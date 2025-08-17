Η αγαστή σχέση που επέδειξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή έχει ανησυχήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι φοβούνται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα τύχει της ίδιας φιλικής μεταχείρισης.

Όπως αναφέρει το Politico, σχέδια βρίσκονται σε εξέλιξη ώστε να συνοδεύσει τον Ζελένσκι, κατά την επίσκεψή του τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με τον Τραμπ, τουλάχιστον ένας από τους αγαπημένους συνομιλητές του Αμερικανού προέδρου: Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες και ένα ακόμη πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος.

Η ιδέα είναι ότι ο Στουμπ μπορεί να αποτρέψει τυχόν εκρήξεις ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ζελένσκι και να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να συμπεριλάβει την Ευρώπη σε οποιεσδήποτε μελλοντικές συνομιλίες.

Η Ευρώπη και η Ουκρανία βλέπουν τη σύνοδο της Δευτέρας ως καθοριστική, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Τραμπ δεν θα υποκύψει σε απαιτήσεις του Πούτιν που θεωρούν απαράδεκτες, όπως η παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία, τα οποία η Μόσχα ελέγχει μόνο εν μέρει.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας θέλουν επίσης να αποφύγουν ένα νέο «αιφνιδιασμό» του Ζελένσκι που θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα τις σχέσεις σε αυτή την εύθραυστη συγκυρία. Μια καταστροφική συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι τον Φεβρουάριο είχε ήδη καθυστερήσει για μήνες τη σχέση τους.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε που έχει καλλιεργήσει στενή σχέση με τον Τραμπ, ενδέχεται επίσης να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με άτομο που έχει γνώση του θέματος.

«Είναι σαφές ότι το αποτέλεσμα της συνόδου στην Αλάσκα έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ευρώπη, καθώς ο Τραμπ φαίνεται να υιοθέτησε σε μεγάλο βαθμό τα επιχειρήματα του Πούτιν», δήλωσε ο Καμίλ Γκραν, πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ που βρίσκεται σε επαφή με Ευρωπαίους αξιωματούχους οι οποίοι συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις.

Bild: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μεταβούν στον Λ. Οίκο μόνο εφόσον λάβουν επίσημη πρόσκληση

Στο μεταξύ, οι ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα μεταβούν τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνάντηση του Αμερικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο, μεταδίδει η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσφέρει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την δυνατότητα να συνοδεύεται από Ευρωπαίους πολιτικούς, δεν υπάρχει ωστόσο επίσημη πρόσκληση για τους ίδιους. Οι Ευρωπαίοι, σημειώνει η BILD, «είναι αποφασισμένοι να αποφύγουν ένα καθαρό σόου».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες «θα συντονιστούν και θα απαντήσουν από κοινού».

Νωρίτερα, οι New York Times, ανέφεραν επικαλούμενοι δύο υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο θα γίνει στον απόηχο της συνόδου κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουκρανία θα πρέπει να συμφωνήσει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, επειδή «η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί όχι», μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία δεν οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με το Reuters «η εντύπωση είναι ότι θέλει μια γρήγορη συμφωνία με οποιοδήποτε κόστος», δήλωσε στο Reuters μια πηγή που γνωρίζει τη συζήτηση.

Υπενθυμίζεται ότι οι ηγέτες των κρατών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, θα πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη αύριο Κυριακή στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), ενόψει της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Στη συνάντηση θα συμπροεδρεύσουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.