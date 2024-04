ΥΠΕΞ Ρωσίας: Μέρος του δικαιώματος αυτοάμυνας του Ιράν η επίθεση στο Ισραήλ

Η επίθεση της Τεχεράνης στο Ισραήλ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του δικαιώματος στην αυτοάμυνα μετά το πλήγμα του Ισραήλ στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, πλήγμα το οποίο η Μόσχα καταδίκασε. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με τις ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ, και σημειώνει: «εκφράζουμε την εξαιρετική ανησυχία μας για άλλη μια επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή. Καλούμε όλα τα ενεχόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

Όπως αναφέρει το Reuters, η Ρωσία, η οποία έχει στενές σχέσεις με το Ιράν, δήλωσε πως η Δύση εμπόδισε απόπειρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να δοθεί απάντηση στο ισραηλινό πλήγμα στο προξενείο.

«Έχουμε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι πολυάριθμες ανεπίλυτες κρίσεις στη Μέση Ανατολή, κατά πρώτον στην παλαιστινιο-ισραηλινή ζώνη σύγκρουσης, οι οποίες συχνά τροφοδοτούνται από ανεύθυνες προκλητικές ενέργειες, θα οδηγήσουν σε αύξηση της έντασης», ανέφερε το υπουργείο.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από την παρακάτω ανακοίνωση, «το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εκδίδει μια ανακοίνωση λέγοντας ότι η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ελήφθη: ''ως μέρος του δικαιώματος αυτοάμυνας σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ως απάντηση σε επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους στην περιοχή''».

The Russian Foreign Ministry releases a statement saying Iran's attack on Israel was taken:



