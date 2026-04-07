Φρουροί της Επανάστασης: Αβάσιμες οι απειλές Τραμπ-Αν πλήξουν πολιτικές υποδομές, θα απαντήσουμε

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν δήλωσαν ότι οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ανατινάξει τη χώρα είναι «αβάσιμες» και ορκίστηκαν να συνεχίσουν να μάχονται.

Ο Εμπραχίμ Ζολφακάρι, εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου Khatam al-Anbiya του IRGC, δήλωσε ότι «η αγενής ρητορική, η αλαζονεία και οι αβάσιμες απειλές του παραληρηματικού προέδρου των ΗΠΑ, που προκύπτουν από το αδιέξοδο που αντιμετωπίζει και στοχεύουν στη δικαιολόγηση των επαναλαμβανόμενων ήττων του αμερικανικού στρατού» δεν θα εμποδίσουν το Ιράν να πολεμήσει.

«Εάν οι επιθέσεις σε μη πολιτικούς στόχους επαναληφθούν, η αντίποινά μας θα πραγματοποιηθεί πολύ πιο δυναμικά και σε πολύ ευρύτερη κλίμακα», ανέφερε σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας, γέφυρες και άλλες υποδομές στο Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία ή να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, δήλωσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να «εξουδετερωθεί» σε μια νύχτα και είπε ότι «μπορεί» να συμβεί το βράδυ της Τρίτης, ενώ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το Ιράν είχε προθεσμία μέχρι την Τετάρτη (03:00 π.μ.) για να καταλήξει σε συμφωνία.