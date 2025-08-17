Νέες λεπτομέρειες της πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα πηγές που μίλησαν στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας και έχουν γνώση των σχεδίων του Κρεμλίνου ανέφεραν ο Ρώσος πρόεδρος ζητά, μεταξύ άλλων, την επίσημη αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, την οποία η Μόσχα κατέλαβε από την Ουκρανία το 2014.

Δεν ήταν σαφές εάν αυτό σήμαινε αναγνώριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή, για παράδειγμα, από όλες τις δυτικές δυνάμεις και την Ουκρανία. Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του απορρίπτουν την επίσημη αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στη χερσόνησο.

Την ίδια ώρα, βάσει της προτεινόμενης ρωσικής συμφωνίας, το Κίεβο θα αποσυρόταν πλήρως από τις ανατολικές περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, με αντάλλαγμα μια ρωσική δέσμευση να παγώσει τις γραμμές του μετώπου στις νότιες περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, είπαν οι πηγές.

Η Ρωσία, σύμφωνα με τις πηγές, θα ήταν διατεθειμένη να επιστρέψει σχετικά μικρά τμήματα ουκρανικής γης που κατέχει στις βόρειες περιοχές Σούμι και βορειοανατολικές περιοχές Χάρκοβο.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές είπαν ότι ο Πούτιν θα ανέμενε επίσης την άρση τουλάχιστον μέρους των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία. Ωστόσο, δεν μπορούσαν να διευκρινίσουν αν αυτό αφορούσε τις αμερικανικές αλλά και τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι, ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν χρειαζόταν άμεσα να εξετάσει αντίποινα με δασμούς σε χώρες όπως η Κίνα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, αλλά ίσως χρειαστεί «σε δύο ή τρεις εβδομάδες».

Επίσης, η Ουκρανία θα αποκλειόταν επίσης από το να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, αν και ο Πούτιν φαινόταν ανοιχτός στο να λάβει η χώρα κάποιας μορφής εγγυήσεις ασφαλείας, ανέφεραν οι πηγές.

Πρόσθεσαν ωστόσο ότι δεν ήταν σαφές τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Ευρωπαίοι ηγέτες ανέφεραν ότι ο Τραμπ είχε συζητήσει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία κατά τη συνομιλία τους το Σάββατο και είχε θίξει επίσης μια ιδέα για μια εγγύηση τύπου «Άρθρου 5» εκτός του ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ θεωρεί κάθε επίθεση εναντίον ενός από τα 32 μέλη του ως επίθεση εναντίον όλων, βάσει του Άρθρου 5.

Η Ρωσία θα απαιτούσε επίσης επίσημο καθεστώς για τη ρωσική γλώσσα σε τμήματα της Ουκρανίας ή σε όλη τη χώρα, καθώς και το δικαίωμα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας να λειτουργεί ελεύθερα, είπαν οι πηγές.

Ωστόσο, η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας κατηγορεί την εκκλησία που συνδέεται με τη Μόσχα ότι συνδράμει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, διαδίδοντας φιλορωσική προπαγάνδα και φιλοξενώντας κατασκόπους, κάτι που η ίδια η εκκλησία αρνείται, δηλώνοντας ότι έχει διακόψει τους κανονικούς δεσμούς με τη Μόσχα.

Άλλωστε, η Ουκρανία έχει θεσπίσει νόμο που απαγορεύει τις θρησκευτικές οργανώσεις που συνδέονται με τη Ρωσία, στις οποίες θεωρεί ότι ανήκει η εκκλησία. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αρχίσει να εφαρμόζει την απαγόρευση.