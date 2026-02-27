Ο Ανάλγητος

Θα ήθελα να είμαι σε μια γωνιά και να παρακολουθώ τη συνάντηση Ρούμπιο – Γεραπετρίτη. Θα το αντάλλαζα με εκατοντάδες κάρτες που φυλάω με επιμέλεια από μικρό παιδί με τους αστέρες της μπάλας μιας μακρινής εποχής. Τότε που οι Αμερικανοί υπουργοί των εξωτερικών χρησιμοποιούσαν μια λιγότερο διπλωματική γλώσσα με τους Έλληνες υπουργούς. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και η Ελλάδα «μετράει» περισσότερο στο γεωπολιτικό παζάρι. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ρούμπιο θα έρθει στην Αθήνα. Θα τα ξαναπεί, δηλαδή, με τον καθηγητή Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο οποίος καθηγητής με μπερδεύει. Εκεί που αρχίζει να ιδρώνει επειδή του έχουν διάφοροι φορτώσει τον ΣΤΑΥΡΟ του μαρτυρίου, ο ήρεμος Γιώργος «γυρίζει» το παιγνίδι. Μπορεί κάποιοι να θέλουν να του προσάψουν δικές τους αμαρτίες, μπορεί να τον αντιπαθούν συνάδελφοί του συνταγματολόγοι για την πρόοδό του, αλλά στο τέλος «κάτι» καταφέρνει. Και μάλιστα υπό συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Να τα λέμε κι αυτά.

Η μεγάλη μου απορία, πάντως, δεν έχει λυθεί. Γιατί πήγε εκτάκτως ο Γιώργος στην Ουάσιγκτον, την στιγμή που υπήρχε ένας σημαίνων υπουργός της κυβέρνησης, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Ανανεώνονται οι αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και έτσι περιμένουμε να επισκεφτεί την Αθήνα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Το club του Καπνεργοστασίου κάτι θα σκαρφιστεί για να «μειώσει» την επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως συνέβη και την επομένη της υπογραφής του Κάθετου Διαδρόμου. Βρήκε την ημέρα ο Αντώνης να κάνει «κριτική» για τους υδρογονάνθρακες…

Εντός του έτους αναμένεται να ανανεωθεί η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας- ΗΠΑ. Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο σχήμα 3+1 (Ελλάδας- Ισραήλ – Κύπρος) υπό την αμερικανική ομπρέλα και οι δύο πλευρές θα δεσμεύονται σε στρατηγική αμυντική εταιρική σχέση και συνεργασία.

Δεν θα είναι μία η αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά δύο. Στόχος είναι το 2027 να φτάσει τα 950 ευρώ. Η πρώτη αύξηση θα γίνει τον Απρίλιο και η δεύτερη που θα οδηγήσει τον κατώτατο στα 950 ευρώ του χρόνου…

Ο Κώστας Καραμανλής δεν θα παραστεί, εκτός απροόπτου, στο Συνέδριο της ΝΔ. Ούτε τον Πάκη περιμένω. Είναι απασχολημένος με τις εκδηλώσεις του club…

Μπορεί τα «φώτα» στην Ουάσιγκτον να πέσανε στα νέα deals για το LNG και τις ναυπηγικές συμφωνίες, αλλά ένας εξίσου κρίσιμος τομέας αναδείχθηκε για την Ελλάδα και τον κομβικό της ρόλο. Αυτός είναι τα ορυκτά στρατηγικής σημασίας.

Κατά τη διάρκεια των επαφών στην Ουάσιγκτον επιβεβαιώθηκε η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών ευρύτερα στον τομέα της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, μετά την ένταξη της Ελλάδας στο δίκτυο χωρών της πρωτοβουλίας Pax Silica, η ελληνική πλευρά εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει σε νέες συνεργασίες στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο και κρίσιμα υλικά που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής για τις πρώτες ύλες.

Η Pax Silica είναι μια νέα μορφή συμμαχίας ασφάλειας γύρω από την τεχνολογία και την ενέργεια, που αντανακλά τη μεταβολή του διεθνούς συστήματος σε μια εποχή όπου η ενέργεια και οι πρώτες ύλες εξασφαλίζουν οικονομική ανάπτυξη, τεχνολογική ισχύ και συνδέονται άμεσα με την παραγωγή νοημοσύνης, τον έλεγχο της πληροφορίας και την ασφάλεια. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών για τη διαμόρφωση ενός τεχνολογικού και ενεργειακού μπλοκ συμμάχων που θα στηρίζει την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια.

Νίκος Παππάς από τη μία και Παύλος Πολάκης από την άλλη, θα κάνουν τη ζωή ποδήλατο στους συντρόφους Φάμελλο, Όλγα και λοιπούς οι οποίοι ήδη είναι με το ένα πόδι πάνω στο σκαρί του Τσίπρα και περιμένουν την τελική διευθέτηση για να ανεβάσουν και το άλλο. Ο Παππάς ξεκαθάρισε χθες πως είτε θα πάνε «όλοι μαζί» σε μια εκλογική συμμαχία ή ο Τσίπρας θα βρει μπροστά του το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Τα δυο «Π» - που έχουν λυκοσυμμαχήσει στις πιο καίριες στιγμές για τον ΣΥΡΙΖΑ – ξέρουν ότι όποιος μείνει πίσω εκτός από τη σφραγίδα, τα περιουσιακά του κόμματος έχει να κάνει κουμάντο και στα περίπου 7,025 εκατ ευρώ της κρατικής επιχορήγησης για το 2026 και σε όσα αναλογούν στο 2027. Αναλόγως πότε ο Μητσοτάκης θα αποφασίσει να πάει σε εκλογές. Με απλά λόγια τα δύο «Π» δεν θα επιτρέψουν αναστολή της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ για να διευκολυνθεί η μετεπιβίβαση και η μετάβαση στο κόμμα Τσίπρα. Θα εξαναγκάσουν τον Φάμελλο ή να παραδώσει την αρχηγία και να φύγει ή να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ βλέποντας τους άλλους να φεύγουν.

Light μεν, προβληματικός δε - όπως έχει αποδείξει και η προϊστορία κάποιων άλλων– ο τρόπος του ΠΑΣΟΚ να αμφισβητεί κατά το δοκούν τις δημοσκοπήσεις. Το έκανε και χθες ο Δημήτρης Μάντζος ο οποίος διαβεβαίωσε εκ νέου ότι ακόμη κι αν υπάρχει ο κίνδυνος να γκρεμιστούν τα «κεραμίδια» της χώρας, κυβερνητική σύμπλευση με τη ΝΔ δεν θα υπάρξει. « Συμβόλαιο τιμής» με την κοινωνία ονομάτισε την απόφαση αυτή η οποία κατά τα λεγόμενά του «μας δεσμεύει, μας ενώνει και μας εμπνέει όλους». Τούτων δοθέντων η απόσταση από το να καταστεί η ρητορική και προγραμματική θέση του συνεδρίου όπως απαιτούν Δούκας και Σία δεν είναι μακριά.

Ο Ανάλγητος