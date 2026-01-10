Οι πρωτιές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στον τουρισμό και ο στόχος για ένα ακόμη καλύτερο 2026

Πολλαπλές πρωτιές σε βασικούς δείκτες του τουρισμού καταγράφει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ εμφανίζεται ως η ταχύτερα ανερχόμενη Περιφέρεια της χώρας, ενώ την ίδια ώρα η Περιφερειακή Αρχή δηλώνει αποφασισμένη να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη το 2026.

Για τη «συνταγή» της ανόδου, τις προκλήσεις και τους στόχους για την επόμενη χρονιά, μιλάει στα Μακεδονικά Νέα, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου με αρμοδιότητα και τον Τουρισμό, Ιωάννης Καλτάκης.

