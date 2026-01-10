Ιράν: Ο Ρεζά Παχλαβί ζητά από τους διαδηλωτές να καταλάβουν τα κέντρα των πόλεων - Μήνυμα για πανεθνική απεργία

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί που ανετράπη με την Ιρανική Επανάσταση το 1979, έστειλε το Σάββατο μήνυμα για ενίσχυση των μεγάλων διαδηλώσεων που συνταράζουν το Ιράν εδώ και 14 μέρες, ζητώντας την κατάληψη πόλεων από όσους διαμαρτύρονται στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Το κάλεσμα του Παχλαβί ήρθε καθώς οι νεκροί από τις διαδηλώσεις ξεπερνούν τους 60 και την ώρα που το καθεστώς του Ιράν αυξάνει τις απειλές του απέναντι στους διαδηλωτές.

Σε ανάρτηση του στα social media, ο Παχλαβί κάλεσε σε πανεθνική απεργία και υπογράμμισε πως «ο στόχος μας δεν είναι πλέον απλώς να βγούμε στους δρόμους· ο στόχος είναι να προετοιμαστούμε να καταλάβουμε τα κέντρα των πόλεων και να τα κρατήσουμε».

Reza Pahlavi:



I call on workers and employees in key sectors of the economy—especially transportation, oil and gas, and energy—to begin a nationwide strike.



I also ask all of you, today and tomorrow, Saturday and Sunday (January 9 and 10), this time from 6 p.m., to come out… pic.twitter.com/ctljU9gCfV — Clash Report (@clashreport) January 10, 2026

Όπως είπε ο ίδιος, «καλώ τους εργαζόμενους και τους υπαλλήλους σε βασικούς τομείς της οικονομίας —ιδίως στις μεταφορές, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και την ενέργεια— να ξεκινήσουν μια πανεθνική απεργία.

Ζητώ επίσης από όλους σας, σήμερα και αύριο, Σάββατο και Κυριακή (9 και 10 Ιανουαρίου), αυτή τη φορά από τις 6 μ.μ., να βγείτε στους δρόμους με εθνικές σημαίες, εικόνες και σύμβολα και να διεκδικήσετε τους δημόσιους χώρους ως δικούς σας.

Ο στόχος μας δεν είναι πλέον απλώς να βγούμε στους δρόμους· ο στόχος είναι να προετοιμαστούμε να καταλάβουμε τα κέντρα των πόλεων και να τα κρατήσουμε.

Κι εγώ προετοιμάζομαι να επιστρέψω στην πατρίδα, ώστε, τη στιγμή της νίκης της εθνικής μας επανάστασης, να μπορώ να σταθώ δίπλα σας, το μεγάλο έθνος του Ιράν. Πιστεύω ότι αυτή η μέρα είναι πολύ κοντά».