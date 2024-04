NATO: Καταδικάζουμε την επίθεση, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ και κάλεσε σε «αυτοσυγκράτηση».

«Καταδικάζουμε την ολονύκτια κλιμάκωση του Ιράν, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις», δήλωσε την Κυριακή η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Φαράχ Νταχλάλα σε ανάρτησή της στο Χ.

We condemn Iran’s overnight escalation, call for restraint, and are monitoring developments closely. It is vital that the conflict in the Middle East does not spiral out of control.