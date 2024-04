Iρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ: Ολοκληρώθηκε η απάντηση προς το Ισραήλ, εάν συνεχίσει η αντίδραση θα είναι πολύ χειρότερη

Σε δημοσίευση, μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, προχώρησε η Iρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ, λέγοντας πως ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αντίδρασης του Ιράν κατά του Ισραήλ, προειδοποιώντας ωστόσο πως η επόμενη απάντηση θα είναι πολύ σοβαρή, εάν το Ισραήλ κάνει κάποιο «λάθος».

Δείτε το tweet

«Η στρατιωτική ενέργεια του Ιράν, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που αφορά τη νόμιμη άμυνα, ήταν μια απάντηση στην επίθεση του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά της διπλωματικής μας επικράτειας στη Δαμασκό. Σε ό,τι αφορά εμάς, το θέμα έχει τελειώσει, ωστόσο, εάν το ισραηλινό καθεστώς κάνει ένα λάθος, η απάντηση του Ιράν θα είναι πολύ σοβαρή».

The Iranian delegation to the UN: "Iran's military action, which was carried out in accordance with Article 51 of the UN Charter, which concerns legitimate defense, was a response to the aggression of the Zionist regime against our diplomatic territory in Damascus. Now, as… https://t.co/I5fSEoWqfb