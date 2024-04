Fake News: Η ιρανική κρατική τηλεόραση έδειξε πλάνα δήθεν καταστροφής του Ισραήλ

Ένα βίντεο που προβλήθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν, παρουσιαζόταν να δείχνει πύρινες καταστροφές στο Ισραήλ λόγω της μαζικής επίθεσης με πυραύλους και drone, αλλά τελικά το βίντεο, αποτελούνταν από πλάνα μίας πυρκαγιάς στη Χιλή, όπως διευκρίνισε την Κυριακή ένας δημοσιογράφος για το διερευνητικό τμήμα του BBC.

Ο Shayan Sardarizadeh δημοσίευσε στιγμιότυπα από το βίντεο που μεταδόθηκε από το Ιράν μαζί με στιγμιότυπα από το ίδιο βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Το Ιράν το βράδυ του Σαββάτου, εξαπέλυσε ένα μεγάλο κύμα περίπου 300 επιθετικών drones και πυραύλων από το έδαφός του προς το εβραϊκό κράτος, στην πρώτη άμεση επίθεση στο Ισραήλ από την Ισλαμική Δημοκρατία, πυροδοτώντας σειρήνες αεροπορικής επιδρομής σε όλη τη χώρα.

Οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν είχαν φτάσει σε νέο υψηλό τις τελευταίες ημέρες καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία δεσμεύτηκε να εκδικηθεί επτά μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων δύο στρατηγών, που σκοτώθηκαν σε φερόμενη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε κτίριο κοντά στο προξενείο της Τεχεράνης στη Δαμασκό την 1η Απριλίου.

Οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν την Κυριακή ότι το 99 τοις εκατό των εισερχόμενων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών καταρρίφθηκαν πριν φτάσουν στη χώρα.



Αρκετοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν την αεροπορική βάση, προκαλώντας μικρές ζημιές. Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιορδανία, συμμετείχαν όλες στις προσπάθειες αναχαίτισης των εισερχόμενων drones.

Το βίντεο που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση αρχικά αναγνωρίστηκε ότι προερχόταν από πυρκαγιά του Μαρτίου στο Τέξας.

Iran's state TV has been continuously running this video tonight as evidence of its missiles making impact on the ground and hitting targets in Israel.



But it's old footage of farm fire in Texas and completely unrelated to tonight's attack. https://t.co/ZZJpmcHQxk