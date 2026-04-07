Σοβαρό ρήγμα φαίνεται να διαμορφώνεται στην κορυφή της ιρανικής εξουσίας, με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να συγκρούεται ανοιχτά με την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης για τη διαχείριση του πολέμου, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της κλιμάκωσης μπορεί να οδηγήσει τόσο σε κατάρρευση της οικονομίας όσο και σε μια «τεράστια καταστροφή» για την Ισλαμική Δημοκρατία.

Όπως αναφέρει το Iran International, δύο πηγές προσκείμενες στο προεδρικό γραφείο ανέφεραν ότι το Σάββατο 4 Απριλίου σημειώθηκε μια τεταμένη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Πεζεσκιάν και του Χοσεΐν Ταέμπ, ισχυρής προσωπικότητας που βρίσκεται κοντά στον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Όσοι ήταν παρόντες περιέγραψαν τη συζήτηση ως ασυνήθιστα δύσκολη και εξαιρετικά φορτισμένη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πεζεσκιάν κατηγόρησε τον αρχηγό των Φρουρών της Επανάστασης, Αχμάντ Βαχιντί, και τον Αλί Αμπντολαχί, διοικητή του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια — του ενιαίου κέντρου διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας — ότι ενεργούν μονομερώς και τροφοδοτούν την κλιμάκωση μέσω επιθέσεων σε χώρες της περιοχής, ιδίως κατά των υποδομών τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Πεζεσκιάν είπε ότι αυτές οι πολιτικές κατέστρεψαν κάθε εναπομείνασα πιθανότητα εκεχειρίας και οδηγούν άμεσα την Ισλαμική Δημοκρατία σε «μια τεράστια καταστροφή».

Προειδοποίησε επίσης ότι, βάσει όσων χαρακτήρισε ακριβείς εκτιμήσεις, η ιρανική οικονομία δεν θα μπορέσει να αντέξει για πολύ ακόμη έναν παρατεταμένο πόλεμο και ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η πλήρης οικονομική κατάρρευση είναι αναπόφευκτη.

Η αντιπαράθεση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ενδείξεων για μια ευρύτερη μετατόπιση ισχύος στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με τα στρατιωτικά και μυστικά δίκτυα να παραμερίζουν ολοένα περισσότερο τόσο την εκλεγμένη κυβέρνηση όσο και την παραδοσιακή κληρική τάξη.