Η. Αρβανιτάκης, Morgan Stanley

Με το 2025 πλέον να έχει ολοκληρωθεί, οι επενδυτές ατενίζουν το νέο έτος. Ο χρόνος που πέρασε δεν ήταν ιδιαίτερα ομαλός. Πολλά γεγονότα, τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά, σόκαραν τους επενδυτές.

Τελικά, ο χρόνος κλείνει με μια ευχάριστη νότα. Το χρηματιστήριο είναι σχεδόν 16% πάνω και τα ομόλογα είχαν την καλύτερη χρονιά της τελευταίας πενταετίας. Πού θα κινηθεί η νέα χρονιά; Πού βρίσκεται η αμερικανική οικονομία;

Το μεγάλο ζήτημα του 2025 ήταν οι εξαιρετικά υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών σε σχέση με τα κέρδη τους. Τονίσαμε επανειλημμένα ότι, αν δεν προχωρήσει σε διόρθωση το χρηματιστήριο, κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε συνθήκες φούσκας. Κάθε τρίμηνο όμως ανακοινώνονταν εταιρικά κέρδη-ρεκόρ. Μεγάλο μέρος των εισηγμένων ξεπερνούσε τις προσδοκίες κερδοφορίας, στέλνοντας τις αποτιμήσεις σε νέα υψηλά.

Ταυτόχρονα, η αγορά ομολόγων έδειξε σημάδια κανονικοποίησης. Το αμερικανικό δεκαετές ομόλογο, εν μέσω φόβων αναταραχής της ανάπτυξης λόγω δασμών και υψηλών ελλειμμάτων, ξεκίνησε το νέο έτος με ξεπούλημα. Τον Ιανουάριο, η απόδοσή του δεκαετούς έφτασε στο 4,8%.

Πολλοί προεξοφλούσαν σενάρια που θα το έφερναν σε επίπεδα πάνω από το 5%. Εν τέλει, με το σοκ των δασμών να είναι ηπιότερο από το αναμενόμενο και με τις προσδοκίες ανάπτυξης πάνω από 3%, οι αποδόσεις έφτασαν να πέφτουν και κάτω από το ψυχολογικό όριο του 4%. Μεγάλος κερδισμένος ήταν ο γίγαντας ομολόγων PIMCO, που στις στιγμές αναταραχής έκανε μεγάλες τοποθετήσεις σε κρατικό χρέος, κλείνοντας τη χρονιά με σημαντικά κέρδη.

Στο ίδιο μοτίβο με το 2025, το 2026 ξεκινά με ένα εξαιρετικά ακριβό χρηματιστήριο. Οι αποτιμήσεις των κολοσσών της τεχνολογίας βρίσκονται σε δυσθεώρητα ύψη. Η Τεχνητή Νοημοσύνη, με τη σειρά της, φαίνεται προς το παρόν να μην παράγει κέρδη. Αντίθετα, καταναλώνει τρισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις.

Με τα κεφάλαια πλέον τοποθετημένα στην τεχνολογία, οι επενδυτές μπορούν μόνο να αναμένουν πιθανές μελλοντικές αποδόσεις μέσω μερισμάτων ή επαναγοράς μετοχών. Ιλιγγιώδεις χρηματιστηριακές αποδώσεις όπως το 16% του 2025 και το 28% 2024 είναι ασφαλές να πούμε ότι ανήκουν στο παρελθόν. Η τοποθέτηση σε μετοχές αξίας και σε κλάδους που έχουν να κερδίσουν από την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η πιο λογική οδός.

Το κυβερνητικό έλλειμμα για το 2025 έμεινε σταθερό. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, μειώθηκε. Με τα έσοδα από τους δασμούς να ξεπερνούν τα 400 δισεκατομμύρια και τις προοπτικές ανάπτυξης να παραμένουν υψηλές, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα μειωθεί ακόμη περισσότερο.

Όσο περνά ο καιρός και οι προσδοκίες εκπληρώνονται, οι αποδόσεις των ομολόγων θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται. Το 2025 έφερε και το τέλος της ποσοτικής σύσφιξης. Με λιγότερους περιορισμούς στη ρευστότητα από τη FED, η αγορά ομολόγων φαίνεται ότι βρίσκεται σε τροχιά για μια καλή χρονιά.

Το 2026, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να είναι το μέρος για επενδύσεις. Το έξυπνο χρήμα, όμως, φαίνεται ότι θα διατηρήσει μια πιο συντηρητική στάση. Ομόλογα και μετοχές αξίας φαίνεται ότι, με τις αποδόσεις τους, θα βρεθούν στο προσκήνιο.

Με πολιτική σταθερότητα, έσοδα από δασμούς, αποκλιμάκωση ελλειμμάτων και τον ούριο άνεμο των φορολογικών κινήτρων του προέδρου Τραμπ, η νέα χρονιά φαίνεται ότι θα έχει αποδόσεις για το έξυπνο και υπομονετικό χρήμα.