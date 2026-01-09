Χαμενεΐ: Ο αλαζόνας Τραμπ θα «πέσει» σαν τον Φαραώ και τον Σάχη, δείτε τι έκανε στην Βενεζουέλα

Περισσότερα αποσπάσματα της ομιλίας του δημοσίευσε στο X o ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Έπειτα από 13 ημέρες διαδηλώσεων στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων μεγάλων πόλεων του Ιράν ο 86χρονος ανώτατος ηγέτης του Ιράν επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και στον ίδιο του τον λαό, όσους διαμαρτύρονται κατά του καθεστώτος ζητώντας ελευθερία.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ που κρίνει αλαζονικά ολόκληρο τον κόσμο, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι τύραννοι και οι αλαζόνες ηγεμόνες του κόσμου, όπως ο Φαραώ, ο Νεμρώδ, ο Μοχάμεντ Ρεζά [Παχλαβί – ο σάχης] και άλλοι τέτοιοι ηγεμόνες έγιναν μάρτυρες της πτώσης τους όταν βρίσκονταν στο απόγειο της αλαζονείας τους. Κι αυτός θα πέσει» προέβλεψε.

The US President who judges arrogantly about the whole world should know that tyrants & arrogant rulers of the world, such as Pharaoh, Nimrod, Mohammad Reza [Pahlavi] & other such rulers saw their downfall when they were at the peak of their hubris. He too will fall. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 9, 2026

«Μπορείτε να δείτε πώς πολιόρκησαν μια χώρα στη Λατινική Αμερική και έλαβαν κάποιες ενέργειες εκεί. Δεν ντρέπονται καν και δηλώνουν ρητά ότι αυτό έγινε για το πετρέλαιο. Για το πετρέλαιο! Λένε ότι το έκαναν αυτό για το πετρέλαιο!» ανέφερε για τη Βενεζουέλα.

«Χθες το βράδυ στην Τεχεράνη και σε ορισμένες άλλες πόλεις, μια ομάδα ανθρώπων που είχαν ως στόχο την καταστροφή ήρθαν και κατέστρεψαν κτίρια που ανήκουν στη χώρα τους για να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να τον κάνουν ευτυχισμένο» δήλωσε ο Χαμενεΐ.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ‘’αν η ιρανική κυβέρνηση κάνει αυτό και το άλλο, θα πάρω το μέρος των εξεγερμένων’’. Οι εξεγερμένοι έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους σε αυτόν. Αν είναι τόσο ικανός, θα πρέπει να διαχειριστεί τη δική του χώρα» σημείωσε δηκτικά.

«Στον Πόλεμο των 12 Ημερών, περισσότεροι από χίλιοι πολίτες της χώρας μας μαρτύρησαν (νεκροί). Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι το διέταξε αυτός. Έτσι, ομολόγησε ότι το αίμα των Ιρανών ήταν στα χέρια του. Τώρα λέει ότι είναι στο πλευρό του ιρανικού έθνους!»

«Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία ιδρύθηκε με τη θυσία εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων ανθρώπων, δεν θα υποχωρήσει μπροστά σε εκείνους που προκαλούν καταστροφή. Ο ιρανικός λαός δεν θα ανεχθεί τους μισθοφόρους ξένων δυνάμεων» διεμήνυσε ο Χαμενεΐ.