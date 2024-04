Μπορέλ σε ΥΠΕΞ Ιράν: Μην κλιμακώσετε παραπάνω την ένταση

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, ανακοίνωσε ότι εξ' ονόματος των κρατών μελών της ΕΕ συνομίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Χουσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν, για να καταδικάσει τις ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ και να καλέσει όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση.

«Εξ ονόματος των κρατών μελών της ΕΕ, καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο τις ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ και καλώ όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση.

Μόλις μίλησα με τον ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπντολαχιάν για να μεταφέρω αυτά τα μηνύματα και να προτρέψω το Ιράν να μην οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση», δηλώνει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, με μήνυμά του στο «Χ».

On behalf of EU Member States, I condemn in the strongest terms the Iranian attacks against Israel and call on all parties to exercise utmost restraint.



I just spoke to Iran’s FM Abdollahian to convey these messages & urge Iran not to escalate further.https://t.co/spGKwAuMXW