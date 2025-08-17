Ανάλυση Sky News

Τους λόγους για τους οποίους η αποστολή του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον είναι τόσο πολυπληθής, αλλά και τις ανησυχίες που εκφράζουν οι Ευρωπαίοι, αναφέρει σε ανάλυσή του το Sky News. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει στη συνάντηση «κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι».

Στο τραπέζι θα καθίσουν επίσης ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μέλονε, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Η φιλία Στουμπ–Τραμπ φαίνεται να έχει ενισχυθεί μετά από ένα τουρνουά γκολφ στο Μαρά-α-Λάγκο, με τον Φινλανδό πρόεδρο να δηλώνει ότι ο Τραμπ είναι «ο μόνος που μπορεί να μεσολαβήσει για ειρήνη» και «ο μόνος που φοβάται ο Πούτιν».

Η παρουσία Ευρωπαίων ηγετών πιθανότατα αποσκοπεί στο να αποτραπεί επανάληψη της έντασης που είχε σημειωθεί στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, όταν συζήτηση για κατάπαυση πυρός και συμφωνία για ορυκτά είχε εκτραπεί σε δημόσια αντιπαράθεση, με χλευασμό στον Ζελένσκι και πρόωρη λήξη της συνάντησης.

Στη σύνοδο ΗΠΑ - Ρωσίας την Παρασκευή, ο Τραμπ άνοιξε το κόκκινο χαλί για τον Πούτιν, ενώ ο Ζελένσκι αναμένεται να υποδεχθεί χωρίς παρόμοιες τιμές, πτήσεις ή χειροκροτήματα. Η ατμόσφαιρα αναμένεται πιο «επαγγελματική», με Ευρωπαίους ηγέτες όπως ο Στουμπ να στηρίζουν τον Ουκρανό πρόεδρο και να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές.

Η Φινλανδία, μαζί με άλλες σκανδιναβικές και τις τρεις χώρες της Βαλτικής, παραμένει σταθερά υπέρ της Ουκρανίας, έχοντας ενταχθεί στο ΝΑΤΟ μετά την εισβολή του 2022.

Δύο ημέρες πριν από τη σύνοδο στην Αλάσκα, Ζελένσκι, Τραμπ και Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν τηλεδιάσκεψη, με τον Στουμπ να δηλώνει στο X ότι οι απόψεις τους είναι «ευθυγραμμισμένες», εργάζονται για «κατάπαυση πυρός και βιώσιμη ειρήνη» και στηρίζουν πλήρως την Ουκρανία.

Η συμμετοχή άλλων Ευρωπαίων ηγετών θα επιβεβαιωθεί μετά από νέα τηλεδιάσκεψη της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων».

Ο απόστρατος Γάλλος στρατηγός Ντομινίκ Τρενκάν υπογραμμίζει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «φοβούνται μήπως επαναληφθεί το σκηνικό στο Οβάλ Γραφείο» και θέλουν να στηρίξουν τον Ζελένσκι «μέχρι τέλους». «Είναι αγώνας εξουσίας, και μια στάση ισχύος ίσως λειτουργήσει με τον Τραμπ», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι διακινδυνεύει ακόμη μία «ενέδρα» στις ΗΠΑ, αλλά πρέπει να δείξει πρόθυμος για ειρήνη

Σε αντίθεση με την υποδοχή που είχε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα περπατήσει σε κόκκινο χαλί ούτε θα δει πτήσεις επίδειξης κατά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον.

Η πικρή ανάμνηση της τελευταίας του επίσκεψης στον Λευκό Οίκο θα είναι έντονη στις σκέψεις του Ουκρανού προέδρου, σχολιάζει σε άλλη ανάλυσή του το Sky News.

Τον Φεβρουάριο, είχε γίνει αντικείμενο χλευασμού για το ότι δεν φορούσε κοστούμι και του είπαν ότι δεν «είχε τα χαρτιά» από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πριν τον συνοδέψουν εκτός του Λευκού Οίκου.

Ο Ζελένσκι γνωρίζει ότι ρισκάρει να δεχθεί ξανά παγίδα στο Οβάλ Γραφέιο, αλλά πρέπει να παρουσιαστεί ως πρόθυμος συμμετέχων στις ειρηνευτικές συνομιλίες, φοβούμενος ότι θα εμφανιστεί ως εμπόδιο σε μια λύση.

Αρχικά υπήρχε μετρημένη αισιοδοξία στο Κίεβο μετά τη σύνοδο Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς φαινόταν ότι δεν είχε κλείσει καμία συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Κρεμλίνου χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι, όπως είχε φοβηθεί.

Αλλά αυτή η συγκρατημένη θετικότητα εξαφανίστηκε γρήγορα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Τραμπ το πρωί της επόμενης ημέρας.

Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση με τον Πούτιν, φαινόταν ότι είχε εγκαταλείψει το ένα βασικό σημείο που οι Ευρωπαίοι ηγέτες του είχαν τονίσει – ότι έπρεπε να υπάρξει άνευ όρων εκεχειρία στην Ουκρανία ως απόλυτο σημείο εκκίνησης για μια μόνιμη λύση.

Ωστόσο, τώρα αναφορές υποδηλώνουν ότι ο Τραμπ δίνει βάση στη ρωσική θέση – σε τηλεφωνική κλήση προς τον Ζελένσκι παρουσίασε την πρόταση του Πούτιν, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία θα παραχωρούσε ακόμη περισσότερη γη, σε αντάλλαγμα για το τέλος του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα έχει, χωρίς αμφιβολία, ανησυχήσει βλέποντας τις εικόνες του Πούτιν να υποδέχεται σαν βασιλιά σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση στην Αλάσκα.

Στον κόσμο του Τραμπ, τα πάντα είναι διαγωνισμός προσωπικοτήτων, και ενώ δείχνει σαφή σεβασμό στον Πούτιν, δείχνει περιφρόνηση για τον Ζελένσκι. Αυτό καθιστά τη θέση του Ουκρανού πολύ δύσκολη.

DW: Ευρωπαίοι: Στήριξη και «φροντιστήριο» στον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει εξασφαλίσει την αμέριστη στήριξη της «Συμμαχίας των Προθύμων» υπό την ηγεσία Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας. Οι χώρες που στηρίζουν το Κίεβο θα συντονίσουν ξανά τα βήματά τους σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Χθες, Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ επανέλαβαν ότι θεωρούν απαραίτητο να συνεχιστεί η πίεση προς τη Ρωσία με πρώτο στόχο την άμεση κατάπαυση του πυρός. Στην σημερινή τηλεδιάσκεψη θα πάρει μέρος από τις Βρυξέλλες, όπου ήδη βρίσκεται, και ο Ζελένσκι.

Παράλληλα τονιζόταν από τους συμμάχους ότι θα προετοιμάσουν τον Ουκρανό πρόεδρο για παν ενδεχόμενο πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ, έτσι ώστε να αποφευχθεί το αμήχανο σκηνικό της πρώτης τους συνάντησης που είχε κυλήσει πολύ άσχημα για τον Ουκρανό πρόεδρο.

Μάλιστα ο καγκελάριος Μερτς υποστήριξε ότι θα μεταφέρει τη δική του εμπειρία από την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, που στη Γερμανία θεωρήθηκε επιτυχημένη, σε μια άτυπη μορφή φροντιστηρίου προς τον Ουκρανό ηγέτη, προκειμένου να αποφύγει τις κακοτοπιές.