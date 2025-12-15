Από χρυσό έως Bitcoin

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της χρηματιστηριακής χρονιάς, οι αποδόσεις των περισσότερων επενδυτικών προϊόντων φαίνεται ότι έχουν διαψεύσει πλήρως τις εκτιμήσεις που είχαν παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο του 2024. Αποδεικνύοντας ότι το 2025 είναι μια χρονιά γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές. Τόσο στην ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση συγκεκριμένων assets, όσο και στην ψυχολογική διάθεση των επενδυτών.

Πρώτο σε απόδοση πάνω από όλα τα χρηματιστήρια, τα εμπορεύματα, τα ομόλογα και τα νομίσματα, ήρθε το ασήμι. Η άνοδος που καταγράφει μέχρι στιγμής από την αρχή του έτους, είναι της τάξης του +98% στα $62,38. Οι προβλέψεις των αναλυτών, αλλά και των επαγγελματιών του χώρου των εμπορευμάτων, έδιναν τιμές - στόχους μόλις στα επίπεδα των $33/oz έως $38/oz. Προβλέψεις που βασίζονταν στην ισχυρή βιομηχανική ζήτηση και το έλλειμμα προσφοράς.

Το ίδιο συνέβη και με την πλατίνα. Τον Δεκέμβριο 2024, οι αναλυτές ήταν από συγκρατημένα αισιόδοξοι έως ουδέτεροι για την πορεία των τιμών της πλατίνας μέσα στο 2025, με τις προβλέψεις να κυμαίνονται από $950/oz έως $1.000/oz. Οι εκτιμήσεις τους βασίζονταν και εδώ στην αύξηση της βιομηχανικής ζήτησης ειδικά στα ηλεκτρικά οχήματα. Και όμως, η τιμή της πλατίνας υπερέβη κατά πολύ τους στόχους, κινούμενη ανοδικά κατά +83%, φθάνοντας στα $1680,20.

Οι εκτιμήσεις για την πορεία της τιμής του χρυσού, ήταν και αυτές αισθητά χαμηλότερες. Κυμαίνονταν ανάμεσα στα $3.000/oz και στα $3.700/oz., βασιζόμενες σε παράγοντες, όπως είναι οι μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, οι συστηματικές αγορές από την πλευρά των κεντρικών τραπεζών, οι κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις και η αυξημένη βιομηχανική ζήτηση. Ωστόσο, η τιμή του χρυσού έφτασε στα $4.242,80/oz με άνοδο της τάξης του +54%.

Εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι οι εκτιμήσεις του Δεκεμβρίου 2024, δεν είχαν προβλέψει και αποτιμήσει πλήρως μια σειρά από άλλους παράγοντες, όπως ήταν η ισχυρότερη του αναμενόμενου ζήτηση, η όξυνση των γεωπολιτικών εξελίξεων, καθώς και η στροφή των ιδιωτών επενδυτών σε αυτό το συντηρητικό και «βαρετό» asset.

Ακριβώς το αντίθετο συνέβη στα εμπορεύματα της διατροφικής αλυσίδας. Οι εξειδικευμένοι traders εμπορευμάτων, ανέμεναν τη συνέχιση της έκρηξης των τιμών, ωθώντας προς τα πάνω τον πληθωρισμό των τροφίμων για μια ακόμα χρονιά. Ωστόσο, αν εξαιρέσουμε την τιμή του καφέ και του μοσχαρίσιου κρέατος που εμφάνισαν άνοδο της τάξης του +31% και +27% αντιστοίχως, όλα τα υπόλοιπα εμπορεύματα κινήθηκαν πτωτικά. Διακόπτοντας το έντονο κύμα κερδοσκοπίας που είχε ξεκινήσει από το 2022. Με αποτέλεσμα, οι καταναλωτές να πρέπει να αναζητήσουν αλλού τις αιτίες των έντονων πληθωριστικών πιέσεων στη μεταποίηση των τροφίμων και στα ράφια των υπεραγορών. Για παράδειγμα, η τιμή της ζάχαρης υποχώρησε μέσα στο 2025 κατά -20%, του κακάο κατά -40%, του ρυζιού κατά -34% και του αλευριού κατά -16%.

Παράλληλα διαψεύστηκαν και οι εκτιμήσεις σχετικά με την αγορά πετρελαίου. Στο Brent Crude ο μέσος όρος των τιμών που έδιναν οι αναλυτές βρισκόταν στα $74/βαρέλι, κυρίως λόγω της αύξησης των αποθεμάτων και της χαμηλότερης παγκόσμιας ανάπτυξης. Σήμερα η τιμή του Crude Oil Brent βρίσκεται στα $61/βαρέλι σημειώνοντας πτώση της τάξης του -7,5%. Για την τιμή του αμερικανικού Crude Oil WTI, οι αναλυτές είχαν δώσει τιμές πέριξ των $70/βαρέλι. Όμως διαψεύστηκαν πανηγυρικά με την τιμή στην αγορά να κατρακυλά κατά -11,5% στα $57/βαρέλι, λόγω της υπερπαραγωγής και αύξησης των αποθεμάτων.

Ας δούμε τι έγινε στα διεθνή χρηματιστήρια.

Εάν κάποιος πριν από δώδεκα μήνες υποστήριζε ότι πρώτο σε απόδοση στον κόσμο θα ήταν το Χρηματιστήριο του Τόκιο, όπου ο Nikkei 225 δίνει κέρδη της τάξης του +27%, όλοι θα τον κοιτούσαν με στραβό μάτι.

Εάν κάποιος προέβλεπε πριν από δώδεκα μήνες ότι τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια της «αργής» Ευρώπης θα έδιναν μεγαλύτερα κέρδη στους επενδυτές από τα αντίστοιχα αμερικανικά, και πάλι όλοι θα τον κοιτούσαν με απορία. Αφού η γενική εικόνα περιέγραφε μια αδύναμη ευρωπαϊκή οικονομία με χαμηλή ανάπτυξη που πιεζόταν αφενός από τον πόλεμο στην Ουκρανία και αφετέρου από την επιβολή των δασμών σε κρίσιμες εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Και όμως. Ο Euro Stoxx 50 βρίσκεται στο +18,2%, ο γερμανικός DAX στο +18%, με τον S&P 500 στο +11%, το Nasdaq στο +13,8% και ο Dow Jones στο +9,6%.

Πόσο έξω έπεσαν οι προβλέψεις των αναλυτών;

Για τον Nikkei 25 έδιναν τις 43.950 και βρίσκεται στις 50.645 μονάδες.

Για τον Euro Stoxx 50 έδιναν τις 5.500 και βρίσκεται στις 5.748 μονάδες.

Για τον DAX έδιναν τις 22.500 και βρίσκεται στις 24.216 μονάδες.

Για τον S&P 500 έδιναν τις 6.700 και βρίσκεται στις 6.865 μονάδες.

Για τον Nasdaq 100 έδιναν τις 24.000 και βρίσκεται στις 25.646 μονάδες.

Για το Dow Jones έδιναν τις 46.000 και βρίσκεται στις 48.102 μονάδες.

Tέλος για το bitcoin (BTC/USD) οι εκτιμήσεις που βασίζονταν στις συνεχείς εισροές κεφαλαίων στα Bitcoin ETFs, στην αυξανόμενη υιοθέτηση του από τους θεσμικούς επενδυτές, στις φιλικές προς τα κρυπτονομίσματα πολιτικές του προέδρου Τραμπ και στην φημολογούμενη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων Bitcoin από εταιρείες ή ακόμα και κράτη, είχαν θέσει την τιμή στόχο στα $200.000 με $250.000. Ωστόσο, το Bitcoin διέψευσε τις υψηλές προσδοκίες υποχωρώντας στα $92.840. Σημειώνοντας πτώση της τάξης του -11% από την αρχή του έτους.

Όπως βλέπουμε το «χρηματιστηριακό» 2025 ήταν ένα έτος ανατροπών και εκπλήξεων. Κάτι που δεν αναμένεται να αλλάξει μέσα στο 2026, αφού η λέξη «κανονικότητα» απουσιάζει από τις εκθέσεις των χρηματιστηριακών και επενδυτικών αναλυτών και διαχειριστών για το 2026.