Το δίλημμα της ΕΕ: Δάνειο για το Κίεβο με ρωσικά assets ή νέος δανεισμός από τις αγορές

Η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε έχει δύο σημαντικά ορόσημα. Τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες με κύριο θέμα τον οδικό χάρτη για τη στήριξη της Ουκρανίας και κατά πόσον αυτός ο οδικός χάρτης θα περιλαμβάνει χρήση των παγωμένων ρωσικών assets, και την τελευταία για το 2025 συνεδρίαση της ΕΚΤ.

Και ενώ η ορατότητα για τη συνεδρίαση της ΕΚΤ σχεδόν είναι πλήρης, καθώς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αναμένεται να αφήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια μιας και «βρίσκονται σε καλή κατάσταση», ουδείς γνωρίζει πώς θα χειριστούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, που ενδεχομένως να παραταθεί εως την Παρασκευή.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε πρόσφατη σύνεντευξη του στο Politico φρόντισε να σηκώσει τους τόνους παρομοιάζοντας την Ευρώπη ως μια παρακμάζουσα» ομάδα εθνών με επικεφαλής «αδύναμους» ανθρώπους και αποκαλώντας την ΕΕ μια «ομάδα εθνών σε αποσύνθεση».

Η Ευρώπη μπροστά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι

Στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα κληθούν να αποφασίσουν σχετικά με το πώς θα ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες και πώς θα υποστηρίξουν τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Μια από τις προτάσεις που έχει πέσει στο τραπέζι από τις αρχές Δεκεμβρίου είναι να χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να υποστηριχθεί ένα δάνειο 210 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα «Δάνειο Αποζημιώσεων» για την Ουκρανία, το οποίο θα περιλαμβάνει τη χρήση μετρητών από τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέχουν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Ως εναλλακτική λύση στη χρήση ρωσικών κεφαλαίων έχει προτείνει στα κράτη μέλη τον δανεισμό από τις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με την πρόταση για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, σχεδιάζεται να αποδεσμευτούν 90 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όπως και να έχει, είτε χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά assets είτε η ΕΕ εν τέλει επιλέξει να δανειστεί χρήματα για να υποστηρίξει την Ουκρανία, θα χρειαστεί ομοφωνία.

Κάτι τέτοιο είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο.

Η ηγεσία του Βελγίου έχει εκφράσει ανησυχίες για τις νομικές επιπτώσεις μετά το τέλος του πολέμου σε περίπτωση χρήσης των ρωσικών assets και θέλει οι χώρες της ΕΕ να δεσμευτούν για την κατανομή των ευθυνών.

Η Ουγγαρία από την πλευρά της είναι αντίθετη στην παροχή περαιτέρω χρημάτων στην Ουκρανία, γεγονός που δημιουργεί εμπόδιο στην επίτευξη ομοφωνίας επί του θέματος.

Η υπεράσπιση των συνόρων της Ουκρανίας στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας θα παραμείνει επίσης μια κρίσιμη απόφαση, με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να έχει προτείνει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας ή δημοψηφίσματος εντός της Ουκρανίας για το εάν θα επιτραπεί η παραχώρηση τμημάτων της περιοχής Ντονμπάς στη Ρωσία στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ.

Οι εντάσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Ευρώπης καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να έχει προχωρήσει την εβδομάδα που μας πέρασε στη δραματική προειδοποίηση ότι «εμείς [η Ευρώπη] είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας και βρισκόμαστε ήδη σε κίνδυνο».

Στο σημείο αυτό θα παραθέσουμε τις δηλώσεις της Kim Darroch, η οποία διετέλεσε πρέσβειρα του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Trump, καθώς είναι ενδεικτικές των σκέψεων που έχουν κατακλύσει έναν σημαντικό αριθμό Ευρωπαίων: «Δεν νομίζω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει σύντομα, εκτός αν οι Ουκρανοί συμφωνήσουν να συνθηκολογήσουν και να παραχωρήσουν εδάφη, συν το να μην ενταχθούν ποτέ στο ΝΑΤΟ, και τέτοιου είδους πράγματα που πιστεύω ότι είναι ουσιαστικά αδύνατο να τα παραδεχτούμε και να επιβιώσουμε πολιτικά...

Πιστεύω λοιπόν ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί καθ′ όλη τη διάρκεια του χειμώνα και μετά, κάτι που ενδεχομένως είναι πολύ επικίνδυνο για την Ευρώπη, επειδή πιστεύω ότι αν ο Τραμπ δεν καταφέρει να πετύχει μια συμφωνία, μπορεί απλώς να αποχωρήσει και να σταματήσει τις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία και να πει στους Ευρωπαίους: «είναι δικό σας πρόβλημα, προσπάθησα να πετύχω μια συμφωνία, δεν το πέτυχα, οπότε κάντε το εσείς». Το ερώτημα λοιπόν είναι: έχουμε πραγματικά την ικανότητα να παρέχουμε στην Ουκρανία ό,τι χρειάζεται;».

Νέο μέτωπο εντάσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ με φόντο την τεχνολογία

Η χρήση του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ αποτέλεσε άλλο ένα σημείο τριβής της ΕΕ με τις ΗΠΑ, με τον Ντόναλτ Τραμπ να μιλά ξεκάθαρα για «στόχευση των αμερικανικών τεχνολογικών γιγάντων».

Ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε «απογοητευμένος» από τη χρήση του νόμου, παρά το γεγονός ότι συμφώνησε σε «δίκαιη μεταχείριση» των αμερικανικών ψηφιακών γιγάντων στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας του Ιουλίου.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΕ επέβαλε πρόστιμα στην X για παραβίαση των νόμων περί εποπτείας περιεχομένου και έθεσε την Google υπό αντιμονοπωλιακή έρευνα για τη χρήση περιεχομένου για την ενημέρωση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της.

Εν τω μεταξύ, η Meta σε μια διάθεση συνεργασίας έχει προσφερθεί να κάνει αλλαγές στις υπηρεσίες του στο Facebook και το Instagram για να αποφύγει περαιτέρω έρευνα και πρόστιμα από την ΕΕ.

Περιμένοντας μια αισιόδοξη νότα από τη Λαγκάρντ

Υπάρχει ένα φωτεινό σημείο για την Ευρώπη αυτή την εβδομάδα σύμφωνα με το CNBC.

Μιλώντας στους Financial Times , η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα είναι πιθανό να αυξήσει ξανά τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη τον Δεκέμβριο, αφού αύξησε την πρόβλεψή της για την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στο 1,2% τον Σεπτέμβριο.

Η ευρεία συναίνεση είναι ότι αυτές οι βελτιωμένες προοπτικές θα υποστηρίξουν την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2% για έναν ακόμη μήνα. Καθ′ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου άλλωστε, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ έχουν ενισχύσει με δηλώσεις τους αυτό το μήνυμα.

Σημαντική παράμετρος θα είναι βέβαια οι ανακοινώσεις την Τετάρτη σχετικά με τον πληθωρισμό στην ΕΕ καθώς και για τον δείκτη IFO στη Γερμανία.

