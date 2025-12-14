Κυρ. Μητσοτάκης για την επίθεση στο Σίδνεϊ: Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Κυρ. Μητσοτάκης για την επίθεση στο Σίδνεϊ: Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας

14/12/2025 • 14:23
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/12/2025 • 14:23
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε την βία και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς εβραϊκές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών της εβραϊκής γιορτής Χανουκά.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Χανουκά.

Καταδικάζω αυτή τη βία με τον πιο έντονο τρόπο.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις εβραϊκές κοινότητες παντού.

Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας».

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ
ΕΒΡΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε Περισσότερα