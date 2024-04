Επίθεση Ιράν σε Ισραήλ

Την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ ότι θα συνεχίζουν να στηρίζουν την ασφάλεια του Ισραήλ, μετέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν στον πρόεδρο του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου στο τηλεφώνημα που είχαν νωρίτερα τα ξημερώματα της Κυριακής (14/04), σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Σημειώνεται, ότι αυτή είναι η πρώτη επικοινωνία των δύο ηγετών μετά από την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στο Ισραήλ με δεκάδες drones και πυραύλους.

«Το Ισραήλ επέδειξε μια αξιοθαύμαστη ικανότητα να αντιμετωπίσει και να υπερνικήσει ακόμα και τις πιο απροσδόκητες επιθέσεις στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους εχθρούς του ότι δεν μπορούν να απειλήσουν αποτελεσματικά την ασφάλεια του Ισραήλ», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Νετανιάχου.

Στην ίδια δήλωση ο Τζο Μπάιντεν δεν κάνει καμία αναφορά στη σχεδιαζόμενη απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση από το Ιράν, αλλά αντίθετα αναφέρει ότι «θα συγκαλέσω Σύνοδο των ηγετών των G7 για να συντονίσουμε μια ενωμένη διπλωματική απάντηση στην επίθεση του Ιράν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε, επίσης, ότι, «αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη βοήθησαν το Ισραήλ να καταρρίψει σχεδόν τον σύνολο των drones και των πυραύλων που είχαν στόχο το έδαφος του».

Παράλληλα προειδοποιεί ότι, «ενώ δεν είδαμε επιθέσεις κατά των δυνάμεών μας ή των εγκαταστάσεών μας, θα παραμείνουμε σε επαγρύπνηση απέναντι σε κάθε απειλή και δεν θα διστάσουμε να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε τον λαό μας»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει εκτάκτως το μεσημέρι της Κυριακής (14/04), για να συζητήσει την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, ανακοίνωσε η προεδρία του κορυφαίου οργάνου του διεθνούς οργανισμού.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, η συνεδρίαση αναμένεται να γίνει στις 23:00 ώρα Ελλάδας.

Νωρίτερα, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, ο Γκιλάντ Ερντάν, ανακοίνωνε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X πως ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς «η ιρανική επίθεση εγείρει σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια» και, όπως τόνισε, «αναμένω να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και να αναλάβει σθεναρή δράση εναντίον του Ιράν».

This evening, I sent an urgent letter to the president of the Security Council, @_VanessaFrazier . I called on the Council to hold an emergency meeting and demanded that they condemn Iran’s attack on Israel and designate the Iranian Revolutionary Guard Corps as a terror… pic.twitter.com/3AS6RvuV3M

Νωρίτερα, τηλεφωνική επικοινωνία είχαν και οι υπουργοί Άμυνας του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Γιοάβ Γκαλάντ και Λόιντ Όστιν.

O Όστιν ζήτησε από τον Ισραηλινό ομόλογό του, το Τελ Αβίβ να ενημερώσει την Ουάσινγκτον, για οποιαδήποτε απάντηση στην ιρανική επίθεση.

Από την πλευρά της η ισραηλινή πλευρά ανακοίνωσε ότι ο Γκαλάντ ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για τις αμυντικές επιχειρήσεις του Ισραήλ προσθέτοντας, ότι το Τελ Αβίβ είναι έτοιμο για οποιαδήποτε νέα επίθεση.

Spoke with @SecDef about Israel’s defensive operations in the face of Iran’s attack. We are prepared for any further threats, and are determined to defend our citizens.



Thank you to Secretary Austin and the U.S. Administration for standing boldly with Israel. pic.twitter.com/fbqqaB0ar0