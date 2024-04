Επίθεση Ιράν σε Ισραήλ

«Το Ιράν εξαπέλυσε πάνω από 200 drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε, χωρίς να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες, ωστόσο μόνο μια στρατιωτική βάση υπέστη ήσσονες ζημιές», ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Το καθεστώς του Ιράν εξαπέλυσε τεράστιο σμήνος 200 φονικών drones, βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ», ανακοίνωσε ο αρχιπλοίαρχος, Ντανιέλ Χαγκαρί κατά τη διάρκεια έκτακτου τηλεοπτικού διαγγέλματος, διευκρινίζοντας, πως η επίθεση παραμένει ακόμη «σε εξέλιξη».

«Ορισμένος αριθμός ιρανικών πυραύλων κατέπεσε στο ισραηλινό έδαφος, προκαλώντας ήσσονες ζημιές σε στρατιωτική βάση αλλά χωρίς να προκαλέσει θύματα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του προέδρου των ΗΠΑ τοποθετήθηκε για πρώτη φορά από τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ο Τζο Μπάιντεν λίγο πριν τις 02:30 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στην ανάρτησή του η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία από την αίθουσα διαχειρίσης κρίσεων του Λευκού Οίκου, ο Τζο Μπάιντεν διαμηνύει ότι η στήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ είναι «ακλόνητη».

«Μόλις συναντήθηκα με την ομάδα εθνικής ασφαλείας για μια ενημέρωση σχετικά με την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Η δέσμευσή μας για την ασφάλεια του Ισραήλ απέναντι στις απειλές από το Ιράν και τους συν αυτώ είναι ακλόνητη» γράφει ο Μπάιντεν στην ανάρτησή του.

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx