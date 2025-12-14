Συγκλονιστικά βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Η στιγμή που πολίτης προσπαθεί να αφοπλίσει τον ένα δράστη (vids)

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε εκδήλωση της εβραϊκής κοινότητας για την πρώτη νύχτα της γιορτής Χάνουκα.

Ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης είναι 12 νεκροί και δεκάδες τραυματίες, ενώ ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς κάνει λόγο για στοχευμένη επίθεση κατά των Εβραίων και χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατικό».

«Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι εκεί για να γιορτάσουν μια χαρούμενη περίσταση — την γιορτή του Χανουκά. Και υπήρχαν πάνω από 1.000 άτομα εκεί όταν συνέβη αυτό. Λόγω των περιστάσεων του συμβάντος απόψε, στις 9:36 μ.μ., κήρυξα ότι πρόκειται για τρομοκρατικό συμβάν», επισημαίνει.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο ένας από τους δύο δράστες της επίθεσης, ο οποίος σύμφωνα με το αυστραλιανό ABC ένας από τους δράστες των πυροβολισμών έχει ταυτοποιηθεί ως ο Ναβίντ Ακράμ από το Μπόνιριγκ στη νοτιοδυτική περιοχή του Σίδνεϊ.

Ένας αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, αναφέρει ότι η οικία του κ. Ακράμ στο Μπόνιριγκ ερευνάται από την αστυνομία.

Ο αφοπλισμός του δράστη από θαρραλέο πολίτη

Την ίδια ώρα, βίντεο που κυκλοφόρησε από την παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ καταγράφει έναν ψύχραιμο πολίτη ο οποίος αφόπλισε έναν εκ των ενόπλων δραστών κατά τη διάρκεια επίθεσης με πυροβολισμούς, αποτρέποντας ενδεχομένως περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζωών, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν αυστραλιανά ΜΜΕ, την ώρα που ένας από τους υπόπτους άνοιξε πυρ κοντά στο πάρκινγκ της Campbell Parade, ο πολίτης κινήθηκε προς το μέρος του. Καθώς οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν, άνδρας ντυμένος με μαύρο παντελόνι και λευκό πουκάμισο χρησιμοποίησε σταθμευμένα οχήματα ως κάλυψη, προχωρώντας προσεκτικά μέσα στον χώρο στάθμευσης.

Όταν πλησίασε σε κοντινή απόσταση, ο πολίτης όρμησε πάνω στον ένοπλο, τον έριξε στο έδαφος και ενεπλάκη σε σωματική πάλη μαζί του, μέχρι να καταφέρει να του αποσπάσει το όπλο και να τον ακινητοποιήσει. Στη συνέχεια, στρέφοντας το όπλο προς τον δράστη, τον ανάγκασε να υποχωρήσει προς γειτονική γέφυρα, όπου φέρεται να βρισκόταν δεύτερος συνεργός.

Σκηνές χάους με τους πολίτες που τράπηκαν σε φυγή για να σωθούν

Παράλληλα, βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

Η στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ

Συγκλονιστικά είναι και τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απεικονίζουν τους δύο δράστες να πυροβολούν προς τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος.

