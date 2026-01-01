Ελβετία: Σαράντα νεκροί και περίπου 100 τραυματίες από έκρηξη σε χιονοδρομικό θέρετρο στο Κραν Μοντανά (vids)

Η ελβετική αστυνομία εκτιμά ότι περίπου 40 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο θέρετρο Κραν- Μοντανά, γνωστό πολυτελές θέρετρο για σκι στην Ελβετία, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με δήλωση του ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών την Πέμπτη.

Τα θύματα δεν ήταν δυνατό να αναγνωριστούν αμέσως λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων τους, πρόσθεσε το ιταλικό ΥΠΕΞ.

Δύο Γάλλοι υπήκοοι ανάμεσα στους τραυματίες

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ανέφερε ότι δύο Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν μετά την πυρκαγιά στην Ελβετία.

«Η Γαλλία εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς που ξέσπασε την 1η Ιανουαρίου στο Crans-Montana», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη και υποστήριξή της προς τον ελβετικό λαό και τις αρχές.

Οι προξενικές ομάδες του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών βρίσκονται σε επαφή με τις ελβετικές αρχές, προσθέτει η δήλωση.

Νωρίτερα, η ελβετική αστυνομία ενημέρωσε το Sky News ότι τουλάχιστον 10 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 10 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε μπαρ χιονοδρομικού κέντρου.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε επίσης ότι το περιστατικό δεν θεωρείται τρομοκρατικό.

Η ελβετική αστυνομία διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν εγκαύματα.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της τοπική αυτοδιοίκησης του καντονιού Βαλέ, ο Ματίας Ρεϊνάρ, δήλωσε ότι η πλειονότητα των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως εξήγησε, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλέ είναι γεμάτη, με αποτέλεσμα κάποιοι τραυματίες να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Ελβετίας.

Συνολικά έχουν κινητοποιηθεί 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα.

Όπως ανέφερε στον ιστότοπό του το ελβετικό μέσο ενημέρωσης Blick επικαλούμενο την αστυνομία, την ώρα της έκρηξης στο μπαρ βρίσκονταν περισσότεροι από 100 άνθρωποι.

Τα πυροτεχνήματα η πιθανότερη αιτία της πυρκαγιάς

Οι Αρχές αποκλείουν την πιθανότητα επίθεσης και αναφέρουν ότι μερικά από τα θύματα προέρχονται από άλλες χώρες, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό θεωρείται πυρκαγιά και όχι επίθεση.

Σύμφωνα με την Blick, η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Οι Αρχές ανέφεραν επίσης ότι ορισμένα από τα θύματα προέρχονται από άλλες χώρες, αν και δεν έχουν εξακριβωθεί οι εθνικότητες, όμως η αστυνομία περιέγραψε την τοποθεσία ως «διεθνώς γνωστό χιονοδρομικό κέντρο με πολλούς τουρίστες».

🇨🇭⚡ Several people were ki!!ed and others injured after an explosion tore through a bar in the luxury Alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police say.



A cantonal police spokesperson told AFP that the blast was of unknown origin while confirming multiple fatalities. pic.twitter.com/GGbEOvvKrk — Osint World (@OsiOsint1) January 1, 2026

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.