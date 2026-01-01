Πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος εξέφρασε τα συλληπητήρια εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά.

«Είναι κάτι που σε όλους προκαλεί οδύνη και θλίψη. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές στη Βέρνη, αλλά ακόμη δεν έγιναν γνωστά ούτε τα αίτια της πυρκαγιάς. Ευχόμαστε να μην υπάρχει κανένας Έλληνας μεταξύ των θυμάτων», τόνισε ο κ. Λοβέρδος.

«Ευτυχώς, δεν πρόκειται περί τρομοκρατικής επίθεσης», πρόσθεσε.

H γραμμή βοήθειας για όσους αναζητούν συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα είναι η: 004 18 48 11 21 17