εξόριστος πρίγκιπας κάλεσε τους πολίτες να βγουν ξανά στους δρόμους το Σάββατο και την Κυριακή στις 18:00, κρατώντας εθνικές σημαίες και σύμβολα και «να επανακτήσουν τους δημόσιους χώρους».

«Ο στόχος μας δεν είναι πλέον απλώς να βγαίνουμε στους δρόμους. Ο στόχος είναι να προετοιμαστούμε για την κατάληψη των κέντρων των πόλεων και τη διατήρησή τους», τόνισε, ζητώντας από τους διαδηλωτές να προμηθευτούν εφόδια, προεξοφλώντας μια πιο παρατεταμένη παρουσία στους δρόμους.

«Κόκκινη γραμμή» για τους Φρουρούς της Επανάστασης η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν προειδοποίησαν σήμερα ότι η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979, αλλά και η ασφάλεια του Ιράν αποτελούν μία «κόκκινη γραμμή» μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπο με το μεγαλύτερο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, εδώ και χρόνια.

Ο στρατός ορκίζεται να υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα, ενώ εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις

Η νέα έκκληση του Παχλαβί έρχεται εν μέσω αναφορών για κλιμακούμενη αντικυβερνητική αναταραχή. Οι ιρανικές αρχές, σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει εξόριστες μορφές της αντιπολίτευσης ότι υποκινούν τις ταραχές σε συνεργασία με ξένες δυνάμεις - κατηγορίες που ο ίδιος και οι υποστηρικτές του απορρίπτουν.

Την ίδια ώρα, ο στρατός του Ιράν ορκίστηκε να υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, τις στρατηγικές υποδομές, αλλά και τη δημόσια περιουσία, καθώς εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος. Παράλληλα, σε μία ανακοίνωση παρότρυνε τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση, εμποδίζοντας αυτό που χαρακτήρισε «συνωμοσίες του εχθρού».

Φόβοι για πάνω από 210 νεκρούς - Η κοινωνική εξέγερση απειλεί τους μουλάδες

Νέες προειδοποιήσεις προς το Ιράν για να σταματήσει την καταστολή εις βάρος των μεγάλων διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης -που «τρέχουν» εδώ και δύο εβδομάδες- έστειλε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν συνεχιζει να αυξάνεται.

Το περιοδικό TIME επικαλέστηκε το Σάββατο ανώνυμη καταγγελία γιατρού από την Τεχεράνη ο οποίος ανέφερε πως μόνο έξι νοσοκομεία στην πρωτεύουσα είχαν καταγράψει τουλάχιστον 217 θανάτους διαδηλωτών, «οι περισσότεροι από τους οποίους από πραγματικά πυρά».

BREAKING: Tehran, Iran tonight is engulfed in flames as Iranians fight for their freedom. pic.twitter.com/g0JkOeJ4Lk — Eyal Yakoby (@EYakoby) January 10, 2026

Ο αριθμός των νεκρών, αν επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτούσε μια φοβούμενη καταστολή που προανήγγειλε η σχεδόν πλήρης διακοπή των διαδικτυακών και τηλεφωνικών συνδέσεων της χώρας από το καθεστώς από την Πέμπτη το βράδυ.

Θα αποτελούσε επίσης μια άμεση πρόκληση για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε ηχηρό μήνυμα στο καθεστώς του Ιράν την Παρασκευή: «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα αρχίσουμε και εμείς να πυροβολούμε».

Σημειώνεται πως η οργάνωση Human Rights Activist News Agency με έδρα την Ουάσιγκτον, που καταμετρά μόνο θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τα ξημερώματα του Σάββατου έκανε λόγο για 63 νεκρούς.

Σημειώνεται ακόμα πως ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν είναι διατεθειμένος να συναντήσει τον Ρεζά Παχλάβι (γιο του Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί που ανετράπη με την Ιρανική Επανάσταση το 1979) δείχνοντας ότι περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κρίση πριν υποστηρίξει έναν ηγέτη της αντιπολίτευσης.

Ο ίδιος ο Παχλαβί σε δήλωση του το Σάββατο κάλεσε τους διαδηλωτές να κινηθούν για την κατάληψη και τη διατήρηση των πόλεων του Ιράν και ζήτησε από τους διαδηλωτές να κατέλθουν σε πανεθνική απεργία.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε το Σάββατο πως «οι ΗΠΑ είναι στο πλευρό του γενναίου λαού του Ιράν».

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεσμεύτηκε να μην υποχωρήσει, κατηγορώντας τους διαδηλωτές ότι ενεργούν για λογαριασμό ομάδων στο εξωτερικό και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Iranian protesters set fire to Karaj District Municipality building. pic.twitter.com/ceKsTAPqcZ — Clash Report (@clashreport) January 10, 2026

Το υπουργείο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ιράν δήλωσε ότι η απόφαση να κλείσει το Διαδίκτυο ελήφθη «από τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας υπό τις επικρατούσες συνθήκες στη χώρα».

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι αρκετοί αστυνομικοί είχαν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι διαδηλώσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη εσωτερική πρόκληση των τελευταίων τριών τουλάχιστον ετών για τους κληρικούς ηγέτες του Ιράν, οι οποίοι φαίνονται πιο ευάλωτοι από ό,τι κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιόδων αναταραχής, εν μέσω μιας δεινής οικονομικής κατάστασης και μετά τον πόλεμο του περασμένου έτους με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενώ οι αρχικές διαμαρτυρίες επικεντρώνονταν στην οικονομία, με το ριάλ να χάνει το ήμισυ της αξίας του έναντι του δολαρίου πέρυσι και τον πληθωρισμό να ξεπερνά το 40% τον Δεκέμβριο, έχουν μεταμορφωθεί και περιλαμβάνουν πλέον συνθήματα που στοχεύουν άμεσα τις αρχές.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας εξέδωσαν την Παρασκευή κοινή δήλωση καταδικάζοντας τη δολοφονία διαδηλωτών και κάλεσαν τις ιρανικές αρχές να αποφύγουν τη βία.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζάρκ δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι πολύ αναστατωμένα από την απώλεια ζωών.

«Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν ειρηνικά, και οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη να προστατεύουν αυτό το δικαίωμα και να διασφαλίζουν ότι αυτό το δικαίωμα γίνεται σεβαστό», είπε.

Η διακοπή του Διαδικτύου έχει μειώσει δραστικά την ποσότητα των πληροφοριών που διαρρέουν από το Ιράν, ενώ οι τηλεφωνικές κλήσεις προς τη χώρα δεν περνάνε. Τουλάχιστον 17 πτήσεις μεταξύ Ντουμπάι και Ιράν ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου του Ντουμπάι.

Εικόνες που δημοσίευσε η κρατική τηλεόραση έδειχναν, όπως ανέφερε, καμένα λεωφορεία, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, καθώς και πυρκαγιές σε σταθμούς του μετρό και τράπεζες.

Iranian protesters set a mosque on fire in Saadat Abad, Tehran. pic.twitter.com/UhLvdox7GB — Clash Report (@clashreport) January 10, 2026

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από το Reuters έδειχναν εκατοντάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν στην Τεχεράνη. Σε ένα από αυτά, ακουγόταν μια γυναίκα να φωνάζει «Θάνατος στον Χαμενεΐ!».

Άλλα συνθήματα περιλάμβαναν μηνύματα υπέρ της μοναρχίας, η οποία ανατράπηκε το 1979.

Οι αρχές έχουν δοκιμάσει μια διπλή προσέγγιση - περιγράφοντας τις διαμαρτυρίες για την οικονομία ως νόμιμες, ενώ καταδικάζουν αυτούς που αποκαλούν βίαιους ταραξίες και καταστέλλουν με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιάν προέτρεψε τις αρχές να υιοθετήσουν μια «ευγενική και υπεύθυνη προσέγγιση», και η κυβέρνηση πρόσφερε μέτρια οικονομικά κίνητρα για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της επιδείνωσης της φτώχειας, καθώς ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί.

Ωστόσο, με την εξάπλωση των αναταραχών και την αύξηση της βίας στις συγκρούσεις, ο Χαμενεΐ η ανώτατη αρχή στο Ιράν, πάνω από τον εκλεγμένο πρόεδρο και το κοινοβούλιο, χρησιμοποίησε πολύ πιο σκληρή γλώσσα την Παρασκευή.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων ανθρώπων. Δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους βανδάλους», δήλωσε, κατηγορώντας όσους εμπλέκονται στις αναταραχές ότι προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον Τραμπ.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «αποσταθεροποιητικές πρακτικές» και την κατηγόρησε για «τη μετατροπή ειρηνικών διαδηλώσεων σε βίαιες, ανατρεπτικές πράξεις».

Ο εισαγγελέας της Τεχεράνης δήλωσε ότι όσοι διαπράττουν σαμποτάζ ή εμπλέκονται σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας θα αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή.