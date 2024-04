IDF: Κατέρριψαν πύραυλο από την Ερυθρά Θάλασσα στην Εϊλάτ (vid)

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι ένας «ύποπτος εναέριος στόχος» - που πιστεύεται ότι ήταν ένα drone που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη - καταρρίφθηκε από ένα σύστημα Iron Dome που ήταν τοποθετημένο στο πλοίο, γνωστό ως C-Dome, στην περιοχή Eilat.

Reports of a C-Dome interceptor launch in the Eilat bay. pic.twitter.com/3qxap96K9M