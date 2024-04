Γκάλαντ: Σε μία νύχτα ο κόσμος είδε το πραγματικό πρόσωπο του Ιράν

Στο «πραγματικό πρόσωπο του Ιράν», εκείνο του «τρομοκρατικού κράτους που επιτέθηκε στο Ισραήλ» κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν οι IDF και τη βοήθεια των οι ΗΠΑ και των εταίρων αναφέρθηκε με αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοαβ Γκάλαντ.

«Μέσα σε μια νύχτα, ο κόσμος είδε το πραγματικό πρόσωπο του Ιράν - ένα τρομοκρατικό κράτος που επιτέθηκε στο Ισραήλ με εκατοντάδες πυραύλους και UAV.

Ο κόσμος είδε επίσης τη δύναμη των IDF και τη δύναμη ενός συνασπισμού - το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και οι εταίροι, απέτρεψαν αυτή την επίθεση με έναν τρόπο που δεν έχει προηγούμενο», αναφέρει σε μία από τις αναρτήσεις του.

Προηγουμένως, είχε προβεί στην ακόλουθη ανακοίνωση, για το ρόλο των IDF: «Οι IDF λειτούργησαν με εξαιρετικό τρόπο κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα συνεχίσουν να είναι προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο.

Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμη και είμαστε σε εγρήγορση και δυνατοί».

«Μίλησα με @SecDef για τις αμυντικές επιχειρήσεις του Ισραήλ απέναντι στην επίθεση του Ιράν. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε περαιτέρω απειλή και είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους πολίτες μας.

Ευχαριστούμε τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ και την κυβέρνηση των ΗΠΑ που στέκονται με τόλμη στο πλευρό του Ισραήλ», καταλήγει ο Γκάλαντ.