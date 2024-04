OHE: Συνεδριάζει εκτάκτως έπειτα από αίτημα του Ισραήλ

Σε έκτακτη συνεδρίαση προχωρά σήμερα, Κυριακή (14/4, στις 23:00 ώρα Ελλάδος), το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, για να αξιολογήσει το αίτημα του Ισραήλ να καταδικάσει την επίθεση του Ιράν στο έδαφός του και να χαρακτηρίσει το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Γκιλάντ Ερντάν, ζήτησε τη συνεδρίαση με επιστολή του στην πρόεδρο του Συμβουλίου, πρέσβη της Μάλτας, Βανέσα Φρέιζερ.

«Η ιρανική επίθεση αποτελεί σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια και ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να λάβει συγκεκριμένα μέτρα κατά του Ιράν», έγραψε ο Ερντάν σε μήνυμά του στο X.

