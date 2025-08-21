Χρηματιστήριο Αθηνών

Το πρώτο δείγμα γραφής στο 12% των εισηγμένων εταιριών στο ΧΑ που έχει δημοσιεύσει αποτελέσματα του εξαμήνου δείχνει μια μικρή υστέρηση έναντι του περσινού εξαμήνου η οποία εύκολα μπορεί να ανατραπεί στην πορεία των ανακοινώσεων που απομένουν.

Οι 18 εταιρίες που έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει τις επιδόσεις των 181 ημερών του 2025 δείχνουν υστέρηση 1,5% στα έσοδα, 1,9% στα λειτουργικά κέρδη και 4,5% μείωση στα καθαρά κέρδη.

Η σημαντική επίδραση της Helleniq Energy στο μικρό αυτό δείγμα δεν βοηθά στο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την τάση της περιόδου καθώς το εξάμηνο τόσο στα λειτουργικά όσο και στα καθαρά κέρδη έχει επηρεαστεί από σημαντικές ζημιές απομείωσης αποθεμάτων ύψους 172 εκατ. ευρώ ενώ και η Τιτάν έχει καταγράψει ζημιές απομείωσης θυγατρικής ύψους 52 εκατ. ευρώ που επηρέασαν ανάλογα τα καθαρά κέρδη.

Στο μικρό αυτό δείγμα των εταιριών 63% έχει εμφανίσει καλύτερα των αναμενομένων μεγέθη, 17% ευθυγραμμισμένα με την αγορά και 17% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Φέτος ο βαθμός δυσκολίας είναι ακόμα μεγαλύτερος. Απέναντι τους οι εισηγμένες θα βρουν το καλύτερο πρώτο εξάμηνο όλων των εποχών με συνολική παραγωγή λειτουργικών κερδών 7,6 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 5,8 δισ. ευρώ.

Από αυτά τα 2,6 δισ. ευρώ είχαν έρθει από τις τράπεζες και τα 3,2 δισ. ευρώ από τις εμποροβιομηχανικές εταιρίες. Παρά την υστέρηση στα έσοδα από τόκους (-3,1%) οι τράπεζες κατάφεραν στο φετινό α’ εξάμηνο να υπερβούν τον πήχη του περσινού εξαμήνου κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες με οργανική κυρίως συνεισφορά (με την Τρ. Αττικής να αναμένεται να συνεισφέρει κέρδη κοντά στα 20 εκατ. ευρώ).

Το χάντικαπ εκκίνησης λόγω μη επαναλαμβανόμενων εγγραφών καθώς και το γεγονός ότι τα δημοσιευμένα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν μέχρι στιγμής το 54% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς του ΧΑ επιβάλει την αναμονή ως το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου όπου εταιρίες με ισχυρά θεμελιώδη (ΟΠΑΠ, Metlen, Aegean, ΔΑΑ, Motor Oil κλπ) θα δώσουν μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα στις βασικές τάσεις που επικράτησαν στο πρώτο μισό της χρονιάς.

Θετικά μηνύματα με βάση τις τάσεις που καταγράφονται σε επιμέρους κλαδικές μετρήσεις δεικτών ή δεδομένα κίνησης υποστηρίζουν ότι και το 2025 εξελίσσεται σε μια δυνατή χρονιά: Τουρισμός, ενέργεια, κατασκευές, πληροφορική, λιανικό εμπόριο, τυχερά παιχνίδια παρουσιάζουν θετικούς ρυθμούς αύξησης δραστηριότητας μέσα στο δεύτερο τρίμηνο καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Ακόμα και αν οι εισηγμένες εταιρίες δεν κάνουν νέο ρεκόρ κερδοφορίας λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο κλάδο διύλισης αν η πλειοψηφία των δεικτοβαρών εταιριών δείξει εκ νέου βελτίωση στα αποτελέσματα η αγορά θα βρει νέο πάτημα για θετικές αναθεωρήσεις. Τέλος, οι ανακοινώσεις κερδοφορίας της μικρομεσαίας κατηγορίας των εισηγμένων εταιριών αναμένεται να «διαβαστούν» πολύ φέτος καθώς η διάχυση της ανόδου και αναθέρμανση παλαιών κωδικών δείχνει να αναζητά νέες ιδέες με καλά θεμελιώδη που μπορούν να υποστηρίξουν ένα στόρι υπεραπόδοσης.