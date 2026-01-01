Τραγωδία στην Ελβετία: Δεκάδες οι νεκροί από την πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - 115 τραυματίες (pics&vids)

Μέρα εθνικής τραγωδίας είναι η Πρωτοχρονιά του 2026, μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λόγω έκρηξης σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, γνωστό πολυτελές θέρετρο για σκι.

Το απόγευμα της Πέμπτης ο Γκι Παρμελίν, πρόεδρος της Ελβετικής Ομοσπονδίας, είπε πως είναι από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει βιώσει ποτέ η ευρωπαϊκή χώρα και πρόσθεσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες.

Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να ενωθούν μπροστά στην τραγωδία και να θυμούνται τους νεκρούς για τη ζωή που έζησαν και όχι για τον φρικτό τρόπο με τον οποίο έχασαν τη ζωή τους.

Ο Ματίας Ρεϊνάρ, επικεφαλής του συμβουλίου του καντονιού Βαλέ είπε ότι «αρκετές δεκάδες» άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η ταυτοποίηση των πτωμάτων των νεκρών και των τραυματιών θα χρειαστεί χρόνο, πρόσθεσε.

Οι αστυνομικές αρχές του καντονιού ανέφεραν πως οι νεκροί είναι «περίπου 40 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 115 έχουν τραυματιστεί», πολλά από τα οποία σοβαρά.

Ακόμα, οι αρχές εκτιμούν ότι τα θύματα είναι διαφόρων εθνικοτήτων.

Η γερμανική Bild ανέφερε πως οι νεκροί είναι τουλάχιστον 47, ενώ νωρίτερα και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, είχε κάνει λόγο με τη σειρά του για 47 επιβεβαιωμένους νεκρούς.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται πολλά νέα σε ηλικία άτομα, όπως ανέφεραν οι ελβετικές αρχές.

Δεκαέξι Ιταλοί αγνοούνται, ενώ περίπου 12 ακόμη Ιταλοί υπήκοοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά, ανέφερε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Ιταλοί τραυματίες υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα.

Η αιτία της πυρκαγιάς, που αρχικά είχε αναφερθεί ως μια έκρηξη, παραμένει άγνωστη, όμως οι αρχές λένε πως φαίνεται να πρόκειται για δυστύχημα παρά για μια επίθεση.

Παράλληλα, η ελβετική αστυνομία διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν εγκαύματα.

Όπως ανέφερε στον ιστότοπό του το ελβετικό μέσο ενημέρωσης Blick επικαλούμενο την αστυνομία, την ώρα της έκρηξης στο μπαρ βρίσκονταν περισσότεροι από 100 άνθρωποι.

Η στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά

Τη στιγμή που ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας αποτύπωσε βίντεο που καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο.

Tragedy in Swiss Alps: 40 Dead, 100 Injured in New Year’s Eve Fire



CRANS-MONTANA, Switzerland — At least 40 people were killed and around 100 others injured, many seriously, after a fire tore through a crowded bar during New Year’s celebrations in the Swiss ski resort town of… pic.twitter.com/F1fBsHqfuH — Breaking911 (@Breaking911) January 1, 2026

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που οι φλόγες καίνε το ξύλινο ταβάνι του υπογείου στο μπαρ, και ενώ αρχίζει να επικρατεί πανικός μεταξύ των πελατών.

🔴🇨🇭 FLASH INFO - Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/f6IL9NYuyK — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Δύο νεαρές Γαλλίδες που είπαν πως βρίσκονταν μέσα στο μπαρ είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV πως είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κρατούσαν ένα μπουκάλι με «κεριά γενεθλίων» πολύ κοντά στην ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα στην οροφή», περιέγραψε μία από τις γυναίκες στο BFM TV. Οι ίδιες αφηγήθηκαν πως κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο και φύγουν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, και το ισόγειο είχε παραδοθεί στις φλόγες, είπαν.

Βεγγαλικό σε μπουκάλι σαμπάνιας πιθανώς προκάλεσε την πολύνεκρη φωτιά στο μπαρ

Δύο γυναίκες που ήταν μέσα στο μπαρ, είπαν ότι είδαν έναν μπάρμαν να μεταφέρει στους ώμους μια σερβιτόρα, που κρατούσε ένα αναμμένο βεγγαλικό σε μπουκάλι σαμπάνιας, από τις σπίθες του οποίου έπιασε φωτιά η ξύλινη οροφή. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή, είπαν στο γαλλικό δίκτυο BFMTV.

«Άνθρωποι ούρλιαζαν και άλλοι κείτονταν στο έδαφος, πιθανόν ήταν νεκροί», δήλωσε ο 21χρονος κάτοικος της πόλης Σαμουέλ Ραπ, περιγράφοντας τα επόμενα λεπτά μετά την πυρκαγιά. «Τα πρόσωπά τους ήταν καλυμμένα με μπουφάν, αυτό είδα, τίποτα άλλο».

Θύματα από διάφορες χώρες

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελβετία Τζιαν Λορέντζο Κορνάντο είπε στο Sky TG24 ότι οι τοπικές αρχές του ανέφεραν πως η φωτιά ξεκίνησε από κάποιον που έριξε ένα πυροτέχνημα μέσα στο μπαρ, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η οροφή. Ο Ιταλός αξιωματούχος βρίσκεται στο Κραν Μοντανά, όπου όπως λέει Ιταλοί έχουν συγκεντρωθεί αναζητώντας πληροφορίες για αγνοούμενους συγγενείς ή φίλους. Ο ίδιος απέφυγε να πει εάν υπάρχουν Ιταλοί υπήκοοι μεταξύ των θυμάτων.

Το πρωί, ώρες μετά τη φωτιά, πλάνα από τον δρόμο έξω από το μπαρ καταγράφουν την περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη, ενώ σκηνές των εγκληματολογικών υπηρεσιών και λευκά παραβάν έχουν στηθεί μπροστά από το μπαρ. Μια αντίθεση στον πανικό και τη σύγχυση που επικρατούσε όταν έφθασαν οι πρώτες ομάδες διάσωσης στο σημείο.

«Τα πρώτη μέλη των ομάδων διάσωσης, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, έφθασαν αντικρίζοντας ένα χαώδες σκηνικό, ένα δραματικό σκηνικό, σε ένα περίπλοκο θέατρο επιχείρησεων», είπε σε δημοσιογράφους ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Ο ίδιος ανέφερε πως ορισμένα από τα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εργάζονται στην υπόθεση και μια γραμμή βοήθειας έχει ανοίξει για τους συγγενείς, όμως αξιωματούχοι επισημαίνουν πως το έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων θα πάρει χρόνο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ανέφερε ότι δύο Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν μετά την πυρκαγιά στην Ελβετία.

«Η Γαλλία εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς που ξέσπασε την 1η Ιανουαρίου στο Crans-Montana», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη και υποστήριξή της προς τον ελβετικό λαό και τις αρχές».

Οι προξενικές ομάδες του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών βρίσκονται σε επαφή με τις ελβετικές αρχές, προσθέτει η δήλωση.

Στο μεταξύ, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό δεν θεωρείται τρομοκρατικό.

Τα πυροτεχνήματα η πιθανή αιτία της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις Αρχές

Οι Αρχές αποκλείουν την πιθανότητα επίθεσης και αναφέρουν ότι μερικά από τα θύματα προέρχονται από άλλες χώρες, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό θεωρείται πυρκαγιά και όχι επίθεση.

Σύμφωνα με την Blick, η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Οι Αρχές ανέφεραν επίσης ότι ορισμένα από τα θύματα προέρχονται από άλλες χώρες, αν και δεν έχουν εξακριβωθεί οι εθνικότητες, όμως η αστυνομία περιέγραψε την τοποθεσία ως «διεθνώς γνωστό χιονοδρομικό κέντρο με πολλούς τουρίστες».

🇨🇭⚡ Several people were ki!!ed and others injured after an explosion tore through a bar in the luxury Alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police say.



A cantonal police spokesperson told AFP that the blast was of unknown origin while confirming multiple fatalities. pic.twitter.com/GGbEOvvKrk — Osint World (@OsiOsint1) January 1, 2026

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

«Αυτό που έπρεπε να είναι μια στιγμή χαράς μετατράπηκε, την πρώτη μέρα του έτους στο Κραν Μοντανά, σε πένθος που συγκλονίζει ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο», δήλωσε ο Ελβετός ομοσπονδιακός πρόεδρος Γκι Παρμελάν, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του.

Ο εισαγγελέας Πιλού δήλωσε ότι οι αρχές προσπαθούν να παραδώσουν τα σώματα των θυμάτων στις οικογένειές τους.

«Έχουν διατεθεί πολλοί πόροι στην ιατροδικαστική για την ταυτοποίηση των θυμάτων. Αυτοί οι πόροι έχουν ως στόχο να μας επιτρέψουν να παραδώσουμε τα πτώματα στις οικογένειες το συντομότερο δυνατό», είπε.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

«Φαίνεται ότι ήταν ένα ατύχημα που προκλήθηκε από πυρκαγιά, από κάποια έκρηξη, από κάποιο πυροτέχνημα που ρίχτηκε κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς», δήλωσε στο ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι Sky TG24.

«Ασφυξία» στα νοσοκομεία – Μεταφορές ασθενών σε άλλα καντόνια

Οι υγειονομικές αρχές κάνουν λόγο για νοσοκομεία που έχουν κατακλυστεί από εγκαυματίες. Η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του καντονιού Βαλέ είναι πλήρης, με ασθενείς να μεταφέρονται εσπευσμένα σε άλλα νοσοκομεία της δυτικής Ελβετίας.

Γιατρός της ελβετικής αεροδιακομιδής δήλωσε ότι η κατάσταση είναι «οριακή», ενώ οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν επικίνδυνες δραστηριότητες, ώστε να αποσυμφορηθούν οι υπηρεσίες υγείας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σε αυτοσχέδια κέντρα διαλογής που στήθηκαν σε ένα διπλανό μπαρ και σε ένα υποκατάστημα τράπεζας, ενώ ανέφεραν πως πολλοί τραυματίες υπέφεραν καθώς βγήκαν από τη ζέστη του μπαρ και βρέθηκαν ξαφνικά στην παγωνιά που επικρατούσε έξω.

«Και τότε έβλεπες μονάχα ασθενοφόρα να πηγαινοέρχονται όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Ντονιμίν Ντιμπουά, αυτόπτης μάρτυρας των σκηνών χάους και πανικού, καθώς σοροί μεταφέρονταν έξω από το κτίριο.

Την ίδια ώρα, ένας σερβιτόρος σε ένα κοντινό στο μπαρ εστιατόριο, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, περιέγραψε πως οι πρώτοι διασώστες προσέγγισαν το προσωπικό ζητώντας του να τους δώσει τραπεζομάντιλα προκειμένου να καλύψουν τις σορούς και να τις προστατεύσουν από τα βλέμματα του συγκεντρωμένου πλήθους.

Κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία

Άμεση είναι η κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία για το τραγική έκρηξη που σημειώθηκε τη νύκτα σε μπαρ στο χώρο άθλησης-αναψυχής για σκι Κραν-Μοντανά, στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Γενεύη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική αστυνομία για τον αριθμό και τις εθνικότητες των θυμάτων.

Οι πολίτες που αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν στη γραμμή βοήθειας +41 848112117 που έχουν θέσει σε λειτουργία οι αρμόδιες ελβετικές Αρχές.