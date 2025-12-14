Μετοχές Vs ομόλογα: Πού ποντάρει το έξυπνο χρήμα

Με σημαντικές αβεβαιότητες ολοκληρώνεται το 2025 και με τους ίδιους προβληματισμούς αναμένεται να ξεκινήσει το 2026, διαμορφώνοντας έναν όχι και τόσο καθαρό ορίζοντα για τις αγορές. Ο S&P 500 κερδίζει φέτος 16% αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να πείσει ότι οδεύει σε ράλι στις τελευταίες συνεδριάσεις του έτους, ενώ το τοπίο παραμένει θολό σε ό,τι αφορά την πολιτική της Fed τον επόμενο χρόνο.

Θα συνεχιστεί το growth story της Τεχνητής Νοημοσύνης και μέχρι πότε θα συνεχιστεί η δυναμική του τεχνολογικού κλάδου με αυξημένα εταιρικά κέρδη; Θα μειωθούν τα επιτόκια περαιτέρω και ποιες ευκαιρίες θα παρουσιαστούν σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας;

Επειδή δεν υπάρχει μία και μόνο απάντηση στο ερώτημα «μετοχές ή ομόλογα», το μόνο σίγουρο είναι ότι το νέο έτος θα ανταμείψει όσους επιλέξουν τη διαφοροποίηση και την ενεργητική διαχείριση ρίσκου. Από κει και πέρα, τα σενάρια βάσει των οποίων θα ποντάρει ο κάθε επενδυτής, θα δώσουν και τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Όποιος, για παράδειγμα, δεν έχει μεγάλη ανοχή στο ρίσκο και παράλληλα πιστεύει ότι τα επιτόκια δεν θα μειωθούν πολύ, μπορεί να ποντάρει σε ποιοτικά ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας, τα οποία προσφέρουν ικανοποιητικές αποδόσεις. Στον αντίποδα, όποιος διαθέτει… γερό στομάχι για να αντέξει τη μεταβλητότητα και θέλει να «κυνηγήσει» υψηλότερες αποδόσεις, μπορεί να ποντάρει σε μετοχές τεχνολογίας ή σε τομείς που αναμένεται να ανθήσουν το 2026, όπως των υποδομών στην Ευρώπη.

Σύμφωνα, πάντως, με την Bank of America, η επόμενη δεκαετία ενδέχεται να αποδεχθεί «καταστροφική», σε επίπεδο αποδόσεων, για την παραδοσιακή στρατηγική διαφοροποίησης 60-40 (μετοχές - ομόλογα). Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας σε έκθεση που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα, το κλασικό χαρτοφυλάκιο του 60% σε μετοχές και 40% σε ομόλογα, θα αποδώσει λιγότερο από 1% το 2026, αν συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός, ενώ στο σύνολο της επόμενης δεκαετίας θα δώσει οριακά κέρδη της τάξης του 0,1%.

Η BofA αποδίδει την πολύ κακή επίδοση του 2026 στο γεγονός ότι οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης της Wall Street θα υποαποδώσουν μετά από τρία χρόνια άκρως εντυπωσιακών επιδόσεων. Επισημαίνει δε, ότι ιστορικά ο S&P 500 αποδίδει 2,3 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο από τη μέση ετήσια απόδοσή του, όταν έχουν προηγηθεί 3 χρόνια με κέρδη άνω του 15%.

Τι μπορεί να συμβεί, όμως, για να αλλάξει η… μοίρα των μετοχών; Μία έκπληξη σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των ΗΠΑ και της παγκόσμιας οικονομίας και μία αλληλουχία θετικών εξελίξεων, μέσω της οποίας θα διασφαλιστεί ότι θα συνεχίσουν να εντυπωσιάζουν τα κέρδη ανά μετοχή. Οι προβλέψεις των επενδυτικών οίκων τοποθετούν τον S&P 500 γύρω στις 7.500 με 7.800 μονάδες στο τέλος του 2026, δίνοντας δηλαδή περιθώριο ανόδου μεταξύ 9,8% και 14,2%, με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής 12/12.

Και ποιες μετοχές είναι πιο πιθανό να σηκώσουν το βάρος του νέου ράλι; Εκτός από τη μανία για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η Bank of America τονίζει ότι οι μετοχές «ποιότητας», ήτοι οι μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη και χαμηλό χρέος, υπεραποδίδουν συστηματικά των υπόλοιπων κατηγοριών (αξίας, ανάπτυξης κλπ), από το 1996 μέχρι σήμερα. Επίσης, οι μετοχές αξίας εκτός ΗΠΑ, μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, έχουν δώσει ετήσια κέρδη της τάξης του 15% τα τελευταία πέντε χρόνια, κοντράροντας ευθέως τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης της Wall. Μάλιστα, θεωρούνται πιο ελκυστικές από τα αμερικανικά μεγαθήρια, διότι έχουν εμφανίσει χαμηλότερη μεταβλητότητα στην πτώση και ταχύτερη ανάπτυξη κερδών.

Στον… πλανήτη των ομολόγων, πολλά θα κριθούν από τη Fed για τον πολύ απλό λόγο ότι τα αμερικανικά ομόλογα είναι η μεγαλύτερη σε όγκο αγορά και η πορεία τους θα εξαρτηθεί από τη νέα σύνθεση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και από τις προθέσεις του αντικαταστάτη του Τζερόμ Πάουελ. Όλα, βέβαια, είναι συνάρτηση των στοιχείων τόσο για την απασχόληση, όσο και για τον πληθωρισμό.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς έχει υποχωρήσει στο 4,18% από 4,8% που βρισκόταν στις αρχές του 2025, αλλά οι απόψεις διίστανται για τη συνέχεια. Αναλυτές των JPMorgan, Morgan Stanley και BofA, τοποθετούν την απόδοση του αμερικανικού τίτλου μεταξύ 4% και 4,7%, επικαλούμενοι το θολό τοπίο στο μέτωπο του πληθωρισμού και των επιτοκίων. Πολλά θα ξεκαθαρίσουν όταν ανακοινωθεί ο νέος πρόεδρος της Fed και όταν ο νέος «μαέστρος» των αγορών δείξει τις προθέσεις του.

Οι αναλυτές, πάντως, δεν βλέπουν πάνω από 3 το πολύ 4 μειώσεις επιτοκίων το 2026, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει πιο χαμηλά τα επιτόκια και ίσως έχουμε εκπλήξεις στην πορεία και τελικά το 4,7% μπορεί να αποδειχθεί υπερβολικά αισιόδοξο, με πιθανότερη μία απόδοση κοντά στο 4%.

Ειδική μνεία κάνει η BofA και στα αμερικανικά ομόλογα υψηλών αποδόσεων. Ομόλογα αρκετά μακροπρόθεσμα για να «αντέξουν» τις μειώσεις της Fed και αρκετά ποιοτικά για να θεωρηθούν ευκαιρία. Η τράπεζα σημειώνει ότι το ποσοστό αθέτησης πληρωμών των εν λόγω ομολόγων διαμορφώνεται στο 2,6% στις ΗΠΑ, πολύ χαμηλότερα από άλλες μορφές δανείων. Στις ευκαιρίες, ο οίκος περιλαμβάνει και τα ομόλογα των αναδυόμενων αγορών, τα οποία προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις από τα αμερικανικά και άλλων ανεπτυγμένων οικονομιών ομόλογα την τελευταία τριετία.