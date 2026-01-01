Κ. Τασούλας: Συλλυπητήρια στον Ελβετό ομόλογό του για την τραγωδία στον Κραν Μοντανά

Τα συλλυπητήριά του εκ μέρους του ελληνικού λαού εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, προς τον Ελβετό ομόλογό του, για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά με τους νεκρούς από την έκρηξη στο πολυτελές θέρετρο.

«Με μεγάλη μου θλίψη έμαθα για το τραγικό ατύχημα που συνέβη στο Κρανς Μοντάνα της Ελβετίας. Εκ μέρους του ελληνικού λαού και εκ μέρους μου, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Πρόεδρο της Ελβετίας Γκι Παρμελάν και στους Ελβετούς φίλους μας. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες», ανέφερε ο κ. Τασούλας σε ανάρτησή του.