Τα χρηματιστήρια βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά, ωστόσο οι ανησυχίες παραμένουν, αφού σε κάθε επανάσταση υπάρχουν νικητές και χαμένοι. Οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν τρεις κινδύνους σύμφωνα με τις UBS και Deutsche Bank: τη φούσκα των αποτιμήσεων, την άνοδο της Κίνας στην ΑΙ και τη μεγάλη συγκέντρωση σε περιβάλλον υψηλής μεταβλητότητας.

Οι ανησυχίες για την αντιστροφή της τάσης στα χρηματιστήρια με φόντο τη «φούσκα» της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι καινούριες, ούτε επανήλθαν στο προσκήνιο γιατί ο S&P 500 έχει υποχωρήσει 150 μονάδες από τα υψηλά του. Όταν όμως UBS και Deutsche Bank κρούουν ταυτόχρονα τον κώδωνα του κινδύνου και το momentum στις αγορές δείχνει «ακραίο φόβο», τότε μάλλον οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν σοβαρή υπόψη τους κινδύνους που υπάρχουν.

Τα δεδομένα έχουν ως εξής: η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε έναν πρωτοφανή κύκλο επενδυτικής έκρηξης με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη. Από τα data centers μέχρι τη ρομποτική, η AI αποτελεί τον κινητήριο μοχλό μίας ιστορικών διαστάσεων τεχνολογικής επανάστασης. Σύμφωνα με την ARK invest, μόνο οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου θα μπορούσαν να προσθέσουν 1,9 ποσοστιαίες μονάδες στην πραγματική ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ αυτή τη δεκαετία.

Επομένως, το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης είναι κρίσιμο και ο αδυσώπητος ανταγωνισμός στο συγκεκριμένο πεδίο δικαιολογημένος. Το ράλι της περασμένης τριετίας οφείλεται σχεδόν απόλυτα στην άνοδο της ΑΙ και την επενδυτική μανία για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Οι Magnificent 7, με μπροστάρη φυσικά την Nvidia, ήταν οικοδεσπότες στο μεγάλο χρηματιστηριακό πάρτι και εκτιμάται πως οι ίδιοι θα δώσουν το έναυσμα ενός μεγάλου sell-off.

Ο βασικός προβληματισμός σήμερα δεν έχει να κάνει με κάποια μεγάλη απειλή, αλλά με το ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι και για πόσο, στην κούρσα για την επικράτηση στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Διότι σε κάθε μεγάλη επανάσταση υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι.

Πως και πότε μπορεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο; Τρία είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξουν, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι επενδυτές.

Το πρώτο αφορά στον κίνδυνο να σκάσει η φούσκα των υπερβολικών αποτιμήσεων. Το δεύτερο σχετίζεται με την άνοδο της Κίνας, η οποία δείχνει να πλησιάζει τις ΗΠΑ στην κούρσα για την παγκόσμια κυριαρχία στην ΑΙ, ενώ το τρίτο έχει να κάνει με την τρομακτική συγκέντρωση στον κλάδο σε συνδυασμό με την υψηλή μεταβλητότητα.

Έχουν γραφτεί πολλά για το σενάριο της φούσκας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, υπό την έννοια ότι η AI mania των περασμένων ετών είχε ως αποτέλεσμα να εκτιναχθούν οι αποτιμήσεις κάθε λογής εταιρείας που «αγγίζει» το σύμπαν της τεχνολογίας. Ισχυρά επενδυτικά αφηγήματα στην αρχή, τα οποία στη συνέχεια δεν μπορούν να φέρουν τα προσδοκώμενα κέρδη, με αποτέλεσμα να οδηγούν σε υπερβολικές αποτιμήσεις και εντέλει σε κατάρρευση.

Κάπως έτσι σκάνε οι φούσκες και κάπως έτσι ανησυχούν πολλοί αναλυτές ότι κάποια στιγμή θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και για τον κλάδο της τεχνολογίας.

Για να γίνει αντιληπτό πόσο ανατρεπτική θα είναι μία αλλαγή της τάσης, αρκεί να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, ο κλάδος των τεχνολογικών μετοχών της Wall Street, υπεραποδίδει της αγοράς κάθε δύο στα τρία χρόνια.

Βλέπουμε, λοιπόν, την UBS να υποβαθμίζει τη σύσταση για τις τεχνολογικές μετοχές σε «neutral» από «overweight», προειδοποιώντας τους επενδυτές ότι το προφίλ ρίσκου-ανταμοιβής είναι λιγότερο ελκυστικό, που συνεπάγεται ότι η πιθανή απόδοση δεν αντισταθμίζει πλέον επαρκώς τους κινδύνους.

Και αυτό γιατί έχουμε μπροστά μας ένα περιβάλλον πιθανής επιβράδυνσης της οικονομίας, επίμονου πληθωρισμού και πιέσεων στα εταιρικά κέρδη, καθώς θα καταστεί πιο δύσκολο να μεταφραστούν οι τεράστιες επενδύσεις που απαιτεί η AI σε κέρδη. Όπως σημειώνει η UBS, οι επενδύσεις κεφαλαίου ανέρχονται πλέον στο 2% του ΑΕΠ και παρά το γεγονός ότι αφορούν μία αγορά 30 τρισ. δολαρίων, είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς τα κέρδη που θα τελικά θα προκύψουν. Οι συνθήκες αναμένεται βέβαια να γίνουν πιο ευνοϊκές αν η Fed προχωρήσει σε διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων, ωστόσο το «καμπανάκι» της UBS είναι σαφές.

Δεν είναι όμως μόνο ο κίνδυνος εξασθένησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Υπάρχει και η Κίνα, η οποία μέχρι πρότινος δεν θεωρούνταν πολύ μεγάλη απειλή. Σήμερα, αναλυτές προειδοποιούν ότι η Κίνα… έρχεται και μάλιστα καλπάζοντας. Αναπτύσσει πολύ εξελιγμένα μοντέλα που χρησιμοποιούν κινεζικά chips και άφθονη φθηνή ενέργεια. Και μπορεί η Nvidia θα θεωρείται το «τοτέμ» των ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων AI, ωστόσο η Huawei εκτιμάται πως κλείνει το χάσμα. Όπως συνέβη με τη βιομηχανία, έτσι και στην τεχνολογία, οι χαμηλού κόστους λύσεις – και όχι μόνο - της Κίνας ενδέχεται να τραβήξουν το ενδιαφέρον των αναδυόμενων οικονομιών.

Την ίδια ώρα, η Deutsche Bank προειδοποιεί ότι η κατάρρευση των αποτιμήσεων των τεχνολογικών εταιρειών αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο στο μυαλό των επενδυτών. Το πρόσφατο sell-off είχε ως αποτέλεσμα να εξαϋλωθούν από τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αποτιμήσεις πάνω από 1 τρισ. δολάρια. Σε έρευνα της Deutsche Bank σε 440 παράγοντες των αγορών, το 57% δηλώνει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το 2026 είναι η κατάρρευση των AI αποτιμήσεων.

Παράλληλα, ο οίκος επισημαίνει ότι η αυξανόμενη μεταβλητότητα στις αναδυόμενες αγορές και η επιταχυνόμενη συγκέντρωση στον κλάδο της ΑΙ, οδηγούν σε πρωτοφανή μεταστροφή των παγκόσμιων κεφαλαιακών ροών. Επιπλέον, η αυξημένη μεταβλητότητα στη Wall και οι υψηλές αποτιμήσεις των ΑΙ εταιρειών, ωθούν τους επενδυτές να αναζητήσουν εναλλακτικά assets, ενώ όσο αμφισβητούνται τα παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια, ενισχύεται το ενδιαφέρον για stablecoins. Η Deutsche Bank εκτιμά ότι τα συνδεδεμένα με το δολάριο ψηφιακά νομίσματα θα εκτιναχθούν σε κεφαλαιοποίηση πάνω από τα 2 τρισ. δολάρια το 2028, από 313 δισ. δολάρια σήμερα.