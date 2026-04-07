Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι IDF ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Μ. Τρίτης ότι προχώρησαν σε νέο «κύμα πληγμάτων» στο Ιράν, μετά την απόρριψη πρότασης χωρών που μεσολαβούν να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός, με την Τεχεράνη να απαντά με πυραυλικές επιθέσεις.

US and Israeli struck Tehran’s Mehrabad International Airport hours ago, causing immense destruction and large fires visible from kilometers away.



Iran stated that planes from foreign airlines were hit in the attack. pic.twitter.com/W0aiMrfqbY — Patricia Marins (@pati_marins64) April 7, 2026

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών με σκοπό να προκληθούν ζημιές σε υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη και σε επιπλέον περιοχές σε όλο το Ιράν», σύμφωνα με ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι θα καταστρέψει «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας» και «κάθε γέφυρα» στο Ιράν εντός 4 ωρών από την εκπνοή του τελεσιγράφου, εφόσον η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσινγκτον.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απάντησαν ότι οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ανατινάξει τη χώρα είναι «αβάσιμες και παραληρηματικές» και ορκίστηκαν να συνεχίσουν να μάχονται.

Την ίδια ώρα, αεροπορικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε ενεργειακό σταθμό στο βορειοδυτικό Ιράν, ενώ σύμφωνα με το CBS 15 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επίθεση σε βάση των ΗΠΑ στο Κουβέιτ

Υπενθυμίζεται ότι, οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν στα χέρια του ένα σχέδιο για λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή που θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα και να οδηγήσει σε επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Μάλιστα, η Τεχεράνη ήταν αρνητική στην πρόταση εκεχειρίας του Πακιστάν, ζητώντας μόνιμο τέλος του πολέμου, νέο πρωτόκολλο για το Ορμούζ και άρση κυρώσεων. Παράλληλα, ο Τραμπ, σε μια πρώτη αντίδραση, ανέφερε πως η πρόταση ήταν πολύ σημαντική αλλά ανεπαρκής.

Η πρόταση καταρτίστηκε από το Πακιστάν και κάνει λόγο για ένα σχέδιο μια προσέγγιση δύο σταδίων με άμεση κατάπαυση του πυρός που θα ακολουθηθεί από μια ευρύτερη συμφωνία για τερματισμό των εχθροπραξιών.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν

Φρουροί της Επανάστασης: Αβάσιμες οι απειλές Τραμπ

Η προθεσμία του Τραμπ πλησιάζει: Ο Πρόεδρος των δήλωσε ότι το Ιράν μπορεί να «απομακρυνθεί σε μια νύχτα», η οποία «μπορεί» να είναι η Τρίτη - μια προθεσμία που έθεσε στο Ιράν για να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Δεν είπε αν ο πόλεμος τελειώνει, αποκαλώντας την «κρίσιμη περίοδο» που εξαρτάται από τις ενέργειες του Ιράν.

Πλήγμα στον ενεργειακό σταθμό του Μασχάντ στο βορειοδυτικό Ιράν ένα 24ωρο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη

Επιθέσεις σε υποδομές: Ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές να χτυπήσει τις γέφυρες και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν, ισχυριζόμενος ότι ο ιρανικός λαός θα ήταν «πρόθυμος να υποφέρει» αν τελικά εξασφάλιζε την ελευθερία του.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οι συνέπειες τέτοιων επιθέσεων θα επεκταθούν πέρα ​​από την περιοχή.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε νωρίτερα σήμερα μια πρόταση που συνέταξαν χώρες που εργάζονται για την εφαρμογή 45ήμερης κατάπαυσης του πυρός ως «σημαντικό βήμα» αλλά «όχι αρκετά καλό».

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση και ζήτησε έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Οι δολοφονίες και τα εγκλήματα δεν θα διαταράξουν τις Ιρανικές Ένοπλες Δυμνάμεις.

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

07:35 Ιράν: Απελευθερώθηκε κρατούμενος δημοσιογράφος της ιαπωνικής δημόσιας τηλεόρασης NHK

Η ιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι αφέθηκε ελεύθερος δεύτερος υπήκοος της ασιατικής χώρας που τελούσε υπό κράτηση στο Ιράν, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo μετέδωσε λίγη ώρα νωρίτερα πως «πιστεύεται» ότι πρόκειται για τον επικεφαλής του γραφείου στην Τεχεράνη του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου της Ιαπωνίας, του NHK.

«Η ιαπωνική πρεσβεία στο Ιράν επιβεβαίωσε ότι ιάπωνας υπήκοος, ο οποίος κρατείτο από την 20ή Ιανουαρίου από την Τεχεράνη, απελευθερώθηκε χθες Δευτέρα», είπε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μινορού Κίχαρα στον Τύπο, χωρίς να διευκρινίσει την ταυτότητα του ανθρώπου ο οποίος αποφυλακίστηκε.

07:30 Αποκάλυψη Times: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση-Δεν μπορεί να κυβερνήσει

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι αναίσθητος και νοσηλεύεται για ένα «σοβαρό» ιατρικό πρόβλημα στην πόλη Κομ, ενώ δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει τη χώρα, σύμφωνα με μια αξιολόγηση των μυστικών υπηρεσιών που επικαλείται η εφημερίδα The Times.

06:45 Φρουροί της Επανάστασης: Αβάσιμες οι απειλές Τραμπ-Αν πλήξουν πολιτικές υποδομές, θα απαντήσουμε

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν δήλωσαν ότι οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ανατινάξει τη χώρα είναι «αβάσιμες» και ορκίστηκαν να συνεχίσουν να μάχονται.

04:00 IDF: Ολοκληρώθηκε νέο «κύμα» αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι προχώρησαν σε νέο «κύμα πληγμάτων» στο Ιράν, μετά την απόρριψη πρότασης χωρών που μεσολαβούν να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός που θα οδηγούσε στον τερματισμό του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών με σκοπό να προκληθούν ζημιές σε υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη και σε επιπλέον περιοχές σε όλο το Ιράν», σύμφωνα με ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram.

03:40 Εκρήξεις στην Τεχεράνη και στην περιφέρειά της

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και στην περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Πριν από λίγο, ακούστηκαν εκρήξεις σε ορισμένες περιοχές της Τεχεράνης και της Καράτζ», γειτονικής πόλης δυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με δυο ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, τα MEHR και FARS, που δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο.

02:36 Η Σαουδική Αραβία αξιολογεί τις ζημιές από τα συντρίμμια των πυραύλων

Το Υπουργείο Άμυνας του βασιλείου αναφέρει ότι κατέρριψε επτά βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν προς την ανατολική περιοχή του, με συντρίμμια να πέφτουν κοντά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Η εκτίμηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη, πρόσθεσε το υπουργείο.

02:20 CNN: Το Ισραήλ ενέκρινε νέο κατάλογο ενεργειακών και υποδομών-στόχων στο Ιράν εν αναμονή της απόφασης Τραμπ

Το Ισραήλ ενέκρινε επικαιροποιημένη λίστα στόχων που περιλαμβάνει ενεργειακές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές στο Ιράν, στην προσπάθεια να προετοιμαστεί για ένα εναλλακτικό σενάριο σε περίπτωση αποτυχίας των αμερικανικών διπλωματικών συνομιλιών, δήλωσαν δύο ισραηλινές πηγές στο CNN.

«Το Ισραήλ αναμένει την απόφαση του Τραμπ για τα επόμενα βήματα, αλλά έχουμε πρόσθετα σχέδια για τις προσεχείς εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ενός αμερικανικού “πράσινου φωτός”», ανέφερε μία από τις πηγές, Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας.

01:50 Στενά του Ορμούζ: Ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ εντός της ημέρας επί κειμένου που έχει αμβλυνθεί, σύμφωνα με διπλωμάτες

Έπειτα από αρκετές αναβολές, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να αποφανθεί σε μερικές ώρες όσον αφορά σχέδιο απόφασης -που έχει αμβλυνθεί αρκετά- για τη ναυσιπλοΐα στο στενά του Ορμούζ, ανέφεραν χθες Δευτέρα διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

01:40 Εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν

Δυο εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, όπου έχουν τη βάση τους ξένοι «σύμβουλοι», οι στρατιωτικοί του αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, μετέδωσε χθες Δευτέρα δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ώρες νωρίτερα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν τέσσερις πυραύλους που κατευθύνονταν στο αμερικανικό προξενείο στην Αρμπίλ, ανέφερε πηγή του AFP στις δυνάμεις ασφαλείας.

01:34 CBS: Δεκαπέντε Αμερικανοί τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Ιράν σε αεροπορική βάση του Κουβέιτ

Δεκαπέντε Αμερικανοί τραυματίστηκαν σε νυχτερινή επιδρομή ιρανικού drone στην αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ, μετέδωσε το CBS αργά τη Δευτέρα, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, οι περισσότεροι από τους τραυματίες έχουν ήδη επιστρέψει στα καθήκοντά τους.

01:28 Η Σαουδική Αραβία κατέρριψε 4 πυραύλους

Το Υπουργείο Άμυνας του βασιλείου αναφέρει ότι τέσσερις βαλλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν στην ανατολική περιοχή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση έγινε λίγα λεπτά αφότου η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι η Εθνική Πλατφόρμα Έγκαιρης Προειδοποίησης εξέδωσε συναγερμό για πιθανό κίνδυνο στην ανατολική επαρχία.

01:27 Βίντεο: Η βιομηχανική πόλη Αλ Τζουμπάιλ στη Σαουδική Αραβία στις φλόγες μετά από ιρανικά πλήγματα

Ιρανικοί πύραυλοι φέρονται να έπληξαν την πόλη Αλ Τζουμπάιλ στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας τεράστια πυρκαγι

01:25 Μπαχρέιν: Ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες και οι πολίτες καλούνται να «κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος»

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν αναφέρει ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι σειρήνες και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να «κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος».

00:55 Ισραήλ: Μερική επαναλειτουργία των σχολείων από την Κυριακή με απόφαση Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενέκρινε σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τη μερική επαναλειτουργία των σχολείων από την Κυριακή, κατόπιν αξιολόγησης της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου των IDF το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου που επικαλούνται εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

00:44 ΔΝΤ: «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν» σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη ανάπτυξη λόγω του πολέμου στο Ιράν

Μιλώντας στο Reuters, η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα,0 προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μεταφράζεται σε υψηλότερο πληθωρισμό και βραδύτερη παγκόσμια ανάπτυξη.

Ενόψει των νέων προβλέψεων του ΔΝΤ για την παγκόσμια οικονομία την επόμενη εβδομάδα, η Γκεοργκίεβα σημείωσε ότι χωρίς τη σύγκρουση το Ταμείο ανέμενε μια μικρή αναβάθμιση των εκτιμήσεών του.

«Αντί γι’ αυτό, όλοι οι δρόμοι πλέον οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη ανάπτυξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ακόμη και αν ο πόλεμος σταματούσε σήμερα, θα παρέμενε ένα διαρκές αρνητικό αποτύπωμα για τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε.

00:37 Ο στρατός του Ιράν λέει ότι η «αλαζονική ρητορική» του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ δεν έχει «καμιά επίπτωση» στις επιχειρήσεις του



Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν φάνηκαν να αψηφούν τη Δευτέρα την «αλαζονική ρητορική» του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ -ο οποίος δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «θα μπορούσε να καταστραφεί ολόκληρη σε μια νύχτα»-, τονίζοντας πως δεν έχει την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις τους.

00:26 Κόστα: Η διπλωματία - και όχι η κλιμάκωση - είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη ειρήνης

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προειδοποίησε κατά των επιθέσεων σε πολιτικές υποδομές, λέγοντας ότι η διπλωματία - και όχι η κλιμάκωση - είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη ειρήνης.

«Μόνο οι διαπραγματεύσεις θα το κάνουν, δηλαδή οι συνεχιζόμενες προσπάθειες που ηγούνται οι περιφερειακοί εταίροι», ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

00:23 ΟΗΕ: Την Τρίτη η ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας επί του αναθεωρημένου σχεδίου του Μπαχρέιν για αμυντικά μέτρα στα Στενά του Ορμούζ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προγραμμάτισε για την Τρίτη 7 Απριλίου 2026 την ψήφιση επί του σχεδίου Απόφασης που έχει υποβάλει το Μπαχρέιν με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσα και γύρω από το Στενό του Χορμούζ, με το οποίο ζητούσε την έγκριση λήψης αναγκαίων αμυντικών μέτρων.

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί καθώς η Κίνα, η Ρωσία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν εκφράσει σημαντικές ενστάσεις, με αποτέλεσμα να τροποποιηθεί αρκετές φορές ώστε να πλησιάσει αποδεκτή φρασεολογία από όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

00:20 Κατάρ: Ο πρωθυπουργός καταδικάζει τις επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ΥΠΕΞ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε σήμερα ότι καταδικάζει τις επιθέσεις που εξαπολύονται εναντίον πολιτικών υποδομών, από "οποιαδήποτε πλευρά", κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι «υπογράμμισε ότι το γεγονός πως στοχοποιούνται πολιτικές υποδομές... είναι μια απαράδεκτη και καταδικαστέα συμπεριφορά από οποιαδήποτε πλευρά, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες».

Το Κατάρ καταδικάζει τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση της χώρας του και άλλων χωρών της περιοχής από το Ιράν, διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί.

00:12 Συναγερμός στο Ισραήλ για εκτόξευση ρουκετών

Σειρήνες προειδοποίησης για ρουκέτα ήχησαν στη βόρεια συνοριακή πόλη Μισγκάβ Αμ, βάζοντας τέλος σε μια περίπου τρίωρη παύση από εκτοξεύσεις πυραύλων ή drones προς το Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ, τους Χούθι ή το Ιράν.