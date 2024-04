G7: Σφοδρή καταδίκη της επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ - «Θα προσπαθήσουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση»

Ομόφωνη ήταν η καταδίκη της συνόδου των G7 που έγινε την Κυριακή, απέναντι στο Ιράν. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της Ιρανίκης επίθεσης κατά του Ισραήλ με drones αλλά και πυραύλους κρουζ το βράδυ του Σαββάτου.

Οι ηγέτες δήλωσαν την Κυριακή ότι θα προσπαθήσουν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.«Με τις ενέργειές του, το Ιράν έκανε περαιτέρω βήματα προς την αποσταθεροποίηση της περιοχής και κινδυνεύει να προκαλέσει μια ανεξέλεγκτη περιφερειακή κλιμάκωση. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί, αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η προεδρεύουσα της G7, η Ιταλία, έπειτα από τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι ηγέτες της ομάδας.

«Σήμερα, εμείς, οι ηγέτες της G7, καταδικάσαμε με τον πιο έντονο τρόπο την πρωτοφανή επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την υποστήριξή μας στο λαό του Ισραήλ. Και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την ασφάλειά του. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη σταθεροποίηση της κατάστασης», έγραψε στην ανάρτησή της η Φον Ντερ Λάιεν.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, θα συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής την επόμενη εβδομάδα, αναφέρει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «x».

Όπως επισημαίνει, μαζί με τους ηγέτες της G7 καταδίκασαν «ομόφωνα την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ».

«Όλα τα μέρη πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Θα συνεχίσουμε όλες τις προσπάθειές μας για την αποκλιμάκωση. Ο τερματισμός της κρίσης στη Γάζα το συντομότερο δυνατό, ιδίως μέσω μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός, θα κάνει τη διαφορά», καταλήγει ο Σαρλ Μισέλ.



Μπορέλ σε ΥΠΕΞ Ιράν: Μην κλιμακώσετε παραπάνω την ένταση

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, ανακοίνωσε ότι εξ' ονόματος των κρατών μελών της ΕΕ συνομίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Χουσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν, για να καταδικάσει τις ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ και να καλέσει όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση.

«Εξ ονόματος των κρατών μελών της ΕΕ, καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο τις ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ και καλώ όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση.

Μόλις μίλησα με τον ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπντολαχιάν για να μεταφέρω αυτά τα μηνύματα και να προτρέψω το Ιράν να μην οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση», δηλώνει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, με μήνυμά του στο «Χ».

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ μετά τις ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ

Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας ανακοίνωσε ότι συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ την Τρίτη 16 Απριλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης. «Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση και στην ασφάλεια της περιοχής», δήλωσε ο Μπορέλ.