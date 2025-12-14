Μακελειό στην Αυστραλία

Συναγερμός σήμανε στην Αυστραλία, καθώς η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ και προέτρεψε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC μετέδωσαν πλάνα που δείχνουν ανθρώπους ξαπλωμένους στο έδαφος.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας, 16 άνθρωποι, σε άγνωστη κατάσταση, έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Ταυτόχρονα, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Αυστραλίας ABC ότι οι νεκροί από την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ είναι 10, ανάμεσά τους και ένας από τους δράστες. Ο δεύτερος δράστης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

BREAKING: Video shows gunmen opening fire at Bondi Beach in Sydney, Australia, reports of multiple victims. pic.twitter.com/aL9lvRJWMU — AZ Intel (@AZ_Intel_) December 14, 2025

Επίσης, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας μέσω Χ ότι δύο άντρες βρίσκονται υπό κράτηση.

Two people are in police custody at Bondi Beach; however, the police operation is ongoing and we continue to urge people to avoid the area.



Please obey ALL police directions. Do not cross police lines. — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι περίπου στις 18:40 τοπική ώρα, την Κυριακή, δύο άνδρες αποβιβάστηκαν από όχημα στην Campbell Parade, κοντά στο Bondi Pavilion, και άνοιξαν πυρ. Βίντεο που καταγράφηκαν από παρευρισκόμενους φέρονται να δείχνουν δύο άτομα ντυμένα στα μαύρα να πυροβολούν κοντά στην παραλία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκαν ισχυρά πυροβόλα όπλα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι έπεσαν αρκετοί πυροβολισμοί.

People running as Two Shooters attack Jewish Hannukah event in Bondi Beach, Sydney, Australia. pic.twitter.com/uMrn6hWx2n — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) December 14, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες, ενώ κυκλοφορούν και ανεπιβεβαίωτες αναφορές για νεκρούς, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την αστυνομία.

Πηγή: AP Photo/Mark Baker

Οι άνδρες άνοιξαν πυρ σε εβραϊκή εκδήλωση

Σύμφωνα με το αυστραλιανό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, η επίθεση σημειώθηκε στο βόρειο άκρο της παραλίας Μπόνταϊ.

Το ABC πρόσθεσε ότι ακόμη δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τον στόχο, ωστόσο σημείωσε ότι στο σημείο αυτό είχε μόλις ξεκινήσει μια εκδήλωση της εβραϊκής κοινότητας με αφορμή την πρώτη νύκτα της γιορτής Χάνουκα.

Over 2,000 members of the Jewish community held a Hanukkah celebration at Bondi Beach, Australia.



Two men armed with guns opened fire on the crowd in a mass shooting. pic.twitter.com/c8qKnUU0cD — Collector (@AppsCollector) December 14, 2025

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

BREAKING: 🔴



At least seven people, including a police officer, have been shot at Bondi Beach in Sydney, Australia.



Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/8Oip5W4HYY — Open Source Intel (@Osint613) December 14, 2025

🇦🇺BONDI SHOOTING



My god…what is HAPPENING to Australia?



pic.twitter.com/z42tVr9yP3 — Katherine Deves Morgan 🇦🇺🚺 (@deves_katherine) December 14, 2025

Χέρτσογκ: Οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, μιλώντας σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ, κατήγγειλε ότι «οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ».

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός της χώρας προχώρησε σε δηλώσεις μέσα από τον λογαριασμό του στο Χ για το τραγικό περιστατικό.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι «Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο πεδίο και εργάζονται για να σώσουν ζωές. Οι σκέψεις μου είναι με κάθε άτομο που επηρεάζεται… Μόλις μίλησα με τον επίτροπο της AFP και τον πρωθυπουργό της Νέας Νότιας Ουαλίας. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία και θα παρέχουμε περαιτέρω ενημερώσεις καθώς θα επιβεβαιώνονται περισσότερες πληροφορίες».

Είχαμε προειδοποιητικά σημάδια, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αυστραλία

Ο αριθμός των νεκρών στο Σίδνεϊ είναι «υψηλότερος από αυτόν που έχει αναφερθεί», δήλωσε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αυστραλία, Αμίρ Μαϊμόν, στο Channel 12 News.



Δεν υπήρχαν συγκεκριμένες πληροφορίες για επικείμενη επίθεση, δήλωσε ο Μαϊμόν μετά από συνομιλία με τις αυστραλιανές αρχές, αλλά υπήρχαν προειδοποιήσεις σχετικά με την πιθανότητα τρομοκρατικών επιθέσεων.

«Από τις 7 Οκτωβρίου έχουμε δει μια σειρά από ενέργειες εναντίον της εβραϊκής κοινότητας και των θεσμών της, μια σειρά που μόνο εντάθηκε», δήλωσε ο Μαϊμόν, προσθέτοντας ότι έχει δηλώσει δημοσίως σε πολλές περιπτώσεις ότι «αν ξυπνούσα ένα πρωί και μάθαινα ότι ένας Εβραίος είχε υποστεί σωματική βλάβη, δεν θα αισθανόμουν έκπληξη».

Ταυτόχρονα, δηλώνει ότι είναι «σοκαρισμένος από αυτή τη μαζική δολοφονία και από την αδυναμία της αυστραλιανής κυβέρνησης να την αποτρέψει».