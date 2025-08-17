Θ. Πλεύρης για μετανάστη που επιτέθηκε σε Εύζωνες: Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές (vid)

Στο πρόσφατο επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στο Σύνταγμα, όταν μετανάστης επιτέθηκε και έβρισε τους Εύζωνες μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης με ανάρτησή του, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει «καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές».

Συγκεκριμένα, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι «ο άνδρας αγνόησε τις αρχές και αξίες της χώρας».

Στη συνέχεια, ο υπουργός σημείωσε στην ανάρτησή του στα social media ότι «η αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει ο συγκεκριμένος άνδρας έχει ήδη διακοπεί. Συγκεκριμένα, με πράξη που φέρει ημερομηνία 14 Αυγούστου 2025, έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής και επιστροφής (απέλασης) λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος».

Παράλληλα, όπως σημείωσε, δόθηκε εντολή ώστε στο σχετικό φάκελο να διαβιβαστεί και το αποδεικτικό υλικό από την το περιστατικό με τους Εύζωνες.

«Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές», κατέληξε ο υπουργός.

