Μπάιντεν μετά την επίθεση του Ιράν: Η στήριξή μας προς το Ισραήλ παραμένει ακλόνητη

Με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του προέδρου των ΗΠΑ τοποθετήθηκε για πρώτη φορά από την στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ο Τζο Μπάιντεν λίγο πριν τις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στην ανάρτησή του η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία από την αίθουσα διαχειρίσης κρίσεων του Λευκού Οίκου, ο Τζο Μπάιντεν διαμηνύει ότι η στήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ είναι «ακλόνητη».

«Μόλις συναντήθηκα με την ομάδα εθνικής ασφαλείας για μια ενημέρωση σχετικά με την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Η δέσμευσή μας για την ασφάλεια του Ισραήλ απέναντι στις απειλές από το Ιράν και τους συν αυτώ είναι ακλόνητη» γράφει ο Μπάιντεν στην ανάρτησή του.

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx