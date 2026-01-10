Αγρότες: «Ναι» στον διάλογο με τον πρωθυπουργό - «Όχι» σε συλλαλητήριο στην Αθήνα

Την απόφαση να προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό έλαβαν τα μέλη της Πανελλαδικής επιτροπής τονίζοντας, ωστόσο, ότι παραμένουν στις «επάλξεις» των μπλόκων.

Όπως αποφάσισαν οι αγρότες, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους περιμένοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό και θα κινηθούν ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, αφού ενημερωθούν, όπως ανέφεραν, την Τετάρτη στις Γενικές Συνελεύσεις των μπλόκων για τα αποτελέσματα της συνάντησης.

Ωστόσο, η Πανελλαδική απέρριψε την πρόταση της διεξαγωγής συλλαλητηρίου στην Αθήνα εκτιμώντας ότι σ' αυτή τη φάση δεν έχει να προσφέρει τίποτε περισσότερο στον αγώνα.

Βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν ο καθορισμός της αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στον διάλογο με την κυβέρνηση, όπου θα τεθούν τα 6 κυβερνητικά μέτρα αλλά και το σύνολο των αγροτικών αιτημάτων, την προσεχή Τρίτη 13 Ιανουαρίου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε δηλώσεις τους λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης οι παραγωγοί δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους για την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να υπογράψει τη συμφωνία με τη Mercosur, με αποτέλεσμα να μπαίνουν «σύννεφα» στο προγραμματισμένο διάλογο, όπως και στην «παράταση» των κινητοποιήσεων.

«Οι προτάσεις αυτή τη στιγμή είναι αρκετά μπερδεμένες. Μετά και την υπογραφή της συμφωνίας Mercosur, ο κόσμος είναι εξαγριωμένος, είμαστε στα κάγκελα. Υπάρχει ακόμη και το ενδεχόμενο να μην κατέβουμε σε διάλογο, βέβαια αυτό θα το συζητήσουμε σήμερα. Η κυβέρνηση έχει καταπατήσει όλες τις κόκκινες γραμμές που έχουμε θέσει. Είχαμε ζητήσει να μη γίνει μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και έγινε. Καμιά αναφορά για το εμβόλιο της ευλογιάς. Ο διάλογος έρχεται πλέον σε δεύτερη μοίρα», είπε χαρακτηριστικά ένα μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου των Μαλγάρων.

Εκπρόσωποι των μπλόκων οριστικοποίησαν την ατζέντα των διεκδικήσεών τους. Η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur αλλάζει τα δεδομένα, με τους αγρότες να προσέρχονται στη Γενική Συνέλευση της Νίκαιας, θέτοντας αυτό ως πρώτο θέμα στη λίστα των αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, ανέφερε πως: «Κατεβαίνουμε στην Αθήνα την Τρίτη, δεν περιμένουμε πολλά περισσότερα, αλλά θα πάμε να παλέψουμε για την αξιοπρέπειά μας, για τη ζωή μας, για την επιβίωσή μας την ίδια».

Από το συντονιστικό της Εύβοιας, ο Μπάμπης Τσιβίκας τόνισε ότι: «Δείξαμε την ενότητά μας και μπορούμε να συνεχίσουμε και ακόμα πιο δυνατά. Αυτό είναι το μήνυμα που αφήνουμε. Ελπίζουμε ότι ο πρωθυπουργός σαν ανώτερη ηγεσία της χώρας ότι θα μπορέσει να λύσει ζητήματα, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας».

Ο Γιάννης Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε: «Έχουμε επιλέξει λοιπόν τον δρόμο του διαλόγου. Δεν έχουμε επιλέξει τη σύγκρουση γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από το διάλογο μπορούν να λυθούν τα προβλήματα».

Μπλόκο των αγροτών στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών στην Κατερίνη - Εκτροπή της κυκλοφορίας

Λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (χλμ. 438) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (χλμ. 434), με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Τα οχήματα που κινούνται προς την Αθήνα εκτρέπονται είτε από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο προς την περιφερειακή οδό Κατερίνης, είτε μέσω της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης (οδός Μουσών), προκειμένου να επανέλθουν στην Εθνική Οδό από τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να κινούνται με αυξημένη προσοχή στις παρακαμπτήριες διαδρομές, όπως τονίζεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση.

Άνοιξαν τα τελωνεία Νίκης και Εξοχής - Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο τελωνείο των Ευζώνων

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου είναι πλέον ελεύθερο από τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, καθώς οι παραγωγοί προχώρησαν στη λήξη των αποκλεισμών στα περισσότερα σημεία της Βόρειας Ελλάδας, ενόψει και του ραντεβού τους με τον πρωθυπουργό. Όμως, τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα μπλόκα, στην άκρη των δρόμων.

Λήξη των αποκλεισμών καταγράφεται και στα περισσότερα τελωνεία, με μοναδική εξαίρεση αυτό των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί, οι αγρότες αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση να προχωρούν σε πλήρη αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα –πλην εκτάκτων περιστατικών– καθημερινά έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, από τις 18:00 έως λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Την ίδια ώρα, το τελωνείο της Νίκης άνοιξε σήμερα στις 10:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι παρέμενε κλειστό από τις 8 Ιανουαρίου, όταν οι αγρότες είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου για φορτηγά, Ι.Χ. οχήματα και τουριστικά λεωφορεία από τις 11 το πρωί.

Στο Νευροκόπι Δράμας, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει από τις 8 Ιανουαρίου, στις 08:00 το πρωί, σε αποκλεισμό της διέλευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων, με το σημείο να αναμένεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία σήμερα στις 18:00. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριων οδών.